24. juulil toimus Kuusalu vallas Suurpeal neljandat aastat järjest merepäev. Peo valmistas ette ja viis läbi MTÜ Parim Paik Suurpeal, sellel korral koostöös uue MTÜ Loksa Pärlid meeskonnaga.

On meeldiv tõdeda, et ürituse külaliste arv ületas sellel aastal kõik meie ootused. See tõestab veel kord, et naabritevaheline sõprus on vajalik ja toob tulemust ning inimestel on suur huvi osaleda kogupereüritustel.

On ääretult tore saada head, tänulikku ja toetavat tagasisidet. See motiveerib meid oma tegevusega edasi liikuma ning järgmisel aastal pingutame veelgi, et külalisi üllatada ja muuta meie kõigi jaoks päev veelgi helgemaks ja tuju paremaks.

Sellel aastal külastas lapsi kõige parem, sütitavam ja rõõmsam kloun Klepa. Ta pakkus meie noorimatele külalistele palju rõõmu ning naeru. Oma ala tõeline professionaal! Peol said lapsed maalida kividele ning tunda end tõeliste kunstnikena. Selle päeva ereda meeldetuletusena kaunistab laste tehtud kunst veel pikka aega meie küla rannikuala.

Peo muusikalist meeleolu hoidis traditsiooniliselt üleval oma ala tegija Miroslav Safin. Temaga on puhas rõõm koostööd teha!

Zumba vallutas kõiki

Marina Tabri ja Masha Romantika – need võluvad ja andekad tüdrukud muutsid õhtu oma imelise vokaaliga veelgi säravamaks. Kahe kaunitari laulude saatel ei tantsinud ega laulnud kaasa vaid need, kes olid laisad. Braavo mõlemale esinejale! Peomeeleolu tõstis kõrgustesse Jekaterina Dari, kelle sütitava zumba’ga ühines ka publik. Hämmastava energiaga treener ühendas kergesti nii lapsed kui ka täiskasvanud üheks suureks tantsurühmaks.

Latin Show Group Panter ja Tallinna noorte tantsurühma Onyx etteasted tõid sekunditega peolised lava ette kaasa elama.

Kohalike elanike ootamatu etteaste humoorika stseeniga pakkus palju rõõmu – see oli vägev! See kinnitab veel kord tõsiasja, et meie ümber on andekad ja positiivsed inimesed, kes on valmis paljude vaatajate ees lavale astuma.

Et meie külalistel igav ei hakkaks, korraldati temaatilisi mänge, näiteks köievedu jms. Inimesed võtsid võistlustest meeleldi osa ning peol valitses uskumatu ühtsustunne.

Ilutulestik lõpetas õhtu

Tänavu said kõik teha meeldejääva foto õhupallide fototsoonis, mille meisterdas ja kinkis meie külalistele imeline Svetlana Meier firmast Peopallid.ee. Veronika Vahi rõõmustas lapsi professionaalsete näomaalingute ja toreda suhtlusega.

Üritus tõi ainult positiivseid emotsioone nii külalistele kui ka korraldajatele.

Imelise foto- ja videosarja kujundas Ljudmila Vassilenko. Kõigi merepühade alatine sõber Tiana Fotograaf jäädvustas peohetki, et meil oleks sellest päevast häid ja eredaid mälestusi ilusate fotode kujul.

Et lastel igav ei hakkaks, korraldati neile temaatilisi mänge. Fotod erakogu

Õhtul ootas külalisi magus üllatus, mille valmistas kohalik meister Julia Bocharova – imeliselt kaunistatud temaatiline tort viis keele alla.

Loksa Mere baari tiim kostitas külalisi kohapeal valmistatud mahlase šašlõkiga ning korralikku kõhutäit pakkus ka Loksa Burger. Kahe MTÜ liikmete koostöös sai kohapeal elaval tulel valmistatud traditsiooniline uhhaa, erilise tänu selle eest avaldame Anzelika Nazarovile.

Särasilmne Asta Kivi korraldas traditsioonilise merepäeva loterii, milles võitis iga kolmas pilet. Enamiku auhindadest pani sel aastal välja käsitöökingituste ja suveniiride pood Viknavel Kingitused. Loterii peaauhind oli Vihula Manor Lifestyle’i välja pandud hinnaline gurmeekinkekorv 73 euro väärtuses.

Peo mitmekesine programm sai läbi alles hilja õhtul ning lõppes mere ääres suure lummava ilutulestikuga Tulepood.ee professionaalidelt. See vapustav elamus pani ilusa punkti ürituse ametlikule osale. Viimased külalised lahkusid tantsuplatsilt aga alles mitu tundi pärast keskööd. Diskot korraldas asendamatu Ragnar, kes võttis arvesse kõik publiku soovid.

MTÜ Parim Paik Suurpeal ja MTÜ Loksa Pärlid jätkavad edukalt alanud koostööd ning kutsuvad kõiki vanu ja uusi sõpru Suurpeale tähistama merepäeva ka järgmisel aastal, 30. juulil 2022. Ootame teid külla ja aitäh, et olete meiega!