ZÄP-i koolitusrobot õpetab rahvast õigesti ja piisavalt põhjalikult käsi pesema. Aga ennekõike on ZÄP nähtav koos kätepesujaamadega, mida Keila tellis avalikesse kohtadesse juba enne eriolukorda. Parim kaitse koroona- ning muude ringlevate tõbede vastu on kindlalt puhtus.

ZÄP-i kommunikatsioonijuht Kristjan Arunurm räägib, et kolm keskealist meest otsustasid oma seniseid suundi muuta ja hakata tegelema kätehügieeni kui odavaima tervisekindlustuse propageerimisega. Koos temaga tegid pöörde Riho Antsmäe ja Margus Ploom.

“Puhtad käed on odavaim tervisekindlustus.”

2018. aasta sügisel tegid nad avalikke uuringuid ja vaatlusi. Seejärel saadi aru, et peaprobleem pole kätehügieeni võimaluste saadavuses, vaid eeskätt teadlikkuses ja harjumustes. “Ja nii üllatav kui see ka pole – oskustes. Nii hakkasime arendama kätehügieeni koolitusrobotit,” räägib Arunurm.

Kui esimene prototüüp valmis sai, siis avastati: Ungaris on sarnase funktsiooniga seade loodud. Kuid see on suur ja kliiniliseks kasutuseks väga kallis.

Kristjan Arunurm tutvustab messil võimalusi Evelin Ilvesele.

“Pealegi on meie koolitusroboti eelis pildiline mõistetavus. Kasutaja näeb ekraanilt, millisel määral ja missugustest kohtadest tema kätepesuoskus soovida jätab,” lisab Arunurm.

Enamasti on inimesed oma kasinast oskusest väga üllatunud ja ehmunud ning oskavad seetõttu edaspidi oma kätehõõrumise tehnikat parandada.

Mõõdab ja õpetab

Milline on siis õpperoboti töö põhimõte? Ning mida see täpselt mõõdab? “Kätehügieeni koolitusrobot ei vaja oma tööks vett, vaid üksnes elektriühendust. Koolitatav laseb dosaatorist oma kätele spetsiaalse lisandiga antiseptilist geeli,” kirjeldab mees.

Robotis oleva arvuti, kindla valgussagedusega lambi ja kaamera kombinatsioonis teeb robot pimikusse asetatud käest pildi. Seejärel analüüsib tulemust väljatöötatud algoritmi abil ja annab kasutajale kokkuvõtte, mitu protsenti tema käepinnast rahuldavalt puhtaks sai. Sinised alad näitavad head tehnikat, punased märgivad nõrgalt puhastatud kohti.

Käsi peaks pesema korralikult ja piisavalt kaua. “Nagu hambapesuks soovitatakse varuda kaks minutit, nii kestab korralik kätepesu vähemalt 40 sekundit,” õpetab Arunurm.

Samas pole kätehügieeni koolitusroboti eesmärk puhastada käsi. Seade õpetab seda õigesti tegema. Nii ei näita roboti ekraan käte tegelikku puhtust, sest need võivad olla näiteks endiselt mullased või moosised. “Näidatakse hoopis puhastusaine pealekandmise tõhusust, mis on võrreldav tavalise kätepesuga. See visualiseerib väga selgelt, miks tehtud liigutused, mis esmapilgul kummalised tunduvad ja mida pole harjutud tegema, on vajalikud,” selgitab Arunurm.

Keila haaras võimalusest

Keila linnavalitsus otsustas ZÄP-i jaamad tellida üle omavalitsuse juba kuu enne viirusepaanikat. “Meil tekkis mõte luua ühte linna turvatsoon, nii et talvise ja kevadise tavapärase viiruseperioodi vastu võitlemiseks saaks tehtud maksimaalne võimalik,” ütleb Kristjan Arunurm. “Ja Keila kui tervist edendavate algatustega silma jäänud omavalitsus haaras me mõttest kohe kinni ning otsustas tellida kätepuhastusjaamad kõigisse linna allasutustesse ja ka eraharidusasutustesse,” kiidab mees.

Nüüd, kui koolid-lasteaiad kinni, on kätepesujaamad ümber paigutatud Keila toidukauplustesse. Robotkoolitustega jõutakse linna siis, kui haridusasutused on pärast eriolukorda taas avatud.

Kätepesurobotiga tuleb käsi puhastada kaks minutit.

Kas ZÄP-i meeskond oli justkui selgeltnägija, et aimas ette viiruse peatset levikut? “Oleksime vaatamata koroonale oma sõnumit levitanud niikuinii. Mitusada viirust ja ohtlikud bakterid varitsevad inimeste tervist alati. Meie lihtne sõnum on, et puhtad käed on odavaim tervisekindlustus,” on Arunurm kindel.

Kus on robotit veel näidatud ja sellega rahvast õpetatud? “Robot on meil esialgu nii-öelda eksklusiivtoode, pilgupüüdja, millega käime vahel avalikus ruumis rahvast hügieeni osas mänguliselt harimas. Oleme sellega käinud näiteks kaubanduskeskuses ja kutsekoolides,” ütleb Arunurm.

“Nii kätepuhastusjaamu kui ka koolitusrobotit saab tellida meie Facebookist või kodulehelt leitavate kontaktide kaudu. Järjekorrad on praegu mõistagi kaunis pikad. Loodame siiski kõigini jõuda ja hakkame juba vaikselt ka üle Baltikumi laienema,” lõpetab ta.

Keila hoolib tervisest

On olnud neidki, kes olid viiruste leviku ennetamiseks valmis ammu enne koroonat, arvestades et noro, gripi eri tüved ja muud viirused on iga-aastased tüütud külalised. Sest ligi 80 protsenti viirusi levib just käte kaudu.

Keila perearstikeskus oli üks esimesi asutusi, kuhu ZÄP paigaldas kätepuhastusjaama, sellest saab varsti juba aasta. Nüüd on käte antiseptika võimalused linna toel ka mujal.

Margus Ploom, robot ja uudistajad ettevõtte boksis. Fotod ZÄP-i kogu

“Meie ettevõtte missioon on levitada iseenesest elementaarset sõnumit: puhtad käed on odavaim tervisekindlustus. Sestap tekkis mõte, et looks õige ühte näidislinna turvatsooni, kus on tehtud kõik selleks, et linnakodanikud ja -külalised viirustehooajal ei nakkuks,” ütleb Arunurm.

“Umbes 10 000 elanikuga väikelinn, mis on juba aastaid olnud tervislike algatuste eeskujulik vedaja ja toetaja, tundus sobilik katsebaas. Meie eesmärk on panna jaam avalikus ruumis inimesega kontakti saama ning juhendada teda käsi õigesti ja efektiivselt hõõruma,” selgitas ta.