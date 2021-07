Igasugune tuletegemine on äärmiselt riskantne, sest väiksemgi säde võib põhjustada ulatusliku tulekahju, mida päästjad kustutavad tunde, kui mitte päevi. Ole looduses ettevaatlik suitsetades, grillides ja lõket tehes. Tuletegemise koht peab olema korralikult ettevalmistatud ja valvatud: lõkkease piira kivide või mullaga ning tuld valva kustutusvahenditega pidevalt. Vähegi tugevama tuulega peab tuletegemist vältima. Lisaks palume mootorsõidukiga looduses mitte sõita, sest selle kuumadele osadele langev taimetolm süttib hetkega, samuti võib kuivanud taimestiku või turba süüdata summutist lendav säde. Päästjad patrullivad jätkuvalt lõkkeplatsidel, puhkealadel, ujumiskohtades ja mujal, et kontrollida tuleohutusnõuete järgimist.

Esialgsetel andmetel võis põleng alguse saada mahakukkunud katkisest kõrgepingeliinist. Täpne tekkepõhjus on selgitamisel.

Esimesena sündmuskohale jõudnud Kehra päästekomando meeskonnavanema Erko Kruusamäe sõnul põles kõrgepingeliini all asuv maastik kokku neljast kohast ning seoses väga tuleohtliku ilmaga tuli kiiresti tegutseda, et tuli ei küündiks lähedalasuva metsani.

