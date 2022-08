Kevadel tunnustati tudraõli pääsukesemärgiga, augusti alguses pälvis tudraõli talutoodete ekspertidelt parima tervisetoote nimetuse. Mis õli see on, mis enne õieti turulegi jõudmist on juba auhindadega pärjatud?

Foto Ülo Russak

„Meie jaoks algas kõik siis, kui me 20 aastat tagasi linna lähedalt Sauelt Madilasse elama kolisime. Tahtsime, et lapsed kasvaksid üles looduslähedases puhtas keskkonnas,“ meenutab Katrin Õisma aega, mil nad abikaasa Raivoga kolida otsustasid. Päris võõras Madila kant perele ei olnud – et siin olid elanud pereisa Raivo esivanemad juba mitu põlve, siis otsustas noor peregi endale Madilasse kodu rajada. Aga mitte moodsa linnatüüpi eramu, vaid maja, mis oma aampalkidega meenutab pigem hoonet, kus elasid esivanemad. Muidugi on sinna aampalkide alla kenasti mahutatud ka praegused mugavused.

Pedagoogiharidusega Katrin jätkas õpetajaametit Riisipere koolis, nüüd, viimased kümme aastat on ta aga Riisipere lasteaia juhataja. Abikaasa Raivo on ettevõtja – suvel kasvatab põllukultuure, talvel toimetab metsaga.

Tudraõli – mis see on?

Tudraõli on inimkond kasutanud rohkem kui 3000 aastat, teab mahetalu perenaine. Ka meil, Eestimaal kasvatati tutra õli saamiseks veel möödunud sajandi keskpaigas üsna palju. Siis alustasid põllul oma võidukäiku tudra suguõed, samuti ristõieliste sugukonda kuuluvad raps ja rüps. 90. aastatel see tendents veel süvenes, turule tulnud McDonald’s vajas palju ja odavat toiduõli.

„Nii et tuder pole mingi uudistaim meie põldudel, pigem hästi unustatud vana,“ naerab Katrin, kes ise jõudis selle põllukultuurini läbi teadliku tervisekäitumise kirjanduse. Sest tuder, mida on küll töö- ja kulumahukam kasvatada, kui näiteks rapsi, sisaldab ka väärtuslikumaid oomega-3- ja oomega-6-rasvhappeid, samuti E-vitamiine.

„Tudraõli on väga ilusa kuldkollase värvuse ja tummise maitsega. Teda on nimetatud ka naudingute kullaks,“ kõneleb perenaine, kelle koduköögis on tudraõli teiste õlide ees aukohal. Sest tudraõliga saab praadida, samas kõlbab ta oma maitseomadustelt salatitesse segamiseks, õli võib manustada aga ka puhtalt.

„Sellel õlil on oomega-numbrid nagu linaõlilgi, aga linaõli on tugeva spetsiifilise lõhnaga ja mitte kõige parema maitsega,“ teab Katrin.

„Ka on tudraõlil põletikuvastane toime, ta ei ummista veresooni, alandab kolesterooli. Ka veganid, kes ei tarbi kalaõli, kasutavad kasulike oomegahapete saamiseks just tudraõli,“ teab „tudraõli maaletooja“. Ka mõjub see õli hästi nahale, pehmendab ja niisutab nahka. „Tean inimesi, kes meie õli tarbides on juba mõnenädalase protseduuri järel saavutanud kolesterooli alanemise,“ kõneleb Katrin tudraõli kasulikest omadustest.

Kaubamärk Madila Mahe

Abikaasa Raivo kasvatab teiste põllukultuuride hulgas ka tutra, masindab selle kombainiga ja kuivatab seemne. Kõik käib nagu teistegi teraviljadega.

„Mina võtan siis vastu kuivatatud seemned, hakkan neid väärindama, õli välja pressima,“ kõneleb perenaine, kes kevadel PRIA toetusrahaga õlipressi ostis. Ka tootedisain, turustamine ja -arendus on Katrini kanda.

„Eks kogu põhitööst vaba aeg sellele kulugi,“ räägib naine, kes tegeleb aktiivselt ka spordi, eriti pikamaajooksu ja viimased kolm aastat ka talisuplusega. „Eks see kõik kokku – tervislik toitumine, tervislikud eluviisid ja sport – olegi teadlik tervisekäitumine,“ nendib naine ja pereema, kelle lapsedki on valinud teadlikust tervisekäitumisest juhinduva elustiili.

Oma hea figuuri ja rühi arvab Katrin võlgnevat aga fitnesstreeningutele – ta on Riisiperes ka bodypump’i treener.

„Oleme natukene nagu maailmaparandajad,“ naerab naine, „usume ise tudraõli raviomadustesse ja soovitame seda teistelegi. Näiteks sünnipäevale minnes ei kingi kunagi alkoholi, vaid pudeli tudraõli, mida saab osta muidu ainult Madila Maheda e-poest.“

„Meil on siin Madilas ju tunnustatud mahemaad. Nii toodame siin teisigi mehetooteid, näiteks Madila musta mahesinepit või Madila kanepiteed. Pärast seda, kui Madila tudraõli sai selle aasta tervisetoote austava nimetuse,“ on Katrin veel rohkem kindel, et valitud tervisetee on see õige.

TEAVE

Tudraõlis on laialt levinud toiduõlidega (raps, soja, päevalill, lina) võrreldes rohkem looduslikke antioksüdante tokoferoole ja karotenoide. Õli säilivus ja maitseomadused on paremad kui linaõlil. Tudraõli on tõhus „halva“ LDL-kolesterooli (low density lipoprotein, grupp lipiide) taseme alandaja veres. 30 grammi õli tarbimine iga päev kuue nädala jooksul langetab kolesterooli taset 12 protsenti, kaks korda rohkem kui rapsi- ja oliiviõli. Oluliselt paraneb lipiidide spekter veres, normaliseerub vererõhk ja katsealuste patsientide üldseisund.

Iirimaal, Kanadas, Soomes ja Venemaal tehtud uurimuste järgi ilmnes, et tudraõli kasutamiseks tervisliku toiduõlina on head väljavaated. Nii asutatigi 1999. aastal Helsingi ülikooli taimsete toodete osakonna teadurite uuringutulemuste juurutamiseks firma Camelina LTD, mis nüüd kuulub OÜ Raisio koosseisu. Tutra kasvatatakse juba paaril tuhandel hektaril.