Kuni 17. jaanuarini peavad Harjumaal ja Ida-Virumaal olema suletud kõik toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalid. Söögi-joogi kaasamüük ning kojuvedu on lubatud. “Uksed on meil lahti, kuid kohapeal süüa ei saa. Ostke toit kaasa,” ütlevad paljud toidukohtade pidajad.

Harju Elu uuris, kuidas mõned Harju (v.a Tallinna) toidukohad praeguste rangete piirangute ajal toime tulevad.

Padise keskuses toimetava Padise Kastelli perenaine Heleen Välba ütleb, et nende uksed on suletud alates 23. detsembrist. Kaasamüüki või toidu kojutellimist nad ei paku.

Piirangud kehtisid ka eelmise aasta märtsis-aprillis. Padise Kaselli uksed olid toona samuti kinni. “See oli n-ö plaaniline uste sulgemine juba augustis 2019. Siis oligi kavatsus taas uksed avada kevadel ja aprilli lõpus sai ka nii tehtud,” täpsustab Välba.

Kas Kastell avab jaanuari teisel poolel uksed, pole praegu teada. “Oleneb olukorrast,” lisab Välba. Ta lisab ka, et toetusmeetmetest pole Padise Kastell otsinud. “Tuleb elada ja toimetada nii, et elaks kõik kriisid ikka üle,” ütleb perenaine.

Toit termopakis

Keilas Keskväljaku ääres töötav bistroo Groom pakkus täna 19. märtsist toidu kojuvedu. “Eelkõige veame toitu Keila linnas. /—/ Kuid kokkuleppel saab vedada ka linna lähiümbruses,” ütles Otto Kalde Gnoomist aprilli alguses Harju Elule.

“Kriis mõjutas eelkõige kevadel. Suvel taastusime ilusti. Pühade ajal olime suletud, aga praegu avatud esmaspäevast reedeni kella 9st 15ni,” ütleb Otto Kalde lehele nüüd.

Söögisaal on Groomil suletud, sest kohapeal einestada ei tohi, kuid kojutellimine on lubatud. “Kõiki suppe ja praade saab termokarbiga kaasa osta. Samuti töötab endiselt ka pagarikoda, nii et ka saiad, pirukad ja koogid on saadaval,” seletab Kalde. Tema sõnul toitu praegu erinevalt kevadest koju ei veeta.

Laulasmaal varsti kullerid

Aruküla jaama juures tegutsev toitlustuspaik VildiVilla on vähemalt 10. jaanuarini aastavahetuse puhkusel. “Eks pärast seda vaatame, kas teeme uksed kaasamüügiks lahti. Pitsasid, suppi ja muud saab ikka tellida. Kohapeal muidugi ei toitlusta,” ütleb Maia Raudkivi. Ta lisab, et kaasamüüki on kindlasti tarvis. Koolilapsed on edaspidi osaliselt distantsõppel ning paljud mujal töötavad Aruküla elanikud toimetavad kodukontoris. Lisaks söögile ja joogile on VildiVilla pakkunud ka meisterdamisvõimalusi ning koolitusi. Praegu neid ei toimu. “Ehk tulevikus vaid inviduaaltunnid ehk juhendaja ning õppur. Loomulikult 2+2 reeglit järgides ning maskides,” arvab naine.

Kas ja kuidas väike VildiVilla segadustes vee peale jääb? “Peab ellu jääma, sest teist võimalust pole,” ütleb Raudkivi.

Üks tuntumaid Lääne-Harju majutajaid ehk Laulasmaa SPA on lahti. “Hotell on avatud – hommikusöök viiakse tuppa. Külastajaid on meil vähe, ainult mõni üksik tuba,” ütleb hotellijuht Anne Mallene. Restoranis toimub Laulasmaal ainult kaasamüük. “Kullerteenuse uudisega tuleme välja mõne päeva pärast. Kaalume seda tõsiselt vähemalt 20 kilomeetri raadiuses. Praegu on võimalik meilt toit tellida ja ise järele tulla,” lisab Mallene.

Uus nimi on LaSpa

“Alates 6. jaanuarist võtsid Laulasmaa spaa opereerimise üle hotelli kinnisvara rootslastest omanikud Anna Elam ja Peter Elam Håkansson, kelle jaoks on Laulasmaa justkui teiseks koduks ning meie uueks nimeks saab LaSpa,” ütleb Anne Mallene.

Uue operaatori all jätkavad tema sõnul tööd kõik senised töötajad. “Kaasa arvatud hotelli juhtkond koos minu spaa juhi Anne Asti ja restoran Wicca peakoka Angelica Udekülliga,” jätkab ta.

Kõik broneeringud jäävad kehtima muutmata kujul. Kinkekaarte ja veekeskuse kümne korra kaarte saab kasutada vastavalt nende kehtivusaegadele LaSpas.