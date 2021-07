Alates 26. juulist muutuvad Elroni rongides jalgratastega reisimise tingimused. Senine tasuta jalgrataste transport on viinud olukorrani, kus rattad ummistavad vahekäike ja takistavad oluliselt reisijate liikumist. Suvehooajal tuleb edaspidi rattale osta rattapilet.

“Jalgrataste suur hulk rongides on üha tõsisem probleem, tihti on hõivatud kogu vahekäik. See on viinud olukorrani, kus rataste rohkus takistab rongis liikumist, mistõttu ei pääse reisijad WC-sse, teenindaja ei saa liikuda, sõitjad ei saa oma soovitud istekohale. Ühtlasi tekivad ka hilinemised, sest paljude rataste sisenemine-väljumine võtab kaua aega, seda eriti Tallinna linnas, kus on tihedalt peatusi. Lisaks eelnevale on olukord ka ohtlik, sest rongi kiirpidurduse korral ei ole rattaga keset C-ala seisval inimesel kuskilt kinni võtta. See kõik peletab juba eemale teisi kliente, kes valivad ebamugavuse pärast autosõidu,” kirjeldas olukorda Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Kongo tõi esile, et rattapiletit on seni välditud ja suviti kestvat murekohta on esimeses järjekorras püütud lahendada teiste meetmetega, kuid praegu ei ole see kahjuks enam piisav: “Paljudes jaamades on loodud häid rattahoiuvõimalusi; elektrirongides oleme sissepääsualasid avaramaks muutnud, et lapsevankriga reisijatel oleks võimalik kasutada reisimiseks ka teisi vaguneid ning seeläbi on ka ratastele C-alas senisest enam ruumi; sõiduplaani otsingus kuvame reisijatele infot, kas rattaga sisenemine on soovitav või mitte. Kahjuks ei ole need meetmed enam piisavad olukorras, kus üleüldine rattakasutus pidevalt kasvab.”

“Et inimesed kasutavad üha rohkem keskkonnasõbralikke liikumisviise, sh rattaid, on iseenesest ääretult positiivne. Oleme oma uute rongide tellimisel näinud ette, et ratastele oleks seal rohkem ruumi. Ka meie praegustesse rongidesse on rattaga reisijad endiselt oodatud, kui neid on mõistlikul määral, tihti see enam nii aga ei ole. Tuleb aru saada, et ronge tuleb juurde alles 2025. aastal ning olemasolevate rongide mahutavus on piiratud, mistõttu oleme sisuliselt valiku ees, kas eelistada inimeste sõiduvõimaluste tagamist või ratta kui pagasi transporti. Jalgratas võtab mitme inimese ruumi ja erinevalt lapsevankrist või ratastoolist ei ole ratta rongi võtmise puhul enamasti tegemist hädavajadusega. Reisijate heaolu silmas pidades ei saa enam seniselt jätkata ning rattale tuleb edaspidi osta rongis klienditeenindajalt pilet,” sõnas Kongo.

Ta lisas, et tänane olukord on ebamugav ka ratturitele endile. “Rattapiletiga saame suunata inimesi keskkonnasäästlikumalt käituma – need, kellel ei ole vaja ratast tingimata rongi võtta, jätavad selle edaspidi rongijaama, ning need, kes teisiti tõesti ei saa, saavad edaspidi mugavama teenuse, sest nende ratta jaoks on ruumi rohkem. Arusaadavalt võib esmapilgul tunduda, et lahendus võiks olla ka suuremate rongide kasutamine, kuid jättes kõrvale kümnetesse miljonitesse ulatuva investeeringuvajaduse, ei saaks selline lahendus olla ka keskkonnasäästlik, sest suurema rongiga opereerimine tähendab ka suuremat energiakulu ja keskkonnakoormust. Kõige säästlikum on ratta ja rongi kombineerimine selliselt, et ratas jääb rongijaama nagu see toimib igal pool mujal Euroopas.”

Rattapilet kehtib hooajaliselt aprillist oktoobri lõpuni kõikides rongides. Piletihind sõltub reisi pikkusest ja on 50% vastava täispileti hinnast, minimaalselt aga 1 euro. Pilet tuleb osta rongis klienditeenindajalt. Rattale piletit ette osta ei saa, sest Elron ei saa tagada, et jalgratas alati kindlale väljumisele peale mahub.

Elroni müügi- ja arendusjuht rõhutas, et kui reisijal on kohaliku omavalitsuse makstud tasuta sõidu õigus (nt tallinlased), siis rattale see ei laiene ja sõiduvahendile tuleb osta pilet. Küll aga ei pea rattapiletit ostma reisijad, kellel on tasuta sõiduõigus ühistranspordiseaduse alusel (laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks või kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud; kuni 16-aastane (kaasa arvatud) puudega isik; sügava puudega isik; raske nägemispuudega isik; sügava või raske nägemispuudega isiku saatja) ning lisaks ka 65+ vanuses reisijad.

Rattapilet ei kehti:

• kokkupandava raamiga rattale, mis on kokku pakitud;

• rattale, mille kõik rattad on läbimõõduga alla 25 cm (nt minitõukeratas).

