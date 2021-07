“Tähtsad ninad” režissöör on Ingomar Vihmar ja operaator Heiko Sikka. Stsenarist on Martin Algus, kunstnik Anneli Arusaar, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, helilooja Leslie Laasner, produtsent Esko Rips. Filmis näitlevad Ruben Tolk, Lumi Soomets, Robert Aleksander Peets, Elo-Mirt Oja, Nora-Mia Pai, Albert Miina, Mattias Naan, Saara Pius, Mait Malmsten, Priit Loog, Lauri Nebel, Taavi Teplenkov, Kleer Maibaum-Vihmar, Janek Joost, Piret Simson, Tanja Mihhailova-Saar, Sofia Mihhailjova, Nils Mattias Steinberg, Margo Mitt, Carita Vaikjärv, Erik Soasepp, Ahto Aaremäe, Kaido Palu, Age Ploom, Juta Killing, Erki-Martin Lepik, Tõnu Kapper, Erik Vent ja Margus Roosipuu.

“Tähtsad ninad” jutustab laste ja vanemate suhetest kaasaegse ja värske nurga alt, esitades küsimuse, mida on ühel perekonnal tarvis õnnelik olemiseks. Filmi käigus segunevad ja muutuvad rollid, näeme täiskasvanuna käituvaid lapsi ja lastena käituvaid vanemaid. Peaosatäitjatest poisid Oliver ja Sass tulevad filmis välja geniaalse plaaniga asutada iduettevõte ja päästa selle abil oma pere nii majanduslikest raskustest kui ka omavahelistest pingetest.

Oliveri ja Saima populaarset klassikaaslast Rebekat mängib 13-aastane Nora Mia Pai, kes lõpetas Viljandi Jakobsoni Põhikooli 6. klassi. Nora õpib laulmist ja tegeleb erinevate tantsustiilidega. Ta võtab osa näiteringi tööst ning on osalenud taustanäitlejana filmis “Asjad, millest me ei räägi”.

Oliveri klassiõe Saima rolli täidab 12-aastane Elo-Mirt Oja. Teatriperes kasvanud Elo-Mirdi ema on näitleja Ursula Ratasepp ja isa Kaarel Oja. Elo-Mirt lõpetas Tallinna Reaalkooli 5. klassi, teda huvitab laulmine ja ratsutamine. Ta on osalenud tudengifilmis “Säde” ja reklaamiklippides ning andnud animafilmis “Sipsik” hääle Anule.

Oliveri parimat sõpra Sassi mängib tuntud vanemate Andres Peetsi ja Janne Klooreni 12-aastane poeg Robert Aleksander Peets. Robert lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 5. klassi. Talle meeldib rulatada ja kitarri mängida ning ta on varem löönud kaasa reklaamides.

Oliveri noorema õe Susanna rollis astub üles 8-aastane Lumi Soomets, kes lõpetas Tallinna 21. Kooli 1. klassi. Lumi tegeleb iluvõimlemisega ja on varem osalenud näitlejana reklaamklippides.

Kõige tähtsamat nina ehk filmi peaosa Oliveri mängib 13-aastane Ruben Tolk. Režissööri ja näitleja Rain Tolgi ning kostüümikunstnik Helina Risti poeg Ruben on varem kaasa löönud paljudes kodu- ja välismaistes reklaamides, aga ka spioonipõnevikus “O2”. Ruben lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 6. klassi, talle meeldivad videomängud ja animeerimine, ta käib ka poksiringis ning mängib veidi klaverit.

