Kui aasta algas, oli Rae valla hingekirjas 19 053 inimest. Maagiline number 20 000 tiksus täis 21. novembril, kui valla elanikuks registreeriti 5-aastane Matteo Nuuma, kelle varasem elu oli möödunud Tartumaal.

Ümmarguse numbri täitumisest kujunes Rae valla 153. aastapäeva keskne sündmus. Aastapäev ise peeti 23. novembril Lagedil – nii mullu valminud lasteaiahoones kui korduvalt ümberehitatud koolimajas.

“Õnn on hetk, mis on kaunis kui ime. Õnne on see, mil polegi nime. Õnne on kõiges, mis tänagi teeme. Selles on homsete rõõmude seeme,” ütles Lagedi alevikuvanem Bärbel Salumäe aastapäeva avasõnad.

Kolmekordne kasv

Rae valla omavalitsusüksusena taastamise ajal 1991. aastal elas seal 6900 inimest. “Kui me jõudsime 10 000-ni alles 2008. aastal, siis nüüd elame me juba vallas, kus on 20 000 elanikku,” rõhutas vallavolikogu aseesimees Agu Laius.

“Neljapäev juhtus see päev olema, kui Rae vald sai oma 20 000-nda elaniku. Me oleme selle perekonna täna kutsunud siia,” jätkas vallavanem Madis Sarik.

Järgnevalt ulatas ta 5-aastasele poisile raamitud tänukirja, mille peale oli kirjutatud: “Tere tulemas Rae valda, Matteo Nuuma.” Lisaks tänukirjale sai poiss hõbedase medali ja kokkupandava mänguautode ringraja.

“Siin on Ott Tänaku auto. Ja Ott Tänaku garaažitall on meie vallas Kurnas. Kuna sa veel ise sinna väikesesse võidusõiduautosse ei mahu, siis sa saad kodus suurema venna ja isaga teha väikest ringrajasõitu,” muheles Sarik.

Valla olulise verstapostini vedanud Matteo suuremaks vennaks on 12-aastane Bryan, isaks 37-aastane Heikko, emaks 35-aastane Monika.

Töökoht pani kolima

Viimased neli aastat elas pere omas majas Tartu lähedal Melliste külas. Miks tehti otsus kolida pealinna külje alla Jüri alevikku kolmetoalisse üürikorterisse?

“Suurlinnad ikkagi tõmbavad kuidagi rohkem kui sünnilinn Tartu, kus ma tean iga nurgatagust ja teed,” arvas pereisa Heikko.

“Mina olen ka Tartus sündinud ja kasvanud. Mina ei oleks võib-olla nii julget sammu teinud, aga Heikko otsus siin tööd ja karjääri edasi teha tõi meid kogu perega siiapoole,” lisas abikaasa Monika.

Heikko nimelt sai töökoha Tallinna lennujaamas. Jüri alevik on lennujaama lähedal. “Ülioluline oli töökoht, mis kaalus kõik need riskid üles. Tartumaal olin oma laste taksojuht,” muigas mees.

“Minu töökoht ei vahetugi sellega, et me Rae valda kolisime. Ma kolisin oma kontorile lähemale, aga naguinii oli eelnevalt ja on ka edaspidi mul sõitmine üle Eesti,” ütles Monika, kes töötab Humana Estonia kaupluste piirkondliku juhina.

Lastele tähendab kolimine seda, et Matteo läheb Tartu lasteaia Kivike asemel Jüri lasteaeda Tõruke, Bryan Tartu Karlova kooli asemel Jüri gümnaasiumi.

Kui varasemas elukohas jäid lasteaed ja kool kodust paarikümne kilomeetri kaugusele, siis nüüd on lasteaed kodust vaid paarikümne meetri, kool neljasaja meetri kaugusel.

Pisikese Matteo hobideks on ujumine ja kardisõit. Vanem vend Bryan kiidab, et kodu lähedale jääb elamusspordikeskus Spot of Tallinn.

Tore on olla oodatud

Enda vallaelanikuks registreerimine Eesti.ee portaalis ei olegi nii lihtne, kui esmapilgul arvata võiks. Perekonnal õnnestus andmed nõutud moel sisestada alles kolmandal katsel: esimesena Bryan, teisena Matteo ja kolmandana Heikko.

Järgmisel päeval, milleks oli 21. november, andis Rae valla rahvastikuregistri pidaja asjale ametliku kinnituse. “Sain vallavanemalt kõne, et meie väiksem poiss Matteo on Rae valla 20 000 elanik,” naerab Monika.

See tähendab, et Bryani numbriks on 19 999, Heikkol jällegi 20 001. Monika ise veel Rae valla registris ei ole.

Pereema arvas esialgu, et tegemist oli tüngkõnega. “Vallavanem oli väga toreda ja rõõmsa häälega. Liiga rõõmus oli. Ma ei ole ju varem ühegi vallavanemaga rääkinud.”

Monika tunnistab: “Tegelikult oli Matteo meil kõige kõhklevam just selle kolimise asjus. Ta kohaneb raskemini kui Bryan, kes on hästi seltsiv. Sellepärast oligi hästi tore kuulda, et Matteo on väga oodatud siia, just see 20 000-s.”