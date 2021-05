Eesti suurimatele kauplusekettidele tähendasid piirangud või müügikohtade sulgemine kullerteenuse või e-kaubanduse suurt kasvu. Kohati on maht suurenenud mitu korda, mis sundis võtma tööle lisajõudu ning laiendama teenuseid ka maakohtadesse.

Coopi e-kaubanduse juht Mait Mäesalu ütleb, et eCoop tähistab tänavu mais viiendat sünnipäeva, alustati Tallinnast ja lähiümbrusest.

Täna pakub eCoop toidukappi tellimise teenust tasuta ning kojuveo korral on teenus klientidele tasuta alates 30 euro suurusest ostukorvist.

Kuna keskmiselt on eCoopi klientide ostukorv üle 40 euro, siis enamasti on ka kojuveo teenus klientidele tasuta. “Meie üks suurimaid trumpe on kahtlemata toidukapid, mida meil on kokku juba 14, kuus neist asuvad Lääne-Harju vallas, üks Saue vallas, üks Viimsi vallas ning üks Rae vallas. Samuti saab eCoopi kaudu tellida toitu kulleriga koju, seega saab klient ise valida, kumb lahendus talle mugavam on,” ütleb Mäesalu.

Täpsemalt asuvad kapid eelmise aasta oktoobrist Kloogal, Leholas, Padisel, Rummus, Vasalemmas ja Ämaris.

Selle aasta aprillis tegi e-kaubandus-teenus läbi aga tõelise suure hüppe. “Nelja nädalaga kasvas eCoopi maht sama palju, kui eelneva nelja aastaga kokku. Ja kuigi viiruse lained on e-poodide mahtusid mõjutanud, oleme kindlad, et e-poodide mahud on jäädavalt kasvanud ning e-poest toidu ostmine muutub järjest populaarsemaks,” kinnitab Mäesalu.

Kõige rohkem tellitakse põhilisi toiduaineid, puu- ja köögivilju, piimatooteid, lihatooteid, leiba-saia ja kuivaineid. “E-poe üks suur eelis on, et inimene ei pea kaupa ise komplekteerima ning kojuveo korral ka tassima. Siis on hea tellida ka raskemaid ja suuremaid kaupu, näiteks veepudelid, kassiliivad jms,” lisab Mäesalu.

Coopi kuller toidupakiga. Foto Coop

Selline suur kasv ajendas Coopi ka oma teenuseid laiendama. “Kui seni on eCoop tegutsenud Tallinnas, Pärnus ja osaliselt Harjumaal, siis alates maikuust hakkab eCoop toitu koju tooma üle kogu Harjumaa ning osaliselt ka Raplamaal. Tartus ja Tallinnas pakub Coop toidukaupa ka läbi Bolti ja Wolti,” ütleb Mäesalu.

Selver on vana tegija

E-Selver alustas tööd 9. novembril 2015. Samast päevast pakub ettevõte ka kullerteenust. “Vahepealse viie ja poole aasta jooksul on ettevõte laienenud Tallinnast enam kui 1,2 miljoni eestimaalaseni. Samuti on meil tänaseks väljastuspunktid Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Valgas, Sakus ja Uuemõisas ning Selvekapp Rae vallas, Peetris,” ütleb Jürg Samel Selveri turundusosakonnast.

Samel selgitab, et ostukorv koosneb suures osas toidukaupadest. Sellest omakorda enam kui pool sisaldab värskeid toidukaupu, muuhulgas ka puu- ja köögivilju. Vähem tellitakse aga piirangute ajal alkoholi.

E-teenuste kasutamine on Sameli sõnul küllaltki lihtne. “E-Selverit saab kasutada kas Partnerkaardi abil registreeritud kasutajana või külalisena. Hinnad on samad, mis tavakauplustes, lisandub teenustasu kauba kokkupaneku ja kullerteenuse eest,” ütleb ta. Kui päeva esimeses pooles kaup koju või bürosse tellida, siis saab selle üldiselt kätte juba sama päeva õhtul.

Päeva teise poole tellimused saab Sameli sõnul kätte järgmisel päeval.

Suurenenud tellimused sundisid Selverit tippaegadel palkama lisajõudusid. Näiteks värvati personali ka kontserni teistest ettevõtetest.

“Praeguseks on tellimuste mahud stabiliseerumas. Ning saame oma jõududega hakkama,” seletab Jürg Samel.

