Peetri aleviku Selveris töötab alates 9. aprillist plast- ja plekktaarat sorteeriv automaat. Ükshaaval purke ja pudeleid automaati pannes kuluks aega kordades rohkem, kui sealses kiires vastuvõtus.

Eestis on Tomra R1 automaat neljas, kuid Harjumaal alles esimene. Senised on avatud Pirital Kadaka Selveris ja Tallinna sadamas. Maailmas võtsid sama tüüpi automaadid esmakordselt kasutusele 2019. aastal Norra, Rootsi ja Soome kaupmehed. Kadaka Selveris käivitati Eesti esimene automaat sügisel 2020. Tomra Service OÜ müügijuht Jüri Lillemägi räägib, et Peetri Selveri taaraautomaat alustas tööd 9. aprillil. “Harjus ei ole jah selliseid segataarat sorteerivat automaati varem olnud,” ütleb Lilleväli.

Kuidas vastuvõtt toimib? Lilleväli räägib ja näitab, et varem tuli taarat (purke, pudeleid jms) ükshaaval ette anda.

“Nüüd saab valada suure kotitäie automaadi avasse. Seejärel hakkab masin sorteerima ja hinda arvutama. Kui ükshaaval sortimine võtab kõvasti aega, siis nüüd saab plast- ja alumiiniumtaara anda ära viis korda kiiremalt,” ütleb Lilleväli.

Näiteks 200 taaraühikut sorteerib automaat mõne minutiga. “Kui ma neid ühekaupa “tilgutan”, siis võtab see kordades rohkem aega,” lisab ta.

Automaati Tomra R1 saab valada korraga suure kotitäie pudeleid-purke. Fotod Allar Viivik

Siiski on uuel segaautomaadil ka kitsendusi, sest vastu ei võeta klaasitaarat. Ning samuti kokkukäkerdatud pudeleid-purke. “Klaastaarale ning ka plastile-alumiiniumile on kõrval eraldi automaat. Aga sinna tuleb pudelid-purgid sisse laduda ükshaaval,” seletab müügijuht.

Põhiliselt antaksegi automaatidesse ära alumiinium- või plastpakendeid. Klaastaara osa on mehe sõnul pidevalt vähenemas.

Peetri Selveris automaadi avamise kasuks rääkis see, et ümbruskonnas (Peetri, Järveküla, Mõigu ja Assaku) elab vähemalt 10 000 inimest.

Samuti ka mugavus. “Siin saab kohe ukse ette sõita ning hästi parkida. Tallinna kesklinna ei ole vaja enam sõita,” lisab Lilleväli.

Endiselt saab ka uute automaatide puhul soovi korral osa või kõik tagatisrahast annetada Aitan Lapsi heategevusfondile. Eelmisel aastal täitus inimeste annetatud miljones euro. Möödunud aastal vajutasid Harjumaa inimesed automaatidel olevat annetusnuppu 81 124 korda ning annetasid üle 112 000 euro. Harjumaa on sellega suurim annetaja.