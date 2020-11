Fahle Pargi ärilinnakus paikneva paberivabriku seina kujundamise ideekonkursi võitis kunstnike tandemi Vahur Agari ja Helena Hanni pildiseeria Ülemiste Vanakesest ja Fahle linnust. Seina kaunistamiseks korraldatud konkursi võidutöö valisid žürii ja linnakodanikud.

Žürii esimees, Fahle Pargi ärilinnakut arendava Fausto Capitali turundusjuhi Mari-Liis Vaheri sõnul võiks seinamaaling olla tulevikus visiitkaariks kõigile Tartu maanteed mööda kesklinna suunas liikuvatele linlastele ja külalistele.

“Ülemiste Vanakese maal vanima paberivabriku kõrvalhoone seinal, keset Fahle Pargi ärikvartali arendust, sümboliseerib linnaruumi pidevat uuenemist ning ajaloolise pärandi väärtustamist. Fahle lindu kujutavad kunstlikud paberist voldituna, mis hoiab au sees Fahle Pargi paberitööstusega seotud ajalugu ning sümboliseerib ühtlasi uusi lennukaid ideid. Mõlemad pildid Tallinna väravas võiksid luua hea võimaluse külastajatele esimese Tallinnaga seotud loo rääkimiseks ning vana muistendi meenutamiseks,” tutvustab Vaher võidutöid.

Võidutöö valimises osales sotsiaalmeedia vahendusel tuhandeid inimesi ning rahva lemmik ja Fahle Pargi esindajate lemmik langesid kokku. Fahle Pargi seina kujundamise ideekonkurss oli avalik ning osaleda said kõik soovijad.

“Tähenduslikud pildid linnaruumis peidavad endas potentsiaali muutuda rahvakultuuri osaks ja üheks linna tutvustamise visiitkaardiks. Seetõttu oli 15×30 meetrise pinna kujundamise ideekonkursil osalemine põnev kunstiline väljakutse. Tallinna linn on väga hoolikalt spetsialistide poolt komponeeritud ja rahva arvamuse küsimine tegi seekordse konkursi eriliseks,“ rääkis võidutöö autor Vahur Agar.

Võidutöö autorid on loonud nii Eestis kui ka mujal Euroopas suuri seinamaalinguid ja peavad tühjade seinte elavdamist kunstiga heaks linnaruumi rikastamise võimaluseks. “Maailma suurlinnades ringi liikudes näeb sellises mahus muralistlike töid palju, samas kui Eestis alles otsitakse sobivat tasakaalu rahvale avaliku kunsti toomiseks linnaruumi. Fahle Park on oma ajaloolise arhitektuuriga ja modernsete õhuliste klaaspindadega suurepärane paik kunsti näitamiseks,” lisas Agar.

Täpsemad seinakujundamise plaanid selguvad peagi kunstnike ja Fahle Pargi esindajate ühise otsusena pärast seda kui hinnatakse tööde täpsemat teostusvõimalust.

Võidutöö pildid.

Taustainfo

Fahle Park on Tallinna kesklinnas asuv uudne ärilinnak, mis pakub ettevõtetele innovaatilisi ning ainulaadse arhitektuuriga kaasaegseid büroolahendusi. Fahle Pargi rajaja Fausto Capital on alates 2004. aastast büroo- ja kaubanduspindade arenduse, üürimise ja haldamisega tegelev ettevõtete grupp. Fausto on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille portfelli kuulub kokku üle 90 000 ruutmeetri kaubandus- ja äripinda (Kompassi maja, Maakri ärimaja, Tartu Telia ärihoone, Vironia keskus, Rappeli keskus, mitmed Maxima ja Selveri kaubanduskeskused jne). Fausto Capitali varade maht on üle 150 miljoni euro.

