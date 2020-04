Ajalehe Harju Elu suuromanik, ettevõtja Hadley Barrett andis äsja BNS-ile teada, et alates 1. maist 2020 avatakse uus telekanal, mis kannab nime Harju TV. Uus telejaam täidab tühimiku, mis tekkis meie üksluiseks jäänud telemaastikul pärast Tallinna TV sulgemist.

Hr Barretti sõnul on esimesed lepingud personali ja ka saatejuhtidega juba sõlmitud. Rõõmustada võivad ennekõike dr Vassiljevi andunud fännid – doktor on andnud nõusoleku kolida koos oma saate ja haigetega, kelle hulk on viimasel ajal plahvatuslikult kasvanud, Harju TV-sse.

Harju Elu peatoimetaja Ülo Russak tuleb välja uue saatesarjaga “Ise küsin, ise vastan”, millele ta loodab sama suurt populaarsust, nagu oli sel tema toimetatud rubriigil kunagi Maalehes; tipptegijatest käivad veel läbirääkimised Olav Osoliniga, kes tõenäoliselt hakkab vaatajaile korraldama diskosid “Tartu 80”, mille aluseks võetakse noorkirjaniku äsja ilmunud menuk “Minu esimene elu”, mida autor vaatajaile aeg-ajalt ka ette loeb; üles astuda soovib ka elav legend Vahur Kersna, kes Kadriorus jalutamise asemel teeb seekord kiirkõndi Koplis.

Hadley Barrett loodab, et uus telekanal võidab kiiresti kõigi harjumaalaste südamed, olles põhjapanevam Pealtnägijast, kirglikum Kuuuurijast ja tunduvalt aktuaalsem Aktuaalsest Kaamerast.

Head vaatamist.