See on meie esimene enda tehtud Kimchi retsepti katsetus. Vürtsikama maitsemeelega nautleja võib julgelt tšillit juurde lisada. Meie kasutasime selle retsepti näol olemasolevaid tooraineid, kuid järgmine kord proovime ka hiina kapsaga.

Siin me ei jaga teiega klassikalist Kimchi retsepti, vaid katsetame midagi uut. Kimchit võib süüa kõrvalroana või lisada vokkidele ja salatitele. Võite retsepti täiendada uute põnevate maitsetega ka ise.

