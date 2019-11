16. oktoobril pälvis Euroopa ettevõtliku kooli tiitli Tabasalu ühisgümnaasium. Tunnustus võeti vastu Helsingis ettevõtlusõppe eestvedajalt ehk Junior Achievement Europe´i korraldatud Euroopa alg- ja keskkoolide tänuüritusel. Harku valla, Tabasalu koolis on tavaõppetöö ühendatud ettevõtluse õppega ning seda saavad juba algkoolilapsedki. Enda firmades toodetakse näiteks käsitöölimonaadi, küpsiseid ning kaunistatakse joogikruuse.

Viiendat aastat välja jagatava tunnustuse pälvis teiste seas ka Tabasalu ühisgümnaasium (TÜG) Euroopa Ettevõtliku Kooli Auhind on Euroopa ettevõtlikemate koolide tunnustamissündmus, millel osalevad eelnevalt välja valitud 22 Euroopa riigi parimad õppeasutused.

Harju Elu kohtus kolme TÜG-i õpilasfirma esindajaga ning ka ettevõtluse õpetaja Krista Savitschiga.

Õpetaja sõnul alustatakse ettevõtluse õppega juba esimesest klassist. Täpsemalt on 1.c ja d klassides üks tund nädalas. A klassis on inglise keele ja b klassis matemaatika-muusika suund. Ettevõtluse tunnid on ka teises, kolmandas ja neljandas klassis. “Viiendas klassis õpib ettevõtlust c ja d klass, kuid kuuendas ettevõtluse õpet ei ole. Seitsmendas saavad tunde kõik klassid,” selgitab Savitsch.

Kaheksandas ja üheksandas on b klassid matemaatika õppesuunaga. Lisaainena õpivad nad ka ettevõtlust. “10.–12. on a klassil kaks tundi ja 10.b klassil üks nädalas. Samas ei pea kõik õpilased tulevikus saama ettevõtjateks või firmaomanikeks. Tulevikus näiteks saad nende teadmistega olla vabatahtlik, planeerida enda pere või iseenda eelarvet. See on oluline ja eluline teema,” arvab õpetaja. Kõige nooremad loovad mini-mini firmasid, keskastme õpilased minifirmasid ja gümnaasiumiastme neiud-noormehed õpilasfirmasid.

Limonaad ja tassid

Osaletakse mitmesugustel laatadel. Viimati käis kaks firmat 2. novembril Keilas, maakonna muuseumi laadal. 25. oktoobril aga toimus Tallinnas kesklinna hariduskvartalis iduEDU ehk moodsa õppimise festival. Kohal olid ja õpitubades osalesid õpetajad Krista Savitsch ja Dulsi Song ning õpilastest 7.b klassi õpilane Gert Martin Savitsch. Toidutänaval olid väljas õpilasfirmad Crustula ja Rekõf, minifirmad Vürtsipoisid ja Krõbe küpsis ning mini-minifirmad Feels ja Kork.

Millised on aga huvitavamad ettevõtted ning nende toodang?

Õde ja vend Karina Pihor (4. klass) ning Kaspar Pihor (6. klass) tegelevad erinevate toodetega. Karina kaunistab lusikaid ning tasse. “Minu emal tuli mõte ja ka minul endal oli soov alustada firmaga. Siis klassis võtsime sõbrannad kokku, kes tahavad meisterdada ja kellel on üldse aega seda teha. Siis hakkasime õhtuti lusikaid ning tasse kaunistama,” räägib ta. Lõpuks tekkis tüdrukul idee, et neid võiks ka laatadel müüa. “Kaunistused on kas klaasist või siis savist. Ja need on külge kleebitud,” seletab noor ettevõtja. Ta räägib ka, et esimene õpilasfirmade laat läks väga hästi.“ Müüsin ära vist 15 tassi. Praegu on valmis veel 20,” rääkis Pihor.

Tema vend Kaspar aga valmistab firmas Kork käsitöölimonaadi. “Vesi, suhkur ja sidrun tuleb kokku segada. Lugesin seda retsepti ühest raamatust ja siis hakkasin seda ise ka tegema,” räägib Kaspar Pihor. Ka tema on juba osalenud laatadel ning limonaadi ka sõpradele pakkunud.

Vürtsikas supisegu

8.b noormehed aga lõid firma Vürtsipoisid. Täpsemalt alustasid mullu sügisel firmaga Rico Praks, Oskar Hein ja Oskar Ojamäe. “Supiks vajalik vürtsisegu on pakis meie poolt kokku pandud. Kodus tuleks ainult lisada toiduained näiteks kanaliha, krevetti ja juurviljad ning seda keeta ja supp ongi valmis,” selgitavad Praks ning Hein.

Noormehed lisavad, et said vürtsise toidu pisiku külge Aasia maid külastades. Sealt sündis ka mõte hakata ise asjadega tegelema. Osaletud on näiteks Kristiine keskuse õpilasfirmade laadal, kus noormeestel läks endi sõnul hästi. Poisid osalesid ka konkursil Eesti Parim Minifirma ja nad olid seal väga tublid. Toidulainel toimetavad ka 11.a noormehed Leigo Tõnissaar ning Marvin Kivisalu.

“Oleme mõelnud välja firma Crustula, mis tegeleb kaeraküpsiste tootmisega,” selgitavad noored ettevõtjad. Firma loodi tänavu septembri lõpus, kuid idee oli õpilastel juba varem. “Mõte oli midagi teha ja ette võtta. Esimene laat oli 25. oktoobril Tallinnas ja teine laat 2. novembril Keilas. Proovipartiid on juba tehtud ja müüdud,” sõnasid ettevõtlikud noormehed.