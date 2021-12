„Ei saa suurelt valmistuda ega suurelt pidutseda. Väikselt ja vaikselt, nagu pragegusele ajale kohane. Aga ega sellepärast jõulud tulemata jää,“ naerab Vääna seltsimaja toimekas perenaine Annely Ruusmann.

Kui palju varasematel aastatel – enne koroonat – Vääna seltsimajas rahvast jõulude aeg koos käis, seda perenaine täpselt ei teagi. Annely Ruusmann on siin alles uus. Kuulnud ta oma eelkäijalt aga on, et rahvast käis siia nii jõulude aegu kui muulgi ajal palju kokku – selle kandi inimesed on aktiivsed. Peeti jõululaata, korraldati käsitööringe ja õpitubasid.

„Nüüd teeme ka jõululaada, see toimub 12. detsembril ehk 3. advendipühal. Aga suurt ei tee, rahvamasse kokku ei tõmba. Kutsume ainult kohalikud käsitöömeistrid oma kaupa tutvustama ja müüma,“ kõneleb Annely Ruusmann jõululaada plaanidest. Ühtegi ansamblit esinema ei kutsuta – pole vaja liigselt rahvast kokku meelitada. Aga kes tahab jõulukingitused oma kodukandi meistritelt osta, see seda ka saab. Nagu mullu ja muistegi. Oodatakse ka omakandi toidukaupade pakkujaid – jahimehi vorstidega, aednikke põnevate hoidistega. Nii nagu see laadal ikka olnud on.

Töötavad käsitööringid

Vääna noortetuba tuleb laada korraldamisel majaperenaisele samuti appi, nemad teevad õue päkapikumaa, aitavad mänge ja muud meelelahutust õuealal läbi viia. „Kui vanemad seltsimaja sees ostusid teevad, siis on ka lastel midagi õues teha,“ seletab perenaine.

Seltsimajaski on kingituste valmistamine tõsiselt ette võetud – käsitööringis valatakse jõulukuule. Kuulideks ostetakse poest kõige tavalismad ümmargused jõuluehted ja valatakse need siis spetsiaalse tehnika abil akrüülvärvidega kauniks.

„Teeme ja õpetame tegema ka söödavaid ehteid,“ lubab perenaine. Aga needki töötoad on piiratud osavõtuga. Kes ees, see mees.

Endiselt on seltsimajas populaarne ka keraamikaring, seal hakati jõulukinkidele mõtlema juba oktoobris. Mitte ainult mõtlema, vaid ka tegema.

Ükssarve salk

Tüdrukute hulgas on väga populaarseks saanud Unicorn Squad ehk ükssarve salga meisterdamistoad. „Igal nädalal on meil uus teema.

Näiteks eelmisel nädalal tulid tüdrukud kokku, jootsime ja tinutasime, õppisime leetlampide ühendamist patareidega. Järgmisena on meil muusikateema tulemas, hakkame arvutipõhiselt muusikat looma ja teeme porgandist klarneti,“ räägib Tallinna Ülikooli tehnoloogiaõppes magistrikraadi omandanud Annely Ruusmann teismeliste tüdrukute hulgas väga populaarseks saanud – aga muidugi piiratult populaarseks –käsitööringist, mida ta ise ka juhendab.

Kangasteljed, mis perenaise töökabinetis hetkel kurvalt nurgas seisavad, nendeks jõuludeks kangast ei koo. „Kangasteljed on paljudest kasutajatest väsinud, ei jõua enam kududa,“ ütleb perenaine, kes on aga juba uute kangastelgede ostmiseks projekti kirjutanud ja ootab nüüd rahastamist. Huvilisi, kes kangastelgedel kududa tahaksid, ümbruskonnas leidub.

Et lastel aga jõulutunne varakult sisse tuleks, etendub pühapäeval, 5. detsembril ehk 2. advendil Vääna seltsimajas lasteetendus „Uskumatud juhtumised päkapiku külas.“