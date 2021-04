“Palun aidake meil need kingitud jalgrattad nüüd komplektsetena ka lasteni toimetada,” kutsub MTÜ Igale Lapsele oma facebooki seinal kõiki Eestimaa ettevõtteid ja eraisikuid endale appi ning nende tegevjuht toob välja täpse loetelu, kus ja millises osas abi oodatakse.

“Kui meie esialgne plaan oli kevade ja suve jooksul ühtekokku koguda 500 kuni 1500 kasutuna seisma jäänud jalgratast, siis head inimesed üle Eesti on meile kuu ajaga kinkimiseks registreerinud juba üle 1200 jalgratta, millest väike osa on tänaseks omade jõududega ka kokku kogutud ja saanud vajaliku hoolduse ning ootavad nüüd endale uut lõbusat sõpra!” rõõmustab MTÜ Igale Lapsele tegevjuht ja üle-eestilise heategevusliku suurprojekti “Igale lapsele jalgratas” ellukutsuja Lembit Arikainen. “Sisimas tunneme, et see meie esmane plaan 1500 jalgratast saab suve jooksul suure-suure kuhjaga täis ning iga Eestimaa laps, kes seda vähegi soovib, saab oma enda isikliku hooldatud ja sõidukorras jalgratta koos uue kiivriga. Aitäh teile kõigile!”

“See aktsioon on ellukutsutud mitmel põhjusel,” rõhutas MTÜ tegevjuht. “Esmalt muidugi sellepärast, et igal lapsel ja noorel oleks see rõõmus ning õnnelik kogemus lapsepõlvest eluteele kaasa võtta – omada päris enda jalgratast – kuid vähem oluline ei ole ka see, et tänane olukord maailmas on kahjuks sundinud üha enam ja enam lapsi ning noori arvutite taha ja füüsilist aktiivsust jääb paraku aina vähemaks.“

“Head inimesed, me vajame kiiresti teie abi, et kõik need juba kingitud jalgrattad ka kokku koguda, hooldada ja koplektsetena puuduses elavatele lastele toimetada,” kutsub MTÜ Igale Lapsele Facebooki seinal kõiki Eestimaa inimesi ja ettevõtteid üles algatust toetama.

“Kui Sa tunned, et see algatus on Sinu jaoks sama vajalik, kui see meile tundub ja soovid selles kaasa lüüa, siis palun mine MTÜ Igale Lapsele kodulehele www.igalelapsele.ee ning leia sealt endale sobiv võimalus, kuidas Sa saaksid aidata meil aidata,” ütleb Arikainen. Ta loetleb üles kõik olulised kohad, milles ja millises osa nad algatusele toetust ja abi ootavad ning rõhutab, et seda siis üle Eesti.

“Me ootame abi jalgrataste transpordi osas, hoiustamiskohtade osas, lisaks ootame endaga ühinema piirkondlikke aktiivseid inimesi ja organisatsioone, kes aitaksid meid jalgrataste kogumise, hoiustamise ja hooldamisega. Muidugi ootame abi ka nende laste leidmisel, kes neid rattaid soovivad.”

Lisaks ootab MTÜ ka rahalist abi. Prognoositavalt kulub iga kingitud jalgratta transpordile, hooldusele ja komplekteerimisele keskmiselt 45–50 eurot. Arikainen jätkab: “Algatusel on juba täna häid toetajaid: näiteks elekrtitõukside tootja Tuul kingib projektile 1500 uut kiivrit, mis jõuavad meieni juuni lõpus ja osad rattad on koostöös Ampleriga ka juba üles vuntsitud. Kuid, kuna me soovime ning suudaksime juba täna oluliselt rohkem neid jalgrattaid lastele ja noortele edasi jagada, siis vajaksime kohe täna teie kõigi rahalist abi nii kiivrite soetamiseks kui ka muu vajaliku toetuseks,” nendib Arikainen.

Heategevuslikule suurprojektile on tänaseks oma õla alla pannud üsna mitmed partnerid nagu näiteks Transpordiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Respo Haagised, Ampler Bikes, Tuul, Gospa, Aqva Spa, kogu Eesti meedia ja mitmed teised.

Panga rekvisiidid rahaliste annetuste tegemiseks:

Saaja MTÜ Igale Lapsele

a/a number EE587700771005850063

MTÜ Igale lapsele on puuduses elavatele lastele ja noortele suunatud heategevuslik organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on kutsuda ellu erinevaid laste ja noorte arengut toetavaid heategevuslikke projekte ning koondada enda alla võimalikult palju neid heategijaid, kes üheskoos soovivad, et igal Eestimaa lapsel oleks täisväärtuslik, mitmekesine ja õnnelik lapsepõlv.

Lisainfo Lembit Arikainen, MTÜ Igale Lapsele tegevjuht, +372 508 0674