Rimil suur väljakutse

Kui Coop ja Selrver on e-kaubanduses ning kullerteenustes juba nö. “vanad kalad”, siis Rimi alustas nendega alles mullu. “Rimi e-pood on tänaseks aasta vana ning võib öelda, et selle käivitamine on olnud paras väljakutse. Tulime turule eelmise aasta kevadel pandeemia tipphetkel ning hetkega kasvas nõudlus oluliselt suuremaks, kui meie võimekus sel hetkel oli,” ütleb Rimi avalike suhete juht Katrin Bats.

Tema sõnul on e-poe meeskond teinud ära erakordselt suure töö ja laienenud oluliselt kiiremini kui algselt plaanis oli. 12 kuud on läinud paljuski õppimisele. Õnneks on kliendid neid peamiselt kiitnud.

“Nad hindavad meie tarnitava kauba kvaliteeti, millele oleme tõesti väga oluliselt panustanud. Samuti kiidetakse meie kullereid, teenindus on selles äris samuti väga oluline,” räägib Bats.

Praegu võib aga öelda, et Rimi e-pood kasvab iga päevaga. “Panuse” sellesse on andnud pandeemia ja piirangud. “Tarnime lisaks pealinnale ja selle lähiümbrusele ka maakondadesse. Seda ringi laiendame pidevalt Meil on Rimi e-poe tarbeks mitmeid uuendusi töös, sest tehnoloogia areng ja klientide nõudlus ei luba meil loorberitele puhkama jääda,” räägib Bats.

Laitse kauplus taasavati 6. mail

Keila Tarbijate Ühistu (TÜ) Laitse kauplus oli novembrist 2020 hoone põhjaliku rekonstrueerimise tõttu siiani suletud. Raudteejaama juures asuva poe taasavamine oli 6. mail. Laitse kaupluse ümberehitus oli põhjalik. Laiendus suurendab kaubandussaali pinda üle kahe korra ja pakutava kauba sortiment tõuseb ligi nelikümmend protsenti nii toidu- kui esmatarbekaupade osas. Suureneb ka jahutatud ja külmutatud kaupade valik.

Laitse kauplus veidi enne taasavamist. Foto Einar Alliksaar

Uuenenud kaupluses on moodne pandipakendi vastuvõtu automaat, mis asub eraldi ruumis. Taara äraandmine on mugavam ja kiirem.

Kauplus pakub pärast uuenemiskuuri jahutatud jooke, sellist võimalust enne ei olnud. Müügile tulevad kohapeal küpsetatud väikesaiad ja pirukad. Rekonstrueeritud hoonel on rohepöördele vastav CO süsteemil töötav jahutus- ja külmasüsteem, mille jääksoojus kasutatakse ära maja kütmisel ning sooja vee tootmisel. Maja kütmiseks ja jahutamiseks on lisaks kasutusel rohepöörde tingimustele vastavad õhk-soojuspumbad. Remont parandas ka töötajate olmetingimusi. Õhus on pakiautomaadi paigaldamise mõte, mis on läbirääkimiste ja otsustamise järgus, mistõttu ei saa selle kohta kindlat vastust anda. Laitse kauplus on pärast avamist lahti kõikidel päevadel nädalas: suveperioodil kell 9–22 ja sügistalvisel perioodil kell 9–21.

Sirje Piiroo, Saue Valdur

Olerex investeerib 2 miljonit kohvimasinatesse

Eesti suurim kütusemüüja Olerex vahetab järgneva kahe kuu jooksul oma kõikides tanklates asuvad kohvimasinad uute vastu.

Investeering ulatub üle kahe miljoni euro, mis on teadaolevalt suurim investeering kohvikultuuri arendamisse Eestis.

“Lisaks kütusemüügile on Olerex kasvanud suurimaks kohvikuketiks Eestis. Toome kevadel Eestisse kõige moodsamad kohvimasinad, uuendame kohvioa valikut ning soovime viia kõige parema kohvi Eesti igasse nurka,” märkis Olerexi tegevjuht Piret Miller.

“Tegemist on unikaalse projektiga Eestis, seda nii vahetusprojekti mastaabi kui spetsiaalse erilahenduse tõttu – kõik 150 kohvimasinat on esmakordselt disainitud kliendi värvides ja kohandatud vastavalt Eesti kliendi nõudmistele,” lausus kohvimasinad tarninud Coffee Address OÜ tegevjuht Ermo Rae.

Esimesed Šveitsi päritolu Schaerer Soul 12 kohvimasinad on juba paigaldatud Olerexi Tallinna Peetri, Harku ja Ahtri täisteenindusjaamades.

Tegemist on kõige kaasaegsemate kohvimasinatega Eesti turul ning täiesti uudne on ka kahe piima kasutus – jook valmib kas tavalise loomse või kaerapiimaga. Masinates kasutatav uus kohviuba on valitud arvestades Eesti inimeste kohvieelistust. (BNS)