Sõnadetagi selge. Nii võiks allkirjastada selle foto ja mõelda lineaarselt: huligaanid lõhkusid sildi. Kõik.

Tegelikult kui mõtlema hakata, on sel väärteol tänases kontekstis märksa rohkem tähendusi. Lihtsam neist, nagu juba sai mainitud:

1. Huligaanid lõhkusid keelusildi. Annab aga kaevuda ka sügavamale. Ja see on:

2. Teadlik tegevus karantiinis olemise vastu. On keelusildi taga ju selgelt paista avalik RMK lõkkeplats, mida tavalistes oludes ka agaralt kogunemispaigana kasutati. Ja veel üks võimalus:

3. Kujunemas on sihikindel suunatud tegevus piirangute vastu, nii nagu see juba toimub USA-s rahvameeleavaldustena.

Mis eesmärki see pisikese plasttahvli lõhkumine kandis, jäägu igaühe enda otsustada. Ehk hoopis riivas mõni kiirustav hädaline plasti ja see – prõks katki! Sest keelusildi taga on ka avalikuks kasutamiseks mõeldud WC, mis pildile ei jäänud. Nii et ei tasu kunagi üle mõelda. Aga samas – kõik oleme piirangutest tüdinenud.