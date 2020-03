Kolmes maakonnas tegutsev SPA Tours sulges oma veekeskused 14. märtsil, kui tuli valitsuse vastav korraldus. Ettevõtte tegevjuht Hardi Kerde loodab riiklikule abipaketile, et üle elada nii märtsikuu kui aprill.

SPA Toursi alla kuuluvad Viimsi SPA koos Atlantis H20Aquaparkiga, Viimsi kino ja Black Rose pubiga Harjumaal, Grand Rose SPA Saaremaal ja Meresuu SPA Ida-Virumaal. Hotellitube on neis kokku 290, töötajaid ligikaudu 500.

“Eelmise aasta tulemus SPA Toursil oli pisut väiksem kui planeeritud, aga me jäime rahule,” selgitab tegevjuht Hardi Kerde. Ettevõte käive oli 17 miljonit eurot, teeniti kasumit.

Edu järel kriis

Käesolev aasta algas paljutõotavalt. “Esimesed kaks kuud olid väga head, paremad, kui me planeerisime,” meenutab Kerde. Jaanuaris ja veebruaris olid SPA Toursi hotellide täituvused üle 80 protsendi. Teenindati peamiselt Soome, Venemaa, Läti, Leedu ja kohalikke Eesti inimesi.

Samas teated koroonaviiruse leviku kohta maailmas andsid signaali, et tegemist on tõsise probleemiga. “Kuigi see oli kaugel, siis nagu ka varasema SARS-i puhul, tuli hakata mõtlema, mis saab edasi,” räägib tegevjuht.

Mis hetkel tõeline kriis sisse lõi? “Märtsi esimesel nädalal. Siis hakati massiliselt broneeringuid tühistama,” ütleb Kerde. 12. märtsil kehtestas valitsus eriolukorra. 14. märtsil täpsustati, et sulgeda tuleb kõik veekeskused ja spordisaalid.

“Need on valitsuse otsused. Me elame nende järgi,” ohkab tegevjuht.

Ehkki hotellide sulgemise otsust ei ole valitsus seni veel teinud, lahkusid viimased ööbijad Grand Rose SPA-st 15. märtsil, Viimsi SPA-st 16. märtsil ja Meresuu SPA-st 19. märtsil.

“Majad on tühjad, on vaikne. Ei ole harjumuspärane. Ei ole melu. Sellist tunnet nüüd küll ei ole, et see peaks maailmalõpp olema,” arvab Kerde siiski.

Oma inimesi hoitakse

“Me ei ole läinud koondamiste teed. Inimesed on endiselt meie töötajate nimekirjas. Me ootame huviga, kuidas valitsuse väljaöeldud abipaketti – 70 protsenti palgast kuni 1000 eurot kuus – rakendatakse,” jätkab Kerde.

Abipaketi osas ei ole SPA Toursi tegevjuhiga valitsuse poolt veel keegi ühendust võtnud. “Meil on info, mis on kõigile meediast kättesaadav. Muidugi ma usun valitsuse juttu, aga valitsus teatas, et lubatud kolmest kuust tagatakse esialgu kaks,” juhib ta tähelepanu kitsaskohale.

SPA Tours on peatanud mitmed koostöölepped. “Me ei vaja täna pesuvahetust, me ei vaja täna sööki,” selgitab Kerde. Käivad läbirääkimised pankadega, et makseid ajatada.

Kerde on valmis ettevõtte kolm SPA-d avama esimesel võimalusel. “Me saame need avada, kui tekib kliendivoog. Kriteeriumid, mis selleks tõukejõu annavad, on eriolukorra lõpetamine, piiride avamine, karantiinide lõppemine jne. Need on kõik omavahel seotud,” räägib ta.

Kas olukord laheneb kolme kuuga või kestab kauem? “Ma ei oska ennustada,” ütleb mees pärast pikka järelemõtlemist. Aga mis saab siis, kui kriis kestab aasta lõpuni?

“Sõltub riigi otsustest, sõltub riigi toest ja pankade arusaamisest. Seal on väga palju tegureid. Ilma pealetulevate rahavoogudeta, ilma klientideta ei ole võimalik selliseid ettevõtteid elus hoida. Kõik need majad on klientide teenindamiseks,” arvab Kerde.

Vaja täiendavat abi

Kuidas kriisiolukorras stressiga toime tulla? “Meil on väga väike osa inimestest tööl. Me tegeleme nende tegevustega, mida me ei saa teha siis, kui kliendid on majas. Meil on inimesed võtnud nii puhkust kui palgata puhkust,” räägib tegevjuht.

Kuidas tühjana seismine hoonetele mõjub? “Me hoiame mingil määral kütet ja ventilatsiooni sees. Kui me võtaks maha kõik kommunaalid, siis tekiksid probleemid, nii nagu iga kasutamata, kütmata, ventileerimata ruumiga,” arvab Kerde.

Siis hakkab tegevjuht ise endale küsimusi esitama. “Te ei küsinud midagi selle kohta, kuidas tulla toime ilma käibeta? Kas valitsus teeb ka selles suhtes mingisuguseid meetmeid? Sellepärast, et meetmed on võrdsed nii nendele, kes on kaotanud 30 protsenti käivet ja nendele, kellel on 0 käive,” lisab ta.

“Me ootame täiendavaid meetmeid turismisektorile, hotellidele. Tänastest meetmetest jääb vähemalt meie sektorile väheks. Kõik need 500 töötajat tunnevad huvi, millal tulevad täpsemad selgitused kõikide nende palgameetmete rakendamiseks. Mida varem need täpsustused tulevad, seda parem,” loodab Kerde.

Pildiallkiri: