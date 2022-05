Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE, pikemalt AI & Robotics Estonia (AI ehk artificial intelligence, tehisintellekt ingl k), on pühendunud Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime arendamisele, aidates neil kasutusele võtta tehisintellekti- ja robootikalahendusi.

Kokku viiakse teadlased ja eksperdid ülikoolidest, riigiasutustest ja teadusparkidest. „Meie soov on tuua ülikoolid tööstusele lähemale. Pakume ettevõtetele uudseid erilahendusi, mida eraturult ei leia – olgu selleks uue tehnoloogia või tarkvara testimine, andmeanalüüsimeetod, pilvelahendus, ennetav hooldus või digitaalsete kaksikute arendus,“ seisab keskuse veebilehel.

Esitlusprojektid ettevõtete nutiarenguks

Eesti tööstusettevõtete digivõimekuse tõstmiseks korraldab AI & Robotics Estonia demoprojekte, kus ettevõtte proovikivide seljatamiseks kasutatakse tehisintellekti- ja robootikalahendusi.

Esitlusprojektide tulemus ei ole salastatud, neist valmivad mitmesugused materjalid tehisintellekti- ja robootikalahenduste tutvustamiseks Eestis ja mujal. Peale selle saavad teised ettevõtted demoprojekti lõppedes kasutada valminud lahendust tasuta.

Tehisintellekti- ja robootikakeskuse juht Kirke Maar. Fotod Maanus Kullamaa

Näiteks üks neist – targa lao demoprojekt – jälgimissüsteem, mis seirab eri tootmisjärgus toodete ja komponentide asukohta ettevõtte ladustamispinnal, mida on kokku ligi 500 m². Süsteem kasutab turvakaameraid, mis suudavad jälgida nii kahveltõstukite kui ka -kärude liikumisi.

TalTechi teadlased tegelevad süsteemi toimimiseks vajaliku kaardi loomise automatiseerimise ning aluste liikumise tuvastamise algoritmide täiustamise ja sobitamisega ettevõtte töösse.

Projekti siht on digitaalse kaksiku loomine, mille abil saab keerulisi ja raskekaalulisi seadmeid liigutamata välja selgitada, kuidas ja kus peaksid tegema tööd inimesed ja robotid. Eriti asjakohane on see siis, kui on vaja tootmist ümber korraldada.

Nõustamisteenus rahastuse leidmiseks

Nõustamisel lähtutakse ettevõtte vajadustest ning aidatakse mõõta tööstuse digitaliseerimisega kaasnevat kasu.

Peale koolituste pakkumise tegeleb keskus ka sellega, et aitab kokku viia ettevõtteid teenusepakkujatega nagu näiteks tehisintellekti lahenduste loojad, robotsüsteemide arendajad ja tarnijad või digitaliseerimise strateegiate koostajad. Sealhulgas aidatakse hinnata ettevõtete digiküpsust ning pakutakse võimalust esitleda oma lahendusi, tehnoloogiat ja tarkvara enne suuremate kulutuste tegemist.

Aprillist pakub AIRE uut teenust tööstusettevõtetele, milleks on nõustamisteenus lisarahastuse leidmiseks. Uue teenusega soovib AIRE olla teejuht õigete rahastusallikateni jõudmisel.

„Teeme koostööd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS), Eesti Teadusagentuuriga (ETAG), Euroopa Komisjoniga (EK) ning Enterprise Europe’i (EEN) võrgustikuga, et välja selgitada iga ettevõtte tehisintellekti- ja robootikaarenduste ideed ning suunata ettevõte õige rahastaja juurde,“ kirjeldab robootikakeskuse juht Kirke Maar teenuse käiku.

Targa lao demoprojekt. Foto pixabay.com

Tööstusettevõtte arenguks vajalik rahastus ei pea tulema ainult omakapitali, pangalaenu või avaliku toetusskeemi najal. Üks variant on appi võtta finantseering läbi erakapitaliinvesteeringute.

AIRE hindab ja loob vastavalt vajadusele kontaktid erakapitali pakkujatega nii Eestis kui ka välismaal. Peale selle nõustab robootikakeskus ka erakapitali kaasamisega seonduvate riskide suhtes ning toetab kapitali kaasamisprotsessi juriidiliste ja finantsalaste professionaalide abiga.

Klubiüritused mõttekaaslastele

Peale koolituste aitab ettevõtjail tehisintellekti ja robootika kasutamise võimalustega tutvuda AIRE klubi, kus mõttekaaslaste seltskonnas saab vahetada kogemusi, ideid ja jagada teistega oma unistusi. AIRE klubi on ürituste seeria, mille siht on luua vaba ja vahetu keskkond robootikahuviliste suhtluseks ja kontaktide loomiseks. Üritus on suunatud teadus- ja arendusasutustele, tööstusettevõtetele, IT- ja elektroonikaettevõtetele, erialaliitudele, tugiorganisatsioonidele ja rahastajate esindajatele.

AIRE tugevus peitub mitmekülgsuses: koolitused ja demoprojektid ning kohtumised ja klubid aitavad langetada asjalikke digiteerimisotsuseid ning toetavad ettevõtet selle arengus. See on teadlaste, ekspertide, tippspetsialistide ja ettevõtjate kogukond, mis loob uusi teadmisi ja kogemusi ning on valmis seda kõike jagama ka nendega, kes robootikakeskusega liitumist kaaluvad.