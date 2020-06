Nii kõneleb kokkutulnutele Riigikaitse Rügemendi juht, vanemveebel Kristo Pals. Ja läheb mõnekümneinimeselise matkagrupi eesotsas punkri kitsukesest uksest sisse. Pimedusse sisenejad näevad taskulampide valgel tõepoolest kohta, kus kunagi võis seista ekraan, millel siis Euroopa kaart.

“Kaart ise asetses pool meetrit seinast eemal. Siin kus meie seisame, istusid ohvitserid ja jälgisid kaarti, hankides samal ajal erinevatest radarijaamadest infot, kus üks või teine lennuk asub, kuhu suundub, kui kiiresti lendab,” meenutab Eesti ohvitser Nõukogude ohvitseride valvsust.