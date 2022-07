Soojal suvepäeval on „vesi“ üks põhilisemaid märksõnu, et päev rahumeelselt üle elada, seda eriti lastega peredes. Selleks ei pea oma koduaiast sugugi lahkuma, veemõnusid saab ka ilma veekogu juurde minemata nautida.

Kuidas teha endale üks kodune lõbus veepargipäev lihtsate vahenditega ja mida ette võtta?

Kaubanduses on müügil igasuguseid basseine nii suurtele kui ka väikestele. Basseine on eri suuruses ja saada on lausa selliseidki, kuhu terve perega korraga mõnusasti sisse mahub. Peale selle igat sorti tünnisaunad ja mullivannid, mida aeda paigaldada saab. Kui aga suvi nii järsku kätte tuleb, et poodi ei jõua, aga kohe tahaks lõbutsemisega pihta hakata, siis on nii mõnigi idee, mida kiiresti olemasolevate vahenditega rakendada saab. Kõige kergemini teostatav on rohke veega kaetud liurada. Teibi kokku mitu suurt paksemast kilest prügikotti või matkamatti, nii tekib lõbus atraktsiooni mitmeks tunniks. Liuraja saad omakorda üleni katta veepommidega või teha neist manööverdamiseks takistused.

„Vesi“ on kuuma ilma märksõna. Foto James Balensiefen, unplash.com

Suuremad paksud ja läbipaistvad kileribad omavahel kotiks kokku teipides ja selle omakorda veega täites saad ühe mõnusa hõljuva vesimadratsi. Lisa madratsi sisse pehmeid palle, lilleõisi või sädeluspulbrit ning ees ootab tore tajumismäng.

Üks eriti lihtne mäng vee, madala kausi ja täringu abil käib nii: vala kaussi vett, istuge ümber selle ringi ja kes täringu abil näiteks kuue veeretab, saab käega hoogsalt kaussi lajatada, nii et vesi igasse ilmakaarde pritsib. Reegleid saad ise jooksvalt juurde mõelda, näiteks eelmise kuue veeretaja saab ringi vahele jätta.

Veepommidega mängides saab kaotaja jahutust

Veepomme saad soetada peaaegu igast poest, need tuleb täita ja hoogne mäng võib kohe alata. Kes aga ei soovi oma õuele lugematul arvul kummitükke ja tahab keskkonnasäästlikumalt toimida, saab pikka aega kestvad veepommid hoopiski ise meisterdada. Lõika pesukäsn ribadeks ja seo need keskelt nööri või kummiga omavahel kokku, saad lõbusasti lirtsuvate veepallidega lõputult mängida. Üksteise veepommidega loopimise asemel võib hoopis harjutada oma korvpallioskust ja kokku lugeda, mitu pommi ämbrisse visatakse.

Hiigelmullide tegemine on imelihtne! Foto Andres Mürk

Täida õhupallid veega ning saad oma pimesikuoskused proovile panna. Kinnita veepommid pesunöörile, seo silmad kinni ja mängi veepommi-pinjatat. Samamoodi saad veepommid vahvalt ja ootamatult plahvatama panna nendega pesapalli mängides ja sellega täpsust harjutada.

Omavahelise koostöö saab proovile panna, kui tõmmata kahe inimese pea kohale pingule saunalina ja asetada selle peale veepomm. Kes kätel esimesena langeda laseb ja tasakaalu kaotab, see ka selle mängu märgade juustega lõpetab.

Veega kunsti tegema

Veepüssilõbu ei seisne üksnes teineteise märjaks pritsimises, kuigi püsse on valida eri surve ja efektiga. Kui aga vesi enne püssi laadimist guaššide või toiduvärvi abil ära värvida, saab hoopis paberile toredaid mustreid pritsida ja kunsttükke luua.

Et üks kuum suvepäev lõbutsedes mööda saata, ei pea isegi kodust lahkuma, loo veepark oma koduaeda!

Peale selle saab veepüsside abil mängida autoralli mängu. Selleks tuleb plasttopsi põhja auk teha ning nöör enne puude vahele kinnitamist topsist läbi ajada. Kui veepüstolist piisavalt kiirelt topsi sisse vett pritsida, hakkab tops mööda nööri liikuma, kes kiiremini pritsib, see mängu võidab. Loomulikult võib eelnevalt veel topsid ära kaunistada ja endale sobivaks ralliautoks või hoopiski putukaks muuta.

Mullid meeldivad kõigile. Foto Alexander Dummer, unsplash.com

Kõige tavalisem mullitamine meeldib alati kõigile, mullide jälgimine ja püüdmine on üks väga lõbus ja rahustav ajaviide. Kui mullivedelikku lisada pisut toiduvärvi, teevad need maandudes paberile toreda pildi. Mulli tegemiseks piisab küll ka kahest oksast ja pikast nöörist, mis on kahekordselt okste vahele kinnitatud, kuid hiigelmullid.ee pakub ka vahvaid komplekte, mis on piisavalt lihtsasti kasutatavad, et isegi lapsed alates kolmandast eluaastast tulevad mulli tegemisega edukalt toime.

Hiigelmullid.ee pakub ka mullitegemise kontsentraati, millest tehtud mullid on vikerkaarevärvilised ja vastupidavamad. Miks mitte laenutada sealt oma aiapeoks ka suhkruvatimasin?

Jää ja päikese koosmõju on lastel kindlasti huvitav ka niisama jälgida, aga lihtsalt üks tavaline väike märg plekk enam kauaks tähelepanu ei köida. Kui jääkuubik valmistada värvitud veest, taas näiteks kas guašši või toiduvärvi kasutades, siis saab ühtlasi jälgida sulamise protsessi ja päikese abil kuubikuga paberile üks lõbus pilt maalida.

Iga mängu ja tegevust on võimalik oma fantaasial lennata lastes edasi arendada. Peaasi, et selle juures oleks kõigil osalistel ääretult lõbus!