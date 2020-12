Kui eelmisel aastal üllatas Viimsi valla Haabneeme alevikku Teet Suure kanistritest jõulupuu, siis tänavu on Saue linnas vallamaja ees Elo Liivi ja Alyona Movko prussidest ja opaalklaasist jõulukroon, mille märksõnaks on “peal(t)kiri”.

Eriskummalise jõulukaunistuseni jõudsid skulptor Liiv ja videokunstnik Movko nelja aasta eest Eesti Rahva Muuseumi eestvedamisel.

“Me võime seda nimetada audiovisuaalseks jõuluaja installatsiooniks. Ta on 7,2 meetrit kõrge, ta on saanud inspiratsiooni meie jõulukroonidest,” selgitab Liiv.

“Kogu protsess võttis aega paar kuud, kuid reaalset ehitustegevust oli kokku umbes kolm nädalat. Kõigepealt projekteerisime, tegime 3D-mudeli, lõikasime jupid valmis, ehitasime kokku. Abiks olid nii ERM-i töömehed kui ka oma lapsed. Ta oli ERM-i näituste peaalal 2016. aasta jõulude ajal ja järgmisel aastal kuni kevadise pööripäevani välja,” räägib Liiv.

Kui tavapäraselt valmivad jõulukroonid õlest või pilliroost, siis Liivi ja Movko kroon on männi- ja kuusepuust. Prussijuppe läbimõõduga 20×20 sentimeetrit on kunstnikud kasutanud taiese ehitamisel ühtekokku 63.

Rahvapärimus ja tehnoloogia

“Soovisime luua midagi, mis oleks meie rahvapärimusega seotud ja mis oleks samas tehnoloogiliselt kaasaegne ja huvitav vaadata,” selgitab Liiv.

“Eesti põllulapid, metsad, külad ja linnad, nende vahelised kunagised hobuse- ja nüüdsed autoteed, aga samuti meie rahva laulude ja kõne võnked, looduse rütm, kogu elava liikumine – see on justkui selle koha geneetiline kood, millest joonistub välja omamoodi põnev kiri, mis kajastub ka meie rahvariietes ja näiteks rahvuslikus metalli- või puutöös. Need on aga ikkagi kahemõõtmelised. Kui mõelda selle peale, et mis on rahvuslikku ja abstraheeritult kolmemõõtmelist Eesti kultuuris, siis kindlasti on see jõulukoon,” arvab kunstnik.

Miks ikkagi on jõulukrooni idee Liivile ja Movkole nii südamelähedane?

“Eestlased on kasutanud jõulude ajal ohutistena jõulukroone. Kuuse mõte on ju tulnud tegelikult alles hilisemal ajal. Tahtsime oma teosega markeerida jõuluaja varasemat tähendust – need on kolm päeva, mil Päike on oma pesas, valgust meie maailma jõuab vähe ja on selline piiripealne aeg – vana luuakse uueks. Jõulu ajal tehtust ja tegemata jäetust sõltub uue aasta õnn. Konstruktsioon on kui teerada, mis viib läbi kaamose ja uueksloomise radadele. Senine haihtub, liikuda saab pindadel, mis muul ajal läbimatud,” räägib Liiv.

Naise sõnul hakati Eestis kuuski tuppa tooma ja ka avalikesse kohtadesse üles panema alles 19. sajandi esimesel veerandil. Päris täpne see väide siiski pole, sest on teateid, et Tallinnas Raekoja platsil oli jõulupuu juba aastal 1441 Mustpeade vennastkonna eestvedamisel. Tõsi, mustpead olid sakslased.

Järgnevalt on Liivi ja Movko jõulukrooni esitletud nii Eestis kui ka kaugemalgi. 2017. aastal esitleti seda Tallinnas Raekoja platsil talvefestivali raames.

2019. aastal oli taies vaatamiseks väljas Soomes Tampere linnas.

“Teos ei koosne ainult prussidest. Läbi konstruktsiooni vibreeriva heli on loonud Taavi Suisalu ning lisaks avaldub pimedal ajal Alyona Movko loodud erinevaid ajastuid ja kujundeid ühendav videomapping,” räägib Liiv.

“Jõulukroon vibreerib. Kui kõrv panna vastu prusse, siis on kuulda hingede liikumist,” arvab kunstnik.

Asumiseltsi soovil

Kuidas tuli mõte puidust jõulukroon Saue linna üles panna?

“Ilse Metsamaa Saue Linna Asumiseltsist pöördus minu poole. Nad otsisid alternatiivi, et Saue vallamaja kui aasta puitehitise ees oleks midagi hoonega haakuvat ja huvitavat,” meenutab Liiv.

“Asumiselts küsis, kas ma tahaks midagi toredat ehitada. Mul oli suhteliselt kiire, aga ma ütlesin, et neil on nii äge maja, äkki sellega sobiks jõulukroon, meil on see olemas,” ütleb kunstnik.

Konkreetsemad jutud said maha peetud Miia Krauniga, kes on Saue vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialist. Jõulukrooni ülespanek kestis 23.–25. novembrini, lisandusid heli ja projektsioon. Lõplikult valmis sai see 14. detsembril. Taiese ehitamise ja valgustamise juures on kaasa löönud firmad Event Center, Fun Time ja Evenetch.

Installatsioon paikneb ida-läänesuunaliselt, et tervitada uue aasta päikest. “Varsti hakkavad päevad taas pikemaks minema. Loodan, et oskame uuel aastal inimestena loodusega aina rohkem arvestada. See võib meid teha vaesemaks, aga annab hea õnne ja südame kerguse. Meie jõulukroongi on taaskasutus,” lisab Liiv.

Prussidest jõulukroon jääb Saue vallamaja esist väljakut kaunistama jaanuari alguseni.