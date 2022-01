Lääne-Harju valla 1.–4. klassi õpilased said või kohe saavad kingituseks 500 sussikotti. Need on rohevallale kohaselt õmmeldud Ironman Tallinna T-särkidest. Mullu kinkisid triatlonikorraldajad kooliminejatele seljakotid, Tallinki hotellide kardinatest õmmeldi poekotte ning kasutusel on ka hotellitubade mööbel.

Lääne-Harju valla kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi ütleb, et Ironman Tallinnaga on vald teinud koostööd juba paar aastat. Ennekõike on aidanud võistlusi korraldada valla inimesed. „Nimelt on meie vallast läbi aastate olnud võistlustel vabatahtlikke ning neid on meie poolt koordineerinud ja osalema õhutanud spordikeskuse projektijuht Jürgen Lepp,“ lisab Kauksi.

Eelmisel aastal süvendati koostööd veelgi. Korraldajatele meeldisid ka Lääne-Harju valla ehk rohevalla idee ja plaanid. Seepärast küsiti nõu, mida teha võistlusest üle jäänud finišeerijate T-särkidega? „Meie oleme loomulikult tekstiili taaskasutamise pooldajad ning koos mõtlesime välja selle sussikoti idee. Muide, võistlejatest kasutamata jäänud seljakotid kinkis Ironman kõigile meie valla esimestesse klassidesse astujatele,“ seletab Kauksi.

Kotid ja kardinad kasutuses

Sussikotid õmbles valmis valla huvikeskuse juures tegutsev õmblusateljee. Sealsed õmblejad on ka Tallinki kardinatest tehtud poekottide taga. „Klassideks valiti esimene kuni neljas ehk siis need, kes on usinamad sussikottide kasutajad,“ teab naine. Kokku sai 482 kotti. Täpselt selline arv käib Lääne-Harju koolide algklassides praegu lapsi. Esimesed neist said kotid kätte detsembri alguses, ülejäänud on saanud kõik sellel kuul.

„Võistlejatest kasutamata jäänud seljakotid kinkis Ironman kõigile meie valla esimestesse klassidesse astujatele.“

Lääne-Harju vald on rohevald, kus taas- ning uuskasutus on au sees. Lähimad näited on koostööst Tallinkiga. „Tallinki hotellide vanad kardinad on meile olnud juba tervelt aasta väärt poekottide valmistamise materjal! Tänaseks oleme jaganud neid kotte nii vallaelanikele kui ka külalistele. Sealhulgas ka riigikogu liikmetele, et tuua tähelepanu alla tekstiilijäätmete probleem. Samuti ka näidata, kui tõsiselt võtame kilekotivabaks saamist,“ võtab Kauksi toimunu kokku.

Teise ringi mööbel

Lisaks erinevate kangaste ja tekstiilide kasutamisele on saabunud ka uuskasutuse mööbel. Tallinki hotellide väga korralik mööbel on tulnud Lääne-Harjusse. „Näiteks on sisustatud vallamaja kööginurk Tallinki laudade-toolidega ning Ämaris asuv Lääne-Harju tugikeskus on sisustatud Tallinki mööbliga. Ehk voodid, kapid, tekstiilid jms,“ lisab Kadri Kauksi.

Vasalemma kooli õpilased koos valla logodes kinkidega. Fotod Marika Ilves

Sügisel aga tõi Tallink valda ÜRO Glasgow’ kliimakonverentsist üle jäänud madratsid. Need leidsid endale uued kodud omavalitsuse sotsiaalasutustes ning laagrites. Samuti ka vallaelanike kodudes. „Kuna Tallinki laev Romantika majutas tol suurel konverentsil korraldustiimi, siis hangiti juurde uusi madratseid, mis hilisemat kasutust poleks leidnud. Kuna meil on koostöö juba varem olnud väga hea, siis pakutigi neid meile kui ringmajandust väga armastavale ja hindavale vallale,“ seletab Kauksi.

Mida veel lähiajal rohevalla taaskasutuses ette võetakse?

„Plaane on palju, kindlasti tõsta jäätmete sorteerimise alast teadlikkust. Veebruari alguses teeme vallas tekstiilikogumise ringi. Praegu just paneme paika oma aastaplaane,“ ütleb Kauksi.