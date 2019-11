2. novembril peeti järjekorranumbrilt juba 9. jalgrattasõit Jõelähtme valla Ruu metsade toetuseks. Osavõtutasu, aga ka pannkookide müümise eest saadava rahaga makstakse advokaadibüroole, kes esindab kohalikke elanikke võitluses piirkonda paekivikarjääri suruva Väo Paas OÜ vastu.

Miks sellist võistlust korraldatakse? “See on meie klubi hooaja viimane sõit. Teiseks põhjuseks on Ruu mets. Kolmandaks, seda metsa tahetakse kaevandusega ära lõhkuda,” selgitas Meelis Välk, kes veab Jõelähtme Matka- ja Rattaklubi, mida tuntakse ka kui Jõelähtme Singelit.

Juba üheksandat korda toimuva rattasõiduga toetati Ruu Küla Heakorra Seltsi. “Külaselts on päris üksi olnud. Jõelähtme vald on toetanud, aga kedagi rohkem suurt toetamas pole olnud. Tundub, et kopameeste huvi on suurem kui inimeste huvi midagi säilitada,” kurtis Välk.

Kitse- ja matkaradadel

“Ruu metsa tullakse rattasõitu nautima, hooaega kokku võtma ja suhtlema. See on ka sotsiaalne üritus, mitte ainult ninast veri väljas koha peale sõitmine,” arvas Välk.

Jõelähtme Singelisse kuulub natuke üle kolmekümne inimese. Ruu metsade toetuseks registeeris end sõitma siiski 147 huvilist üle Harjumaa, kellest aja said kirja 115.

Võistluseks markeeriti Ruu kitse- ja matkaradadel neli distantsi: mudilastele 800 meetrit, suurematele lastele 2,5 kilomeetrit, täiskasvanutele 18 ja 35 kilomeetrit.

Kui lastele oli osavõtt tasuta, siis täiskasvanud maksid eelregistreerimisega kas 9 või 15 eurot, kohapeal kas 15 või 25 eurot. Osavõtutasudest kolmandik – ühtekokku 702 eurot – läks Ruu Küla Heakorra Seltsi kohtukulude katteks vägikaikaveos kaevandusfirma Väo Paasiga.

Mudilaste tillusõidu stardiks oli määratud kell 11 hommikul, kuid huviliste nappuse tõttu jäi see ära. Suuremaid lapsi, kelle sünniaasta langes vahemikku 2005–2010, läks veerand tundi hiljem rajale seitse. Kiireimaks osutus 11-aastane Saue koolitüdruk Loore Lemloch ajaga 6.44.

Kell 12 startisid täiskasvanud, kelle hulgas hakkas silma nii noorukeid kui ka halli habemega taate. 18 kilomeetrit läks kirja matkasõiduna, 35 kilomeetrit nõudis matkaraja läbisõitmist kahel korral.

Mets on maagiline

Matkasõidu võitis 16-aastane Raasiku neiu Carolin Tammsoo, kelle sõiduajaks märgiti 1.18.14. “Oli mõte teha ka teine ring, aga rada on raske, tehniline. Isa arvas, et seda on liiga palju. Siis läksingi ühele,” selgitas ta.

Mida Ruu metsad neiu jaoks tähendavad? “Need on nii ägedad rajad. See on väga kõva sõit. Mägi ja laskumine, mägi ja laskumine. See on ülivinge,” kiitis ta. “See mets on maagiline. Tahaks, et see mets jääks ikka alles. Oleks väga kahju, kui siia tuleks kaevandus.”

Matkasõidu võitis numbri 315 all sõitnud Carolin Tammsoo. FOTO: Andres Tohver

Carolini isa Erik Tammsoo on jalgratturina endine Eesti meister. Ruu metsades võistles ta 35-kilomeetrisel distantsil, kuid esikohani sedapuhku ei küündinud. See auhind läks 39-aastasele Margus Malvale Jõelähtme valla Koogi külast ajaga 1.42.06.

“Ma elan siin lähedal paari-kolme kilomeetri kaugusel. Ruu metsad on minu kodumetsad. Kogu aeg käin siin trenni tegemas,” rääkis Malva. “Paekivikaevandus ei ole hea variant, kindlasti mitte. Need rajad ja osa metsast kaovad.”

Samas kahtles Malva, kas kodanikuinitsiatiiv Ruu metsa säilitamiseks kannab vilja. “Tundub natuke kahtlane. Kui ikka väga kaevandust teha tahetakse, siis see initsiatiiv ei mõju,” kartis ta. “Aga kunagi ei tea.”

35-kilomeetrisel distantsil tuli meestest teiseks Tarmo Neemela, kolmandaks Toomas Erikson. Naistest oli ajaga 2.12.45 parim 34-aastane Marianne Palusoo Sauelt, kellele järnesid Õnne-Liina Jakobson ja Anneliis Puu.

“Siin on väga ilus mets. Mändide all on mulle alati meeldinud. Siin on kuidagi hea sõita. Ma olen kuulnud, et siin tahetakse kaevandama hakata. See on natuke kurb. Metsa peaks ikka mingil määral alles ka jääma,” ütles Palusoo.

Kas jalgrattasõitudega on võimalik Ruu metsa aidata? “Kindlasti mingi panuse me anname. Me võidame aega, aasta või paar või rohkemgi. Lükkame kaevandamise aja kaugemale. Saame nii kaua nautida seda metsa, kuni teda on,” lisas Palusoo.

35 kilomeetri parimad: vasakult Tarmo Neemela, Margus Malva, Toomas Erikson, Õnne-Liina Jakobson, Marianne Palusoo ja Anneliis Puu. FOTO: Andres Tohver

Abi ka pannkoogirahast

Pikema distantsi esikolmiku mehed said pihku metskuldi kuju, naised metskitse. “Esikolmik saab tasuta osavõtu järgmise aasta Jõelähtme rattamaratonile,” selgitas Välk.

Jalgratturitele pakuti võistluse käigus toidupunktist vett, spordijooke ja teed, aga ka kiluvõileiba, kohupiimakooke ja rosinaid.

Lisaks võisid võistlejad ja lihtsalt jalutajad osta pannkooke Ruu naiste telgist, kus askeldasid Külle Loik, Ülle Järve, Evelin Raudsepp ja Meeli Meri. Kui moosiga pannkook maksis kaks eurot, siis singi-juustu pannkook kolm eurot. “Pannkookide müügi raha läheb kõik Ruu Küla Heakorra Seltsi arvele, läheb advokaatide kulude katteks,” selgitas Evelin Raudsepp.

Nõnda teeniti päeva jooksul 400 eurot. Kas pannkoogimüük katab kohtukulud? “Ei, ka vallavalitsus toetab ja ise annetame külaseltsile raha,” lisas Raudsepp.

Kas Ruu mets jääb alles? “Loodan, et mõistus võidab lõpuks, kaine mõistus,” ütles Raudsepp.