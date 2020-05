5. mai hommikul saatis Keskerakond laiali pressiteate, et Viimsi abivallavanem Annika Vaikla ja vallavolikogu liige Raimo Tann, kes seni esindasid sotsiaaldemokraate, liituvad Keskerakonnaga. Ühtlasi alustab Keskerakond läbirääkimisi Viimsi koalitsioonilepingu muutmise üle.

Raimo Tann jõudis sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluda kuus ja pool aastat. Enda saavutusteks loeb ta Põhja Konna trepi ja disc golf´i väljaku rajamist Viimsi valda.

Annika Vaikla oli sotsiaaldemokraat pisut üle kolme aasta. Oma tegemistest tõstab ta esile Viimsi raamatukogu arendamist, samuti tööd valla eakate sotsiaalhooldekandega.

Mis vastu hakkas?

“On mõningad asjad, mis mulle Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas ei taha hästi meeldida. Mõnes mõttes see alkoholipoliitika läks üle võlli,” selgitab Tann.

“Ja siis see pagulaste teema. Ma ei ole vastu, et nad siin on, aga mitte nii, et nad hordidena tuleksid,” põrutab Tann.

Ta kaalus erinevaid valikuid. “Meil olid mõtted, et äkki me läheme valimisliiduga välja, aga olid märgid, et äkki tuleks ikkagi liituda suurema seltskonnaga,” selgitab mees.

“Ma olen väga tegus ja ambitsioonikas inimene. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetusest jäi minu praegusele käekäigule väheseks,” arvab Vaikla.

“Ma tundsin, et Keskerakond suudab mulle pakkuda paremat töökeskkonda minu mõtete ja ideede elluviimisel, hetkel viimsilaste heaks, aga tulevikus võib-olla kogu Eesti rahva heaks,” unistab Vaikla.

Kaks nädalat läbirääkimisi

Tanniga võttis Keskerakonnast ühendust Mihhail Korb, kuid ta rääkis ka Jaanus Karilaidi ja Jüri Ratasega. Vaikla sõnul kestsid läbirääkimised kaks nädalat. “Me oleme Raimoga väga tihedalt ühte jalga astunud. Sisemine selgus tuli väga kiiresti, et ma olen õigel teel, kui ma erakonda vahetan,” ütleb naine.

Kohtumistest viimane peeti 4. mail, samal päeval astusid Tann ja Vaikla SDE-st välja. Järgmise päeva hommikul kirjutasid mõlemad Keskerakonda astumise avalduse.

Nüüd keskerakondlasena loodab Tann edasi liikuda Haabneeme lubjaklindi astangu arendamisega, kus juba juunis algab mänguväljaku ehitus. “Mõtteid on, mis tuleks täide viia,” arvab ta.

“Ega ma üleliia roheline ei ole, samas loodus mulle meeldib,” lisab Tann.

“Hetkel ma jätkan abivallavanemana Keskerakonna liikmena. Täna on prioriteetne viimsilaste heaolu tagamine eriolukorra ajal, kriisist väljumine, meie üleüldine elukeskkond, et inimesed oleksid terved,” ütleb Vaikla.

“Kindlasti ei jää tahaplaanile minu sotsiaaldemokraadina antud lubadused,” kinnitab Vaikla.

Vallavanem jääb ametisse

Viimsi vallavolikogus oli Keskerakonnal varasemalt kaks esindajat – Oliver Liidemann ja Oksana Šelenjova. Nüüd võivad nad arvestada nelja häälega, sest lisaks Raimo Tannile lubas Keskerakonda volikogu hääletustel toetada ka parteitu Urve Palo, kes lahkus sotside ridadest juba kahe aasta eest.

Kui seni moodustasid Viimsi võimukoalitsooni Reformierakond, Isamaa, SDE ja Valimisliit Rannarahvas, siis nüüd avatakse koalitsioonileping läbirääkimisteks. Sotside asemele, keda volikogus ei esinda enam keegi, loodab asuda Keskerakond. Uuel võimukoalitsoonil oleks volikogu 21 kohast lausa 17.

Tanni sõnul oli ta üks nendest, kes toetas praeguse parteitu vallavanema Illar Lemetti ametisse nimetamist jaanuaris. “See toetus jätkub kindlasti,” lubab ta. Volikogu esimehena jätkaksid reformierakondlane Taavi Kotka, aseesimehena Urve Palo.

Opositsiooni jääksid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, samuti Valimisliit Kogukondade Viimsi, mis on opositsioonis ka praegu.

“Meil olid mõtted, et äkki me läheme valimisliiduga välja, aga olid märgid, et äkki tuleks ikkagi liituda suurema seltskonnaga.”