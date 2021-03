Koroonapiirangute uue laine tõttu on spordiklubide uksed praegu suletud, aga targa tehnoloogia abil saab personaaltreeneri endale koju või metsarajale kaasa kutsuda. Eksperdid soovitavad pöörduda tehisintellektil põhineva treeneri poole, kellega saad luua endale sobiva treeningplaani ning hoida motivatsiooni üleval.

Heaks näiteks on Fitify, mis ühendab füsioteraapia ja sporditeaduste teadmised tehisintellekti ja arvutiteadustega, et pakkuda mobiilseadmete ja kantavate seadmete jaoks isikupärastatud treeningkogemust. Rakenduse suurim eelis on see, et pärast iga treeningut jõuab kasutajate tagasiside tehisintellektil töötava treenerini. Tagasisidet võetakse arvesse uute treeningute loomisel, et optimeerida trennitegijate tulemusi.

Fitify tulemused räägivad enda eest – eelmisel aastal põletasid kasutajad rakenduse abil 26 miljardit kalorit. Huawei Mobile Service äriarenduse juhi Vitali Donskoi sõnul on Fitify äpi tugevuseks suur erinevate treeningkavade valik – rakenduses on üle 900 harjutuse ja 200 miljonit treeningut. Fitify toimib 170 riigis ja 18 erinevas keeles ja sel on juba rohkem kui 10 miljonit kasutajat.

Huawei jaoks oli Fitify lisamine AppGallery valikusse debüüt, millega ettevõte saadab sõnumi ka teistele kvaliteetsete rakenduste arendajatele. „Soovime teha koostööd erinevate arendajate ja kaubamärkidega, et pakkuda oma kasutajatele parimat võimalikku kasutajakogemust. Huawei on kantavate seadmete maailma turuliider – 2020. aasta kolmandas kvartalis müüsime 10,7 miljonit kantavat randmetoodet, kasvatades aastaga oma turuosa 88,1 protsenti,“ selgitas Donskoi.

Fitify on esimene kolmanda osapoole rakendus, mis ühildub Huawei kantavate seadmetega ja on nüüd Huawei tehnoloogia kasutajate jaoks vabalt kättesaadav. Varem olid ettevõtte kantavad seadmed varustatud sisse ehitatud rakendustega, kuid pärast kasutajate hulgas väga populaarseks osutunud HUAWEI Watch GT2 Pro kasutuselevõttu mullu septembris on ettevõte avatud kolmandate osapoolte rakenduste arendajatele ja sisutootjatele. See on esimene kord, kui Kesk- ja Põhja-Euroopa ning Põhjamaade rakenduste arendajad on välja andnud rakenduse Huawei kantavatele seadmetele ning Fitify on AppGallerys esimene fitnessi ja tervise kategooria rakendus, mis arendati väljaspool Hiinat. „Otsime pidevalt uusi partnereid AppGallery sisu rikastamiseks ja oma kasutajatele uute rakenduste pakkumiseks. Meil töötab eraldi meeskond, kes toetab äppide arendajaid sisu ühildamisel Huawei seadmetega,“ kinnitas Donskoi.

Lisainfo Kätlin Hundimägi, kommunikatsioonispetsialist, +372 5347 6314, katlin.hundimagi@huawei.com