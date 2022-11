Kingituste tegemine peaks üheaegselt rõõmu pakkuma nii kingituse saajale kui ka kingi tegijale endale. Üks õige kingitus peaks tulema südamest ja selle leidmise ning pakkimise juures võiks kulutada võimalikult vähe närvirakke, et stressitunne häid emotsioone ei varjutaks.

Soov rõõmu valmistada ja kingitusi teha suureneb alati, kui lähenemas on mõni tähtpäev või püha. Topeltrõõm kingitusest on aga kindlasti siis, kui kingipakk sisaldab endas midagi, mida inimene päriselt vajab. Seeläbi saab vähendada ka liigset tarbimist ja vältida riiulitele või sahtlitesse kasutult seisvate asjade kogumist.

Mis ühele vana, see teisele uus

Üle Eesti on hulgaliselt taaskasutusega tegelevaid poode. Mitmetel neist on ka veebilehed, millel ringi vaadates võib leida nii mõndagi, mis kellegi meele rõõmsaks teeb. Nii et kingituse hankimiseks ei pea tegelikult isegi kodust lahkuma. Hea õnne korral leiab teise ringi poest täpselt seda, mida vaja.

Hoolikalt ringi vaadates võid peale sattuda hinnalisele portselanile, mis rõõmustab kindlasti kollektsionääre. Samuti võib muusika- ja raamatuhuvilistele sõpradele leida just selle pärli, mis nende kogust puudu on.

Suure tõenäosusega leiab neist poodidest ka jõulupeoks vajaminevad peokleidid ja ülikonnad.

Tihti juhtub, et kingituse otsimine jäetakse viimasele hetkele – soeta neid jooksvalt ja hajuta kulutused terve aasta peale.

Kindlasti võiks kulude vähendamiseks taaskasutada kinkekotte ja pakkepabereid. Pakkimiseks võib kasutada ka näiteks kangast! Miks mitte pakkida kingitus mõnda imeilusasse laudlinasse või uhkesse salli, et ka see siis hiljem kasutusele võtta.

Taaskasuta pakkematerjali, et kuludelt kokku hoida! Foto Olga Safronova

Kui kingitus pakkida näiteks ajalehtedesse või jõupaberisse, siis paela külge seotud käbid ja pisikesed kuuseoksad lisavad omajagu isikupära.

Ära jää viimasele minutile!

Tihti juhtub, et kingituse otsimine jäetakse viimasele hetkele. Veel hullem, sellele hakatakse mõtlema vaid päev enne, kui see olemas peab olema, ja on suur õnn, kui täpselt sellel ajal soovitud poes mingi sooduskampaania käimas on.

Vahetult peale jõule ja aastavahetust on kauplustes suured soodustused ja kui hästi planeerida, siis saab juba järgmisteks pühadeks ette valmistuda. Soeta kingitusi jooksvalt ja hajuta kulutused terve aasta peale, jälgides erinevaid kampaaniaid ja tähtpäevade möödumisi, mil hindu tunduvalt langetatakse.

Näiteks peale Halloweeni pakutakse poole soodsamaid kommipakke, mille seos hingedeajaga on vaid komme ümbritsev pakend, maiused seal sees on aga tavaliste kujundustega paberites. Ainus vaev on need uude kotti ümber valada ja saabki valmis ühe mõnusa päkapiku paki!

Pärast isadepäeva ja emadepäeva on enamasti heade soovidega, esivanemaid kiitvate hüüdlausetega tooted all hinnatud. Ülistada võime neid ometigi ju igal ajal!

Lase fantaasial lennata!

Igaühel meist on mingi oskus, see tuleb lihtsalt enda kasuks tööle panna. Joonista mõni ilus pilt, tee käsitööd, nikerda midagi puidust, meisterda traadist ja pärlitest mõni ehe või toeta kolmandale inimesele kinki tehes oma sõbra loomingut, kes midagi ise loob.

Käsitöö sobib kingituseks hästi. Foto Eleonora, unsplash.com

Kirjuta märkmikusse, mille võid ka ise paberitest kokku köita, lähedasega seotud mälestusi ja häid soove, ja kingi see siis edasi.

Isetehtud küpsetised või maiused ilusas karbis on tore kingitus. Retsepte leidub ka neile, kes igapäevaselt eriti köögis ei toimeta, hakkama saab igaüks! Kaunista näiteks terve pannitäis piparkooke ja paki need enda poolt kaunistatud karpi!

Meisterda sõbrale jõulupärg! Foto Angelina Jollivet

Käi looduses ringi ja meisterda näiteks kuuse- või elupuu okstest ja käbidest jõulupärg. Kaunista see meelepäraste vahenditega. Karkassiks võib kasutada traati, painduvatest okstest punutud rõngast või ehituspoest paarikümne sendi eest soetatud toruisolatsiooni. Oksad saad rõnga külge kinnitada liimipüstoli või nööriga punudes ja vahva kingitus ongi valmis!

Seiklused ja head soovid purki

Üks vahva mõte on kaunistada ära üks karp või purk ning täita see väikeste paberribadega, millele on kirjutatud erinevad head soovid. Sinna lisaks võib poetada ka seikluseid, plaane või väljakutseid, mida koos ette võtta. Näiteks võib kingi saaja ühel päeval sedelit avades leida eest ettepaneku minna koos piknikule, kutse õhtusele jalutuskäigule või hoopiski pidada maha üks lauamänguõhtu.

Koos veedetud aeg on hindamatu väärtusega.