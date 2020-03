Viimsi vallas katsetati märtsi esimeste päevade lumega hoolderobotit Lumebot. Autonoomne Robot OÜ-s ehitatud abivahend kaalub pool tonni ning suudab hoida lumest puhtana kuni 5000-ruutmeetrist parklat või tosinat kilomeetrit kõnniteed.

Viimsi vald pakkus välja testalad, kus robotitega tehakse lumekoristus- ja suvel harjamistööde katseid. OÜ-ga Autonoomne Robot vahetatakse koostöö raames pidevalt ka hooldusega seotud teavet, et toota teede hooldamise tegelikele vajadustele vastavad robotid.

Autonoomne Robot OÜ tegevjuhi Andres Kõiva sõnul on neil hea meel, et Viimsi vald soovib koostööd teha.

“Meie jaoks on oluline, kui kohalikud omavalitsused tunnevad huvi ja soovivad teha koostööd. Nad on valmis katsetama uusi lahendusi. See võimaldab meil olla lõppkliendiga vahetus suhtluses ja seeläbi arendada toodet, mille järgi on turul reaalne vajadus ning mis toob ka tänavate korrashoidu efektiivsust ja kulude kokkuhoidu,“ sõnab Kõiva.

Ohutus on oluline

Täpsemalt testiti Viimsi vallas elektritoitel hoolderobotit Lumebot, mille kaal on 500 kg. Lume lükkamiseks on vaja massi. Väiksem robot kaalub küll 250 kilo, kuid massi jääb väheks. Rattad hakkavad ringi käima, kui lükatava lumekoguse mass ületab roboti oma,” tutvustab Kõiva Mustamäel robotit.

Selle töötsükkel on neli tundi ühe laadimise kohta ja laadimisele kulub tund. Üks robot suudab hoida korras parklaid suurusega 5000 ruutmeetrit ja kõnniteid 12 kilomeetri ulatuses.

“Juhtida saab Lumeboti juhtimiskeskuse tarkvara kaudu videopildi vahendusel. Robot näitab reaalajas videopilti ja sina juhid teda ekraani ees,” näitlikustab Andres Kõiva.

“Koristusfirmade tööd ära ei võta. Näeme neid kui enda häid kliente, kelle tööd saame teha lihtsamaks.”

Tema sõnul tuvastavad sensorid ümbrust 360 kraadi ulatuses. Robot jääb takistust kohates kas seisma või leiab võimaluse liikuda sellest ümber. “Kiirus on kuus kilomeetrit tunnis. Ohutus on oluline,” kinnitab Kõiva.

Kuidas aga alustas Kõiva koos kolleegidega robotite ehitamist? Ettevõtte tegevjuht räägib, et kõik sai alguse augustis 2018. Noored mehed olid värskelt osalenud tarkvara ning tehnoloogiaettevõtte Cleveron tootearenduse võistlusel. Ettevõte on kogunud tuntust just robootiliste pakiautomaatide tootjana.

Tööd ära ei võta

“Sama seltskonnaga alustasime augustis esimese prototüübi ehitamist. See sai valmis kolme kuuga. Väike koristusrobot oli võimeline autonoomselt ühte parkimiskohta puhastama, mis oli ka tootearendusvõistluse eesmärk,” meenutab Kõiva.

Algusest peale oli ettevõttel selge, et need ei ole koduseks lumekoristuseks, sest kodutarbija ei soeta omale ainult talve hooajaks mõeldud kallihinnalist abivahendit.

Kuid et lumelükkamine on sesoonne, siis võeti suund ka kõnniteede, platside ja kergliiklusteede puhastamisele ja teenuse müügile. Prototüübist veidi suurem robot valmis mullu mais. Pooletonnine Lumebot aga sai liikuma mullu sügisel.

“Hetkel on valmis lumelükkamise lahendus. Kindlasti tuleb juurde ka libedusetõrje. Eelolevaks suveks tahaks aga jõuda nii kaugele, et saaks katsetada ka harjastesüsteemi. Lisavarustuse ning -seadmetega aitab Saue linnas asuv firma Sami AS,” ütleb Kõiva.

Kas tulevikus teevad robotid ära kõik tänavakoristuse tööd, jättes firmad leivata?

“Koristusfirmade tööd ära ei võta. Näeme neid kui enda häid kliente, kelle tööd saame teha lihtsamaks,” kinnitab Andres Kõiva. Tema sõnul aitas OÜ Autonoomne Robot möödunud talvel näiteks Mustamäe Tehnopoli koristustöödel.

Intervjuu

Alar Mik

vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja

Millal robotid Viimsis tänavatel ja haljasaladel tööle hakkavad?

Püsivalt loodame need kasutusele võtta alles peale katsetuste lõppu. Esialgu ongi plaanis katsetada lume lükkamist ja teekatte puhastamist. Võimalik, et koostöö raames selgub veel erinevaid ideid.

Mis töid robotid teevad? Kas nad toimetavad ainult lumega või ka palja maaga?

Lume lükkamine kõnniteedelt ning asfaltkattega aladelt. Lumevabal ajal harjatöö ja kergliiklustee katte puhastamine ning miks mitte ka sõidutee serva (äärejooned) puhastus.

Koristusfirmad jäävad valda ikka toimima?

Teehooldaja jääb teehooldetäid tegema edasi. Peale katsete lõppu, kui robotid on nn “hooldetöö selgeks õppinud” ja nad on valmis teedele tulema, siis nad kaasatakse hoolde juurde.