Kakskümmend Lääne-Harju vallas tegutsevat ettevõtet pakuvad sõjaväelastele ja elutähtsate teenuste osutajaile oma teenuseid soodushinnaga. Sellega väljendatakse tänu vastutusrikka töö tegijaile ning kutsutakse ühtlasi avastama Lääne-Harju valda.

„Lääne-Harju vallavalitsusel on juba pikka aega olnud väga hea koostöö politseinike ja päästjatega, samuti kaitseväelastega, keda meil on vallas väga ohtralt,“ kõneleb Lääne-Harju vallavalitsuse spetsialist Kadri Kauksi. Nii on otse Paldiski linna külje all kaitseväe toetuse väejuhatus, mille alla kuuluvad ka logistikakool ja logistikapataljon, samuti on valla territooriumil Ämari lennuväli NATO õhujõududega, kus teenib ka palju õhuväelasi liitlasvägedest.

Näiteks Briti sõdurid lõid kaasa Paldiski heakorratalgutel, aitasid linna koristada, USA sõdurid on käinud Vasalemmas, aidanud kaasa avaliku hoone remondil. „Et midagi neile ka omalt poolt pakkuda võõral maal teenimise eest, otsustasimegi esmalt uurida ettevõtjate valmisolekut pakkuda neile oma teenuseid soodushinnaga,“ selgitab Kauksi.

Briti sõdurid tulid Paldiskisse heakorratöödele Tapalt, USA sõdurid aga Tallinna sadamas seisnud USA sõjalaevalt. Selline kokkulepe sündis USA saatkonna vahendusel, kellega Kauksi sõnul on Lääne-Harju vallal samuti väga head suhted.

Sellistest rahvusvahelistest aktsioonidest sündiski mõte, et sooduspaketti tuleks laiendada kõigile Eesti piires teenivatele sõjaväelastele, mitte ainult valla piires teenijaile.

Vallavalitsus pidas läbirääkimis erinevate toitlustus-, majutus-, kultuuri- ja spordiasutustega. Valdavalt suhtusid ettevõtted vallavalitsuse ettepanekutesse positiivselt. Tänaseks on sooduspaketiga eesliinitöötajaile ühinenud 20 ettevõtet ja neid tuleb juurde. Soodustus, millega ettevõtjad oma teenuseid pakuvad, on 10–30%.

„Sel initsiatiivil on kaks peamist põhjust – tahame väljendada oma tänulikkust nende inimeste panuse eest meie turvalisusesse ja tervisesse ning teiseks pakkuda neile vaba aja veetmise võimalusi meie vallas,” täpsustab Kauksi.

Löövad kaasa ka talgutel

Vabal ajal on Paldiskis paiknevad sõjaväeosad altid kaasa lööma ka kogukonnaalgatustes – erinevatel talgutel ja üritustel. „Päästjate, politseinike ja kiirabitöötajatega on meil samuti väga vedanud – koostöö on tihe ja tõhus ning väga tasemel on ka nende ennetustöö,“ märgib Kauksi.

Lisaks kutsutakse erinevaid üksuseid ja kollektiive Lääne-Harju valda ekskursioonile – tutvustakse neile valda ning siinseid võimalusi oma vaba aega veeta.

Kes on liitunud

Soodustustega on esialgu liitunud Padise Klooster SA, Padise Kastelli kohvik ja elamuspaik, Arvo Pärdi keskus, Padise mõis, Rummu karjäär, Anne Koogikodu Paldiskis, Peetri Pizza Laulasmaal, Paekalda elamuskeskus, Oti ja Matilda kohvik Laulasmaal, Paldiski lõunasadama kohvik, Kallaste turismitalu, Padise Kärjeküla, külalistemaja Justi Holidayhouse, tavern Peetri Toll, Pilveprojekt OÜ, Unolik OÜ, Pull Punt Group OÜ, Haldusteenus, Lääne-Harju spordikeskus, spordiklubi Paldiski Fitness.

Nii pakub näiteks Rummu karjäär 30% soodustust piletihinnast kõigile eesliinitöötajaile ja sõjaväelastele, tasuta sissepääsu oma valla mundrikandjaile. Padise kloostrisse saavad kõik mundrikandjad tasuta. Toitlustusasutustest pakub Anne Koogikodu 15% allahindlust, majutuskohtadest Padise Kastell samuti 15% allahindlust sõjaväelastele ja eesliinitöötajaile. „Tundub et algatus on hästi käivitunud,“ tõdeb Kadri Kauksi. „Sest huvi on kahepoolne!“

Kommentaar: ei teagi, kes kellelt idee sai!

Anne Eesmaa, Anne Koogikodu perenaine

Kiirabi-inimesed on meil ammu käinud. Hakkasime neile soodustust tegema veel enne, kui vallavalitsus selleks üleskutse tegi. Nii et ega teagi, kes kellelt selle idee sai, vallavalitsus meilt või meie vallavalitsuselt (naerab). Aga see polegi tähtis. Üleskutse ilmudes hakkasime soodustust andma ka kõikidele mundrikandjatele. Asume keset linna ja seetõttu satub siia kaitseväelasi harva. Aga nüüd tulevad inimesed juba töötõendiga, kinnitades et on eesliinitöötajad. Üks püsiklient, kellest ei osanud arvatagi, et tegu on kaitseväelasega, võttis ükspäev töötõendi välja ja saab nüüd lõunamenüü soodustushinnaga. Nii et info levib. Minu meelest tore üritus – nad ju kaitsevad meid.