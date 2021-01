“Seega on tegemist materiaalselt õigusvastase kasutusloaga, mistõttu kuulub see tühistamisele,” rõhutas kohtunik Brenner.

Kohtuniku hinnangul tegi Saue vald vaidlusalust kasutusluba andes olulise kaalutlusvea järeldades, et projekteerimistingimuste väljastamiseks vajadus puudub.

Poolt ja vastuargumente kaaludes otsustas Tallinna halduskohtu kohtunik Anu Maria Brenner, et “ei ole vaidlust osas, et motokrossirajast lähtub müra, mis kostub ümbritsevate majapidamisteni.”

“Üldplaneeringu järgi on Moto kinnistu sihtotstarbeks maatulundusmaa, mitte sotsiaalmaa, mis võimaldaks spordirajatise ehitamist.”

“Kasutusluba on formaalselt õigusvastane, sest selle menetluses pole hinnatud keskkonnamõju,” väitsid 11 kinnistu omanikud.

Seega on tegemist materiaalselt õigus-vastase kasutusloaga.

Motokrossiraja vastased rõhutasid ka, et ajutise ehituse saab alalise ehitisena seadustada vaid erandlikult uue ehitusloa alusel ning kasutusloa väljastamisele pidanuks eelnema ka projekteerimistingimuste väljastamine alalisele krossirajale.

Peamise argumendina toodi välja müra modelleerimise tulemused, mis näitavad, et “maksimaalse kasutuskoormusega olukorra puhul jõuab lähimate majapidamisteni müratase vahemikus 60–65 detsibelli, mis ületab lubatud taotlustaset”.

“Müra mõju vähendamiseks ümberkaudsete majapidamiste suhtes ja normtaseme saavutamiseks on Moto kinnistule rajatud pinnasevall,” lisas Kaarmann.

Abivallavanem leidis, et kasutusluba taotletakse motokrossirajale, mitte motoringrajale. “Arvestades eeltoodut, ei ole motokrossiraja ehitusprojekti koostamiseks vajalik seaduse mõistes väljastada projekteerimistingimusi.”

“Moto kinnistul asuv motokrossirada on valmis ehitatud ja ehitusteatise või ehitusloakohustuslikke töid ei ole vaja täiendavalt teha,” arvas Kaarmann. “Motokrossirajale ehitusloa väljastamine enne kasutusloa väljastamist oleks pelgalt formaalsus, millel puuduks sisuline vajadus.”

“Viie aasta jooksul ei ole laekunud külaelanikelt vallavalitsusele kaebuseid/avaldusi raja kasutamise kohta ja puuduvad andmed, et oleks pöördutud ka politsei poole,” väitis Kaarmann enesekindlalt, ehkki ebatäpselt.

