Mõni nädal tagasi välja kuulutatud Harju aasta tegijate hulgas on Porikuu festival. Parimaks Leaderi koostööprojektiks kuulutati Loode-Eesti ühisturundus ja ning just see aastast 2018 peetav festival ehk Lääne-Harju Leader.

Kui esimene festival sügisel 2018 toimus, ei tekkinud see sugugi tühjale kohale. Eeskuju võeti Eestile sootuks kaugest kandist ehk Hispaaniast.

Loode-Eesti ühisturunduse projektijuht SA-st Läänemaa Karet Kõverjalg ütleb, et Lääne-Harju turismiettevõtjad käisid koos Lääne-Harju Koostöökogu esindajatega ja partneritega Järvamaalt rahvusvahelisel õppereisil Valle del Ambrozis, Hispaanias.

„Sel ajal toimus piirkonnas sarnane, sügisese madalhooaja elavdamiseks mõeldud festival Otoño Mágico (Maagiline Sügis). Nähti, et festival pakub sombustel ilmadel vaba aja veetmise võimalusi nii kohalikele elanikele kui külalistele kaugemalt, turundab piirkonda ja tugevdab turismiasjaliste ja kultuurikorraldajate võrgustikku. Tänaseks on novembrikuisest festivalist kujunenud piirkonna jaoks külastatavuselt teine kuu aastas. Seega tekkis õppereisil osalejatel mõte, et ka kodus oleks midagi taolist tarvis,“ meenutab Kõverjalg novembrit 2017.

Laienes mitmesse kanti

Nii sai ettevõtjate enda initsiatiivil alguse sügisaega väärindav Porikuu festival. Ka nimi „porikuu“ võeti sel reisil juba kasutusele.

Reisil osalenud Järvamaa partnerid võtsid samuti omaks sarnase festivali korraldamise – 2019. aastal toimus esimest korda Kurjailma festival, mis kutsub sügisel Järvamaad avastama. Porikuu festival sai alguse 2018 Lääne-Harjumaalt ning aasta hiljem liitus juba ka Läänemaa.

„Eesmärgiks oli näidata, et sügisesel sombusel ajal toimub piirkonnas väga palju põnevat.“

Kui palju on sündmus võrreldes esimese aastaga kasvanud-laienenud? „Porikuu festival on selline põnev festival, mis sai alguse kohalike inimeste algatusel ning siiani leiavad piirkonna aktiivsed tegijad meid ise üles. Aastate jooksul kasvanud huvi nii sündmuste kui festivali enda vastu julgustab kohalikke turismi- ja kultuurikorraldajaid ning hobitegijaid festivali kavasse oma üritusi lisama,“ räägib Kõverjalg.

Porikuu turunduskatuse all leiab väga palju erinevaid üritusi. Sündmused varieeruvad süvakultuurist rahvaspordini.. Üritusi on nii peredele, tubaste tegevuste armastajatele kui ka ekstreemsuste otsijatele.

Kõverjalg ütleb ka, et 2018. oktoobris olid oodatud programmi kõik sündmused, mis parasjagu sügisperioodil toimusid. Tunamullu oli kavas 100 sündmust. Festival ise oli samuti peaaaegu kaks kuud pikk. „Eesmärgiks oli näidata, et sügisesel sombusel ajal toimub piirkonnas väga palju põnevat. Algselt puudus Porikuu üritustel ühtne teema, kuid 2020. aastal võeti fookusesse peamiselt sügistemaatilised, erilised kohalikud elamused. Nii ootame ürituste korraldajatelt sündmusi, mis tõstaksid esile sügist aega ja selle eripärasid, annaksid aimu, kuidas veeta pimedat aega ning oleksid erilised – sellised, mida muidu turismi- või kultuurikorraldajad oma sündmuste seast ei leia,“ lisab naine.

Populaarsed matkad loodusesse

Näiteks on Porikuu kavas õunamahlasimmaneid või kõrvitsapidusid, täiskuuretkesid ja leivaküpsetamise töötubasid. Lisaks ka üritusi, mis aitavad sügisel tervist hoida ja pimedal ajal endas motivatsiooni leida.

Üritused on muutunud koos festivaliga. „Alguses arvati, et sügaval sügisel ehk oktoobrikuus on väga raske saada inimesi piirkonda külastama. Veel vähem, et tullakse külastama vabaõhuüritusi – on ju teada, et oktoobrikuu ilmad on väga heitlikud: vihmased, sombused ning õhtul läheb kiirelt pimedaks. Täna aga näeme, et just looduselamused ongi meie kavas kõige populaarsemad,“ ütleb Kõverjalg.

Kõige tuntumad ettevõtmised, mida festivali kavast leiab, on kindlasti loodusmatkad. Kulgejate klubi rabamatk Marimetsa rabas ja lõkketoitude valmistamine Peraküla rannas „Porikuul poti ja panniga“ on juba lausa traditsiooniks saanud, külalised teavad neid sündmusi kavast oodata.

Samuti on Porikuu kavale omased Paekalda Puhkekeskuse matkad, nt valgusparveretked Rummu karjääril jt nende pakutud aktiivsed elamused.