Vabariigi aastapäeval 2018 Jõelähtme vallas Uuskülas registreeritud väikeettevõte kannab äkilist nime – Surakas OÜ. Ettevõtte nimi on niisama äkiline nagu nende käe alt tulev toodang – maitsestatud käsitööviin nimega Rüübe.

Idee hakata tootma kangeid alkohoolseid jooke oli toiduainete tehnoloogi haridusega Aivar Lipul ja tema vennal Allan Lipul juba mõnda aega olemas, ent ajapuudusel ikka teostamata jäänud. Kui 2018. aastal vendadel veidi rohkem vaba aega tekkis, võeti idee arendamine tõsiselt ette. Pool aastat kulus paberimajandusele ja erinevatele turu-uuringutele ning ideearenduse käigus jõuti välja maitseviina tegemiseni. Et aga iga ettevõtluse alustamine on kulukas ja vajab suuremaid alginvesteeringuid, kutsuti kampa ka Indrek Ranne ja Tõnis Tuuder. Viimase koduhoovis Uuskülas asubki soojustatud konteiner, kus toimub kogu tootmisprotsess, samuti valmistoodangu silditamine ning hoiustamine.

Ohtralt erinevaid katsetusi

Kuna ülikoolis viina valmistamist ei õpetata, ainult piirituse valmistamist, tuli Aivaril koolitee uuesti ette võtta ja käia Olustvere Teenindus- ja Majanduskoolis sellekohaseid teadmisi juurde hankimas. Sobivate maitsete leidmiseks katsetati alguses üsna julgelt, näiteks prooviti maitsenüanssi anda karulaugu, nõgese, ebaküdoonia ja isegi angervaksaga. Mõningaid katseid tehti läbi lausa kümneid kordi, ent sobivat maitset ei õnnestunudki kätte saada.

Sedasi erinevate katsetuste teel selgusid ka maitsed, mida lõpuks tootma hakati – nendeks oli põdrakanepi maitseviin ning ingveri-mündi maitseviin. “Eestis oleme nende maitsetega ainulaadsed, retseptid on meil endal läbi kümnete katsetuste paika timmitud,” selgitab Tõnis Tuuder.

Tunnustused Craft Spirit Berlini festivalilt. Fotod Tõnis Tuuder

2019. aasta kevadel hangiti tootmiseks vajalikud seadmed ning esimene partii valmis sama aasta suvel. Ühe partii suurus on ligikaudu 300 liitrit. Loomulikult kannab valmistoodang aktsiisimärgiseid ning kõik, mis toodetakse, käib läbi riikliku süsteemi.

Rüübe nimelised joogid on kõik täismahetooted ning kannavad ka vastavat ökomärgist. See tähendab, et kõik toorained, mida toote juures on kasutatud, on omakorda ökomärgisega. Põdrakanepit ostetakse näiteks ühelt Eesti talunikult, ingver, mida ostetakse maaletooja käest on samuti paberitega, mis tõendab, et tegemist on kontrollitud mahetootega.

Maitseviina valmistamise protsess kestab umbes poolteist nädalat – kõigepealt aurutatakse tõmmise jaoks taimed, seejärel segatakse tõmmis piiritusega ning jäetakse mõneks ajaks seisma. Järgneb destilleerimine ning seejärel segatakse segu veega õigesse vahekorda. Valminud maitseviin on kristallselge.

Hõbedane tunnustus

Rüübe maitseviinade edasimüüjateks on suurematest poodidest näiteks Tartu ja Tallinna Kaubamaja ning Stockmann, aga see on saadaval ka väikepoodides, näiteks Neeme ja Koogi poelettidel. “Meil läheb päris hästi ka paaris restoranis Ida-Virumaal, kust seda regulaarselt juurde tellitakse,” kinnitab Tuuder.

Kindlasti ei taha me oma tegevusega propageerida joomist. Meie sõnum on, et võtta tuleb targemalt ja teadlikumalt.

Lühikese ajaga on täismahe käsitööviin kogunud tunnustust Eestist kaugemalgi. Sellel kevadel, vahetult enne eriolukorra väljakuulutamist osaleti käsitööna valminud kange alkoholi festivalil Craft Spirit Berlin, kus osaleb sadu osavõtjaid üle Euroopa ning kus põdrakanepi Rüübe ja haljas Rüübe pälvisid pronksmedali ja ingveri-mündi Rüübe hõbemedali.

Sommeljeede Assotsiatsioon valis värskelt parima mahetoote konkursil “Parimad Eesti Joogid 2020” viinade kategoorias võitjaks Haljas Rüübe käsitööviina.

“Kindlasti ei taha me oma tegevusega propageerida joomist. Meie sõnum on, et võtta tuleb targemalt ja teadlikumalt. Kui tarbida, siis vaid puhast ning kvaliteetset toodet, sedasi võrdub väiksem kogus suurema elamusega,” manitseb Tõnis Tuuder kõiki teadlikkusele.