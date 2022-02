Vaata laulu.https://www.youtube.com/watch?v=4tWXTqqmK8E

Laule kirjutatakse tavaliselt armastusest ja igatsusest. Vahel ka kodust. Erich Kriegeri „Sõbra laul“, mis on populaarne olnud juba veerand sajandit, räägib hoopis sõprusest, sõbrale antud sõnast…

Erich Krieger: „Ju mul oli kirjutamise ajal see armastuse ja igatsuse periood otsas, tahtsin kirjutada midagi teistlaadset, mehisemat. Mitte väga ammu oli maailma vallutanud Freddie Mercury „We are the champions“. Et olen ise ka hingelt ja ihult spordimees, siis mõtlesin seda laulu kirjutades ennekõike sportlastele, meie tippu tõusnud korvpalluritele Sokule, Kuusmaale, Kullamäele, aga ka kergejõustiklastele Kanterile, Tammertile.

See oli ehk 1989. aastal, mil mul oli Olümpias mingi esinemine. Kohvikus tähistasid seal turniirivõitu meie noored korvpallurid, teiste hulgas ka tõusev täht Martin Müürsepp. Kuna mul oli just uus kassett (CD-sid veel ei olnud) lauludega välja tulnud, kinkisin ühe helikandja Müürsepale ja kaanele kirjutasin: „Sinu saatus on korvpalli mängida, mitte baaris ennast raisata!“ Adusin juba toona, et Martin Müürseppa on peale spordiande õnnistatud ka musikaalsusega.

Mõni aeg hiljem kirjutasingi „Sõbra laulu“. Kirjutasin teadlikult lühikeste värsiridade, lihtsate sõnadega: „Sina oled minu sõber / meie jutt ei ole tavaline / meie jutus on see tõde / mis on antud hetkel oluline.“ Meloodiaks aga lihtsad kaasakiskuvad kitarririfid, sobilikud lihtsate sõnadega, mis pidid igaüht kõnetama. Muidugi olnuks kergeim variant uus laul ise sisse laulda. Aga see olnuks liiga ilus. Minu soov oli, et neid ehedaid sõnu laulaks koolitamata hääl. Siis turgataski mulle pähe – Martin Müürsepp peaks see mees olema.

1997. aasta suvel tuli Martin USA-st – ta mängis siis NBA-s – koju puhkusele. Tippkorvpalluril oli aga nii palju tegemist – sõbrad, tänavakorvpall –, et laul jäigi salvestamata. Kaalusin selle andmist juba Rauno Pehkale, aga… Aga temagi hääl tundus liiga ilus. Tahtsin, et seda laulu laulaks tõeline mürakaru, Mürka…

1998. aastal oli NBA-s streik, Mürka tuli Ameerikast enne hooaja lõppu tagasi. Ega meil siiski kõik tõrgeteta läinud, aga oktoobriks oli meil laul stuudios sisse lauldud. Kõlas täpselt nii, nagu olin mõelnud – Mürka laulab salme, mina kõrgemat tooni nõudvat refrääni: „Aeg kõike teha / Aeg hoiab sõpru häid / Aeg meidki näeb.“

Viljade noppimine pikkade kannatuste eest ei lasknud kaua oodata. „Sõbra laul“ oli 1998. aastal kolm kuud mitme raadioedetabeli tipus, pälvis Kuldplaadi tiitli.

Kui Mürka siirdus mängima Venemaa klubidesse, siis esinesime selle lauluga ka enne mängu Saku suurhallis. Kütsime publikut. Viimane suurem avalik esinemine „Sõbra lauluga“ toimus Martin Müürsepa alias Mürka suurest spordist lahkumise peol „Viimane lahing“ 2019. aastal.

Sellel laulul on olnud ilus saatus ja mulle on ta andnud ka ühe hea sõbra – Martin Müürsepa.“