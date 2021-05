Esmaspäeval, 3. mail jõudis meie apteekidesse müügile Eesti teadlaste välja töötatud koroonavastane kaitsevahend, ninasprei Bioblock. Harju Elu uuris, kuidas uus toode sündis ja kuidas see aitab meid kaitsta? Vastab ettevõtte Chemi-Pharm looja ja juht Ruth Oltjer.

Millised ettevõtted ja kes isikutest kandsid uue toote arendamisel võtmerolli?

SARS COV-2 antikehadel põhineva ninasprei idee autoriks on Tartu Ülikooli biomeditsiinitehnoloogia professor Mart Ustav, kelle kontseptsiooni koos konsortsiumiga ellu hakkasime viima. Et kiiremini edasi liikuda, moodustasid Icosagen, Teadus ja Tegu, Maaülikool, Tartu Ülikool ja Chemi-Pharm konsortsiumi, kus ülesanded laiali jagati.

Veiste immuniseerimisest kuni antikehalahuse tootmiseni oli raskuskese Icosagenil koos Maaülikooli ja ettevõttega Teadus ja Tegu. Kuna üksi aga kõigega korraga tegelda ei jõua, ulatasime koos Tartu Ülikooliga oma abikäed lõpptoote formulatsiooni väljatöötamiseks ja hakkasime kohe tegelema sellega, kuidas luua steriilsete toodete villimisvõimekus ja kuidas seda skaleerida.

Kogu projektiga on seotud kümneid ja kümneid inimesi kõigist konsortsiumi organisatsioonidest ja poole aasta jooksul on kulunud tuhandeid töötunde, et lahendatud saaksid kõik tehnilised ja juriidilised küsimused. Oleks ilmselt ebaaus ainult mõningaid nimesid välja tuua, sest nagu öeldud, on sellesse projekti tohutult palju energiat ja aega läinud.

Kuna oleme käesoleva projektiga alles küllaltki alguses, siis on tegemist alles proovipartiiga.

Küll aga selge on see, et ilma Mart Ustavita, kes toote kontseptsiooni ja konsortsiumi loomise taga on, ei oleks meil täna sellist toodet.

Kellele on uus toode ennekõike mõeldud? Kas seda peaksid kasutama ka juba vaktsineeritud inimesed? Kas see sobib erinevatele viirustüvedele?

Bioblock on mõeldud kõigile, kes liiguvad ringi ning puutuvad teiste inimestega kokku. Eelkõige peaksid seda kasutama inimesed, kel on oht kokku puutuda juba haigestunud inimestega ning samuti haigestunutel endal, et kaitsta seeläbi teisi enda ümber.

Ninasprei mõjub erinevatele viirusetüvedele ja on seeläbi efektiivne ja lihtne täiendav kaitsemeetod, küll aga ei ole see mõeldud maski ja vaktsineerimise asendamiseks. Koos vaktsiinide ja maskidega aitab Bioblock luua täiendava kaitsekihi ja seeläbi vähendada haigestumise riski.

Kui suur partii uut toodet esmalt müügile jõudis?

Kuna oleme käesoleva projektiga alles küllaltki alguses, siis on tegemist alles proovipartiiga. See on tegelikult ka meie enda jaoks väga põnev olnud, et nii lühikese aja jooksul oleme jõudnud ideest tooteni.

Chemi-Pharmi juht Ruth Oltjer. Foto erakogu

Suuremad arendused ja tootmismahtude skaleerimine alles seisab ees. Siiski leidsime, et nii keerulisel ajal ei ole mõtet sellist tootearendust sahtlisse teha ja ideaalset hetke ootama jääda, vaid vastutustundlik on toode võimalikult kiiresti inimesteni tuua.

Hetkel on partii suurus selline, et Eestis peaksime hakkama saama ning juba suve jooksul saame mahtusid kasvatada.

Kas toote vastu tuntakse huvi ka teistes EL-i maades ja kolmandates riikides?

Eks kõikjal tuntakse selle vastu huvi. Mõnes mõttes ollakse ettevaatlikud, kuna tegemist on uudse lähenemisega, samas on olukord maailmas üsna hull ning kõik tahaksid sellest viirusest lõpuks jagu saada. Oleme suhelnud võimalike partneritega igast maailmajaost ning töötame selle nimel, et saaksime ka teisi riike aidata.

