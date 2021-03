Vaid veidi üle kuu tagasi teatas Harju Elu, et Tesla aktsiate hind on tohutult ülehinnatud ja selle tulemusena avanes aktsionäridel võimalus teenida suuri kasumeid aktsia hinna langusest ehk läbi lühiajaliste aktsiate. Selle kohta leiate lisateavet meie eelmisest artiklist Tesla kohta.

Mis on viimase kuu jooksul juhtunud?

Maailma ühe suurima jaemüügi vahendusega tegeleva ettevõtte IG andmete põhjal jõudis Tesla aktsiate hind 9. veebruaril 984-ni ja 6. märtsil langes 596-le.

Kuidas see mõjutas aktsionäre, kes kauplesid lühiajaliste aktsiatega? Näiteks aktsionär, kes ostis kiirmüügiga Tesla aktsiaid 9. veebruaril 50 000 euro väärtuses ja kasutas kümnekordset võimendust, aga müüb 6. märtsil oma osad maha, omaks siiski hetkel 150 577 eurot.. miinus kulud. Investorid, kes kasutasid seda taktikat – kolmekordistasid on raha.

Kas aktsia kukub veel? Hind on endiselt tohutult ülehinnatud. Investeerimisgrupi Morningstar sõnul võib see langeda kuni 300-ni või isegi veel rohkem. Aktsia kõikumisruum on meeletu!

Märkus: Aktsiate kiirmüük koos võimendusega on väga riskantne, kasum võib olla suur, aga seda võib olla ka kahjum. Harju Elu ei anna aktsiate osas nõu, meie kajastame ainult sündmuseid.