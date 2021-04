HOIA edasiarendamiseks sõlmis riik lepingu rakenduse loomisel osalenud ettevõtetega, kes alustavad tööd piiriülese lahenduse loomisega.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks loodud mobiilirakendus on olnud inimestele kättesaadav viimased üheksa kuud ja see töötab enam kui veerand miljoni eestlase telefonis. “Kogu selle aja jooksul on rakenduse algselt välja töötanud ettevõtete konsortsium panustanud oma aega ja teadmisi, et tegeleda HOIA uute vajaduste analüüsi ning väiksemate täienduste ja parandustega,” rääkis lepingu sõlminud Iglu tegevjuht Kristjan Aiaste.

“Täna saame jätkata suuremat ajalist ja tehnilist ressurssi nõudvate töödega nagu piiriülene koostöö lähikontaktide jälgimiseks erinevate riikide sarnaste mobiilirakenduste vahel, äpi kasutusmugavuse tõstmine ja muud vajalikud täiendused, mille kõigi ühine eesmärk on arendada üht olulist lisameedet pandeemia leviku tõkestamisel ja uute nakkusahelate murdmisel.”

Lisaks Iglule tegelevad sõlmitud hanke raames HOIA edasiarendustega ka enamus rakenduse algsetest loojatest – Cybernetica, ASA Quality, Heisi, FOB Solutions, Mobi Lab, Icefire ja Velvet.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Kerstin-Gertrud Kärblase sõnul aitab HOIA rakendus Terviseametil tuvastada neid lähikontakte, kelleni muidu nii kiiresti ei jõuaks. “Arvestades seda, et HOIA töötab täna ligi 273 000 inimese nutitelefonis, on see juba väga hea tööriist viiruse leviku tõkestamisel ja Terviseameti inimeste töö lihtsustamisel,” ütles Kärblane. Ta lisas, et HOIA rakendus on eriti kasulik siis, kui nakatunu ise ei oska öelda, kellega ta kokku on puutunud. “Kindlasti on oluline ära mainida, et kui jääd haigeks, siis ära unusta ennast ka HOIA-s haigeks märkida – niimoodi saab rakendus oma tööd tegema hakata,” märkis ta.

HOIA arenduspartneri leidmiseks viis riigihanke läbi IT-kompetentsikeskus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK), kes jätkab HOIA majutamist ja vajadusel tehnilise kasutajatoe pakkumist. “Meie vaatest on HOIA olnud kindlasti positiivne näide koostööst erasektoriga, kellelt oleme saanud head nõu ja väärt kogemusi mobiilirakenduse loomisel ja arendamisel,” rääkis TEHIKu e-teenuste juht Tanel Tera. “On ainult hea meel, et saame peatselt töösse võtta järgmised tehnilised lahendused, et HOIA oleks viiruse leviku edasisel tõkestamisel veelgi parem tööriist.”