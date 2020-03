Harku vald soovib rekonstrueerida Murastet ja Meriküla ühendava trepi koos vaateplatvormiga. Selleks on tellitud kaks erinevat ideekavandit – Tuuslar ja Linnupesa. Lõplikku otsust, kumb ideekavand teostatakse, ei ole vald veel teinud.

“Harku vald pöördus meie poole jaanuari lõpus, küsides, kas me soovime osaleda väikesel arhitektuurikonkursil. Kuna eelnevalt oli meil kogemus Arvo Pärdi Keskuse torni projekteerimisel juba olemas (olime Arhitektuuribüroo Nieto Sobejano Arquitectos kohalik partner), siis olime meelsasti nõus,” teatab Ra Luhse, kes on Arhitekturibüroo Luhse & Tuhal OÜ tegevjuht.

“Vallavalitsus pöördus paar kuud tagasi minu poole küsimusega, kas ma sooviksin osaleda trepp-vaateplatvormi ideevõistlusel. Tegu on huvitava ja arhitektile väljakutseid esitava ülesandega,” kommenteerib arhitekt Oliver Alver, kellelt samuti ideekavandit sooviti.

Tuuslar

Luhse & Tuhal projekti nimeks on Tuuslar. “Nimi on lihtsalt märgusõna. Kuna konkurss on anonüümne, siis tuli see kiiresti leida ja mingit suurt tagamõtet siin ei ole,” väidab Luhse.

“Vaatab Soome suunas ja liigutab inimesi üles alla ehk tuuseldab. Pärimuse järgi tegi ta siin kohapeal pahandust ja teeb nüüd karistuseks ühiskondlikku kasulikku tööd,” muidab Luhse siis ja lisab, et see oli nali.

“Tööde maksumusest saab rääkida kõige varasemalt peale projekti valmimist, kui mahud on paigas,”

Ra Luhse büroos tegelevad selle projektiga mees ise, Tanel Tuhal, Angela Talumets ja Walter Moora.

“Ülemise ja alumise tasapinna vahe on 25,3 meetrit. Ülevalpool on veel üks vaateplatvorm ja sealt maapinnani on 28,6 meetrit. Vaateplatvorm ise on mõõtudega 5 x 2,8 meetrit. Vaateplatvormina toimib ka liftitornini viiv ühendussild mõõtudega 5 x 38 meetrit,” täpsustab Luhse.

Tuuslar. Eskiis Luhse & Tuhal OÜ

“Torn ehitatakse nii monoliitbetoonist kui raudbetoonelementidest. Oluline on tagada konstruktsiooni stabiilsus ja kestvus iga ilmaga, et lift ikka sõita saaks ja et ühendustee oleks ka jalgsi turvaliselt läbitav,” selgitab Luhse.

Maksumuse osas kalkuleerib Luhse, et see oleks suurusjärgus 700 000 eurot pluss käibemaks. “Aga palju sõltuks projekti edasiarendamisest, hanke korraldamise aegsetest ehitushindadest jne.”

Konkurendiks Linnupesa

Tuuslariga konkureerib Oliver Alveri Linnupesa. “Võistlustöö nimi on seotud selgelt arhitektuurilise kavandi visuaalse välimusega. Vaateplatvormi külgi saab ära kasutada linnupesade paigutamiseks, mida võivad näiteks koolilapsed ehitada ja paigaldada ning hiljem veebikaameraga jälgida,” arvab Alver.

Rajatise mõõtude osas jääb mees ebamäärasemaks. “Trepi kõrgus on seotud klindiastangu kõrguste vahega. See on ca 26 meetrit. Vaateplatvormi suurus on sarnane praegusele,” selgitab ta.

Ka ei soovi ta spekuleerida hinna osas. “Ehitusmaksumuse ja valmimise kohta oskaksid kindlasti parema vastuse anda vallavalitsus ja ehitaja,” teatab Alver.

Harku valla kommunikatsioonijuht Madis Idnurme sõnul näeb valla tegevuskava ette Meriküla ja Muraste klindi ülemise ja alumise osa merele avamist. “Seda on nii sealsed külad kui ka vallarahvas laiemalt oodanud pikisilmi üle kümne aasta,” väidab ta.

“Ehitusprojekti koostab arhitektuuribüroo, kelle eskiislahendus osutub väljavalituks. Projekteerimistööd algavad märtsis ning vaateplatvormi ja trepi rekonstrueerimistöödega loodame alustada sügise alguses. Kõik tööd loodame saada valmis tuleva aasta esimeses pooles,” selgitab Idnurm.

“Tööde maksumusest saab rääkida kõige varasemalt peale projekti valmimist, kui mahud on paigas. Täpne ehitusmaksumus selgub ehitushanke tulemusena,” lõpetab Idnurm.