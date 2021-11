20 aastat kohalikus poliitikas aktiivselt tegutsenud Raivo Uukkivi, kes on olnud Rae, Vihula ja Raasiku vallavanem, tõmbas sellele osale elust joone alla. „Otsustasin juba kunagi ammu, et 20 aastat on ammendav aeg ja pärast seda võid küll inertsist edasi lasta, kuid kas ka motivatsiooni ja värskust on,“ sõnas Uukkivi Harju Elule.

„Samas viisin 2021. aasta valimistel läbi pisikese isikliku eksperimendi ja otsisin vastust küsimusele, kas Rae valla taolises kiiresti kasvavas ja seeläbi suhteliselt anonüümses seltskonnas on võimalik valimistel õnnestuda üksikkandidaadina, kelle eelarve valimiste tarvis on null eurot? Tänaseks on tulemus teada – viies koht tulemuse alusel, kuid vastavalt valimissüsteemile volikokku pääseda ei õnnestunud. Puudu jäi 20 häält,“ kõneles endine vallavanem.

Ja nii saigi joon alla. Uukkivi on ikka oma tööst valijatele aru andnud ja seda siiani kolme paksu raamatuga.

Periood 2017–2021 sai nüüd samuti kaante vahele. Raamatu alapealkiri on „Viimane“, mis annab samuti märku, et Uukkivi oma karjäärile kohalikus poliitikas jätku ei näe.

„Raamatus on kõikide toimunud istungite aus kokkuvõte, avatud on ka teemasid, mis otsustajatele alati au ei tee. Eriti teravatest ja kehtiva õigusega konfliktis olevatest või seaduse piire kompivatest teemadest on pikemalt juttu. Tavakohaselt on need kokkuvõtted toetatud faktidega, et mitte jääda ainult emotsiooni tasandile,“ kõneles Uukkivi.

Küsimusele, et mis edasi saab, vastas mees, et pühendab rohkem aega perele ja ühistele tegemistele, kuid on alati ka huvitavateks väljakutseteks valmis.