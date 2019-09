Harjumaal läheb algaval õppeaastal esimesse klassi 2184 õpilast. Esimesse klassi minevale lapsele maksab omavalitsus reeglina ranitsatoetust, mis erineb suuresti sõltuvalt omavalitsuse jõukusest, aga ka sellest, kuidas toetuste süsteem on üles ehitatud.

Kõige suurem ranitsatoetus – 170 eurot – on rikkas Rae vallas. Lisaks maksab Rae ka vähekindlustatud pere lapse koolitoetust, samuti vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude toetust. “Toetusi saavad kõik Rae valla registris olevad lapsed, ka need, kes õpivad väljaspool Rae valda,” selgitab abivallavanem Jens Vendelin.

Üldiselt jääb ranitsatoetus siiski vahemikku 100-150 eurot. Nii näiteks on Lääne-Harju vallas see number 130. “Makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks laps on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla territooriumi aadressiandmetega koolimineku aasta 15. augusti seisuga,” teatab valla sotsiaalosakonna juhataja Anneli Sert. Lapsevanemal on Lääne-Harjus võimalus taotleda ka lastega pere toetust, mille suurus sõltub perekonna sissetulekust.

Tabeli alumisest otsast leiame jällegi Saku valla, kelle ranitsatoetus on null. “Saku vald maksab õppeaasta alguses ja õppeaasta lõpus koolitoetust madala sissetulekuga perele. Madala sissetuleku piiriks on 300 eurot ühe pereliikme kohta. Toetuse suurus on 128 eurot pere kohta,” selgitab valla sotsiaalhoolekandeteenuse juht Eike Hunt. Lisaks maksab Saku õppeaasta alguses koolitoetust kolme- ja enamalapselisele perele, mille suurus iga kuni 19-aastase lapse kohta on 50 eurot.

Ranitsatoetused eurodes



Rae vald 170

Saue vald 160

Anija vald 150

Jõelähtme vald 150

Kiili vald 150

Maardu linn 150

Lääne-Harju vald 130

Viimsi vald 120

Harku vald 100

Keila linn 100

Kose vald 100

Kuusalu vald 100

Raasiku vald 100

Loksa linn 50

Saku vald –