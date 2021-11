Artikli kirjutamise hetkel (09.11.21) langes Tesla aktsia ühe päevaga 8% ning jätkas langemist veelgi. Osalt juhtus see seetõttu, et Elon Musk andis eelmisel päeval teada, et ta müüb 10% oma osalusest ettevõttes.

Meedias kajastatu järgi oli tema Tesla aktsiate müügi väärtus 10 miljardit dollarit, mis on märkimisväärne osa ringluses olevatest aktsiatest.

Võib-olla oli see viimane piisk karikasse, mis paneb Tesla aktsiatele tormijooksmisele punkti. Või ehk suudavad Muski jüngrid siiski hinna stabiilsena hoida. Ootame ja vaatame!

Kui oled jälginud uudiseid Tesla aktsiatest ja Elon Muskist ning lugesid meie mõne kuu tagust artiklit „Kuningas on lõpuks alasti“, siis sa tead, et Tesla aktsiad on olnud kõikide näitajate poolest ja professionaalsete vaatlejate hinnangul tohutult ülehinnatud, aga nende väärtus on sellest hoolimata ikkagi tõusnud. Filmi „The Big Short“ fondijuhi päriselu prototüübiks olnud Michael Burry on öelnud, et Tesla hullumeelne aktsiahind on nagu tulbimaania Hollandis, kus 1637. aastal sai turu tipus vahetada ühe tulbisibula suure Hollandi kanalimaja vastu. Nagu me teame, tuli pärast seda tõusu tohutu krahh, mis viis paljud tulbiomanikud pankrotti. Burry on ka ise teinud Tesla vastu suuri panuseid, oodates aktsiakursi langust.

Mündi teisel poolel on aga tõsiasi, et Tesla aktsia hind on teinud Muskist planeedi rikkaima mehe ja Teslast peaaegu maailma suurima ettevõtte ning ka maailma suurima autofirma.

Arvestades, et ettevõte on teeninud minevikus suuri kahjumeid ja alles viimastel kuudel väikest kasumit, on ettevõtte väärtustamine teiste maailma suurimate autofirmade koguväärtusest suuremaks täiesti uskumatu. Seetõttu on mitmed osapooled meedias kirjutanud, et nad ootavad hinna suurt langust ja on veendunud, et varem või hiljem see juhtub.

Võimalik, et väga varsti kaotavad paljud inimesed suure summa raha (või teenivad tohutult raha, kui nad panustavad, et Tesla aktsia hind langeb). Seega just nüüd võib olla õige aeg turvaliselt väljuda ja kasum välja võtta, enne kui hind liiga palju langeb. Siiski jääb küsimus… kas leidub piisavalt lojaalseid Tesla aktsionäre, kellel on nii palju raha, et osta 10 miljardi dollari väärtuses turule tulevaid aktsiaid ja hoida seega aktsia hinda üleval?

Märkida tuleks ka, et aktsiahindu ei saa alati hinnata mõistlikkuse või fundamentaalanalüüsi näitajate põhjal, kuid vastutustundetu oleks ka see, kui me sellest olulisest sündmusest ei teavitaks.

Tähelepanu – artikkel ei ole mõeldud investeerimisnõuandena. Vajadusel konsulteerige spetsialistidega.