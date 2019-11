1959. aastal valminud ning aastate jooksul korduvalt laiendatud või ümber ehitatud Vaida kool on tänaseks lõplikult valmis. Aleviku keskuse poolses tiivas uuendati spordisaali sisemust ja välimust.

Rae vallavanem Madis Sarik ütles Harju Elule, et Vaida kooli ulatuslik rekonstrueerimine on olnud pikaaegne ja järjekindel töö, mis sai alguse juba 2016. aastal. Esimeses etapis sai koolimaja juurdeehituse näol kaasaegse söökla koos seni puudu olnud köögiga, samuti muusika- ja tööõpetuseklassi ning abiruumiga kunstiklassi. Lisaks remonditi põhjalikult koolimaja vana hoone. Värske väljanägemise said klassiruumid ja õpetajate tuba.

“Teises etapis, mis viidi läbi 2017. aastal, lammutati vana koolimaja galerii osa ning asendati see uue hoonega, mis on stiililt samasugune nagu I etapi juurdeehitus. Uues hoones on klassiruumid, garderoob ja avaram koridor vaba aja veetmiseks. Lisaks tõi see alevikus kaasa märgatava visuaalse muutuse, sest kauni ja kaasaegse välisilmega kool kaunistab avalikku ruumi ning selle ilus ja hooldatud õueala on kogukonnale avatud,” seletas Sarik.

Esimese kahe etapi maksumus oli peaaegu 2,9 miljonit eurot ja rahastus tuli täies ulatuses valla eelarvest.

President tunnustas

Suurim tunnustus ja tunnistus sellest, et valla toimetamisi on märgatud, saabus tänavu, kui Vaida kool pälvis konkursil “Eesti kaunis kodu” Harjumaal esikoha. Vabariigi presidendilt saadi sellekohane preemia.

Vaida kooli uuenduskuuri viimase etapi projekteerimis-, ehitus- ja remonditööde hind koos käibemaksuga on 443 0552,43 eurot. “Ehitaja valiti hanke tulemusel Rae valla kohalik ettevõte Hansaviimistluse OÜ, kes peaks objekti meile üle andma detsembris. Tööde nimekiri on pikk, sellesse mahub uue välifassaadi ja soojustuse paigaldamine, katuse ehitustööd, võimla ventilatsiooniseadme ja -torustiku vahetus, spordisaali sisetööd, kaasaegse helisüsteemi paigaldus ja võimla põranda renoveerimine kuni aluskihini. Kokkuvõttes saavad nii õpilased kui ka kogukond oma käsutusse kaasaegse spordisaali, mis liikumistundide kõrval on sobilik ka erinevate ürituste ja kogunemiste läbiviimiseks,” rõõmustas Sarik.

“Esialgselt oli planeeritud uue välisfassaadi ehitustööd; ventilatsiooniseadme ja -torustiku vahetus, olemasoleva põranda parendustööd; katuseremont. Sisetöödest veel akustiliste plaatide paigaldamine, lae ja seinte värvimine, akende vahetus, uue valgustuse paigaldamine, inventariruumi remont,” lisas kooli direktor Piret Hallik.

Tööde käigus aga selgus, et spordisaali põrand vajab täies ulatuses väljavahetamist ning paigaldada tuleb eraldi uus ventilatsioonisüsteem spordisaali tarvis. Tööde valmimisaeg on järgmisel nädalal.

Haridus laieneb

Milliseid koole ning lasteaedu lähiajal veel Rae valda lisandub?

Madis Sariku sõnul on hetkel töös Rae valla seni suurim ühekordne investeering ehk Kindluse kooli rajamine. Seda hakkab ehitama Nordecon ja hind koos käibemaksuga on 16 596 960 eurot. “864 õpilasele mõeldud põhikool avab oma algkooli osa uksed juba septembris,” lubas Sarik.

2020. aasta kevadeks on valmis kogu kompleks koos valla esimene soojendusega pneumohalliga. Sinna rajatakse ka kunstmuru väljak. “Jätkuvalt aga on põhja piirkonnas puudu ka lasteaiakohtadest ning 2022. aastal plaanime seal avada järjekorras juba 13. munitsipaallasteaia Rae vallas,” kinnitas vallajuht Harju Elule.