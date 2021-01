Kindlustusselts PZU maksis eelmisel aastal kokku 29 miljonit eurot kahjuhüvitisi. Suurkahjude esikolmiku moodustasid põlengud, millest suurim tõi kaasa ligi 1,1 miljoni eurose hüvitise.

Mullu 2. augustil Tallinnas Smuuli teel toimunud põleng hõlmas mitmeid hooneid ning tõsiselt sai kannatada ka Coopi kauplus. PZU hüvitas Coop Eesti Keskühistule üle 1,076 miljoni euro. Eelmise aasta üks esimesi põlenguid tõi kaasa suure hüvitise: uusaastaööl sai turvafirma kõne, et laohoones on tulekahju. PZU hüvitas kahju kannatanud ettevõttele üle 345 000 euro. Suurim kodukindlustuse kahju toimus 19. veebruaril, mil eluhoone põleng tõi kaasa hüvitise summas ligi 282 000 eurot, teatas PZU.

“Õnneks ei toonud ükski suurkahjusid tekitanud põleng kaasa inimohvreid, kuid need juhtumid kinnitavad, kui oluline on tuleohutuse tagamine nii ettevõtetes kui ka kodudes. Eriti ettevaatlik tuleb olla külmade ilmadega, millele hiljuti juhtis tähelepanu päästeamet. Ka PZU kogemus näitab, et külmaga kasvab tulekahjude arv – kas põhjuseks ülekütmine, kütteseadme rike, hooletus lahtise tulega – näiteks külmunud torude soojendamine – või miski muu,” ütles PZU Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Jaanus Tanne.

2020. aasta suuremate kahjude seas olid veel liikluskindlustusjuhtum, kus otsasõidu tekitatud kahju võib ulatuda üle 100 000 euro. Oktoobris registreeris PZU traktori põlengu, mille kindlustushüvitis oli üle 75 000 euro ning kaskokindlustuses ulatub ühe veoauto teelt väljasõidu kahju ligi 60 000 euroni. Veosekindlustuses hüvitas PZU ligi 59 000 eurot riknenud kalakoorma eest, kuna selle temperatuur ei vastanud suures osas nõutule.

PZU on rahvusvaheline 200-aastase ajalooga kahjukindlustusselts, mis kuulub Baltimaade suurimate hulka ning on Eestis käibelt ja kahjuhüvitiste mahult üks juhtivaid kahjukindlustusseltse. Poolas kuulub PZU-le varakindlustusturust 33 protsenti ja elukindlustusturust 42,9 protsenti ning Kesk- ja Ida-Euroopas on turuosa 13 protsenti.

Lisainfo Triin Piibor, PZU Kindlustuse turundus- ja kommunikatsioonijuht, 622 4853, triin.piibor@pzu.ee

AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal, Pärnu mnt. 141, Tallinn 11314

www.pzu.ee