Milline on uue toote hind ja kui kauaks sellest piisab?

Toote letihind on 25 eurot, kuid esimese kuu jooksul otsustasime tulla turule väikese allahindlusega ning Bioblock seeläbi võimalikult paljudele kättesaadavaks teha. Alates 3 maist on toode müügis Benu apteekides ja Chemi-Pharmi e-poes hinnaga 19,5 eurot.

Uuringud on näidanud, et pärast pihustamist püsib toode limaskestal kuni 4 tundi, seega 2–3 korda päevas pihustades peaks ühest pudelist piisama kaheks nädalaks. Bioblocki tasubki pihustada enne rahvarohkesse kohta minekut, näiteks poodi, koosolekule, tööle vms. Samuti ka näiteks kodus, et vältida pereliikmete vahel viiruse ülekandumist.

Toote väljatöötamisse on läinud tohutult energiat ja kõik konsortsiumi liikmed on sel perioodil pea kõik muud tegevused ja arendused seisma pannud, et keskenduda Bioblockile. Selliseid teadusmahukaid tooteid ja projekte just Eestil vaja ongi ning loodame, et koostöö teaduse ja ettevõtluse vahel saab siit hoogu juurde ka mujal.

Kas lehmade ternespiim, millest spreid toodate, pärineb Eestist?

Jah. Hetkel on meil Maaülikooli ja Tartu Ülikooli abiga 7 immuniseeritud lehma, kes meid ternespiimaga varustavad.

Kellele uus sprei ei sobi?

Suuri piiranguid Bioblocki kasutamiseks ei ole, kuna toode laktoosi ei sisalda, siis saavad seda kasutada ka need, kel on laktoositalumatus.

Küll aga ei soovita seda kasutada neil, kel piimavalkude vastu allergia. Need inimesed ei saa süüa liha ja juua piima, õnneks on neid inimesi vähe.

Kas uue, kogu maailma räsiva viiruse vastase farmaatsiatoote välja arendamine Eestis lubab eeldada, et Eesti on ka meditsiinivaldkonnas maailmas tegija?

Eestis on targad inimesed ja ägedad ettevõtted ning ülikoolid. Tahaks loota, et see on alles algus ja taolisi projekte ja tooteid tuleb veel.

Meditsiinivaldkond on tohutult kiires arengus hetkel ja uusi tooteid, vaktsiine ja lahendusi töötatakse välja rekordkiirusel üle maailma.

Loodame, et saame samuti oma panuse anda, et sellest globaalsest pandeemiast jagu saada.

Kas toodate uut spreid Harjumaal?

Antikehade tootmine ning puhastamine toimub Tartus, aga lõppformulatsiooni kokku segamine ja pudelitesse villimine toimub siinsamas Saku vallas Chemi-Pharmi tehases.

Milles näete Chemi-Pharmi edasist arengut?

Oleme Tänassilmas asuvas uues tehases jõudnud olla ainult mõne aasta ja oleme väga tänulikud, et meil on olnud võimalus anda oma panus viirusega võitlemisse läbi desinfektsioonivahendite tootmise ja nüüd ka Bioblocki turustamise.

Paraku on kõik arenenud nii kiiresti, et alles valminud tehas on meile juba väikseks jäämas ja oleme projekteerimas kaks korda suuremat juurdeehitust, mille plaanime valmis saada 2022. aasta lõpuks. Uude tehasesse on planeeritud puhtad ruumid süstelahuste ja muude ravimite ja ravimisarnaste toodete tootmiseks.

Sellega astume ka suure sammu edasi ja saame palju uusi ja huvitavaid projekte ette võtta.

Terviseameti seisukoht

Meil on hea meel, et Eesti inimesed on välja töötanud toote, mis võib aidata viiruse levikut takistada. Küll aga ei asenda toode praeguseid ohutusmeetmeid ega vaktsiini. Endiselt tuleb hoida distantsi, avalikes kohtades kanda maski, pesta käsi ning haigena kodus püsida. Eriti oluline on rõhutada, et Covid-19 positiivsed inimesed ning nende lähikontaktsed peavad jätkuvalt kodus isolatsioonis püsima, sõltumata sellest, kas nad kasutavad toodet või mitte.