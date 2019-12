Laagris Saue valla kultuurikeskuses peetud Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festivali tähtsamad preemiad viisid koju Saue linna ning Rae ja Tabasalu esindajad.

Kuuendat korda Saue vallas peetud konkursile tuli viies vanuserühmas kohale 17 ansamblit 138 lauljaga, keda juhendas kuus õpetajat.

Ansambleid hindas žürii koosseisus: EMTA professor, muusikapedagoogika õppe juht Kristi Kiil, laulja, rütmimuusika laulmise eriala õpetaja Eve Pärnsalu ning RAM-i laulja ja koormeister, Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoori dirigent Igor Nikiforov.

Pika päeva tulemused olid järgmised: 1.–3. klassi ansamblitest sai esikoha Saue poistekoori 3. klassi ansambel (juhendaja Elviira Alamaa). Neile järgnesid Tabasalu Ma-Mu 2.–3. klassi ansambel (juhendaja Piret Puusta) ning Saue muusikakooli väikeste tüdrukute ansambel (juhendaja Ulvi Kanter).

4.–5. klassi ansamblitest sai esikoha Tabasalu Ma-Mu 4.–5. klassi ansambel (juhendaja Piret Puusta). Järgnesid 4 Pluss (juhendaja Külli Ovir Aruküla põhikoolist) ja Saue poistekoori 4.–5. klassi ansambel (juhendaja Elviira Alamaa).

6.–7. klassi ansamblitest oli edukam Saue gümnaasiumi 5.–6. klassi tütarlaste ansambel (juhendaja Grete Põldma). Järgnesid Tabasalu Ma-Mu 6.–7. klassi ansambel (juhendaja Piret Puusta) ning Säde (juhendaja Külli Ovir Rae huvialakoolist).

Saue ikka parim

8.–9. klassi ansamblitele esikohta välja ei antud. Teine koht ansamblile Hetk (juhendaja Grete Põldma Saue gümnaasiumist) ja Saue noorte meeste koori 7.–8. klassi ansamblile (juhendaja Elviira Alamaa).

Gümnaasiumiastme ansamblitest läks esikohaga koju Helilased ( juhendaja Külli Ovir Rae huvialakoolist). Teine koht kuulus Saue noorte meeste koori 12. klassi ansamblile (juhendaja Elviira Alamaa).

Jagati ka mitmeid eripreemiaid. Need said Saue noorte meeste koori 7.–8. klassi ansambel (juhendaja Elviira Alamaa) laulu “Kui jaamast lahkub rong” esituse ilusa kõla ja meeleolu eest, Karoliine Alamaa ilusa aldi eest ja Markus Lehtsalu solisti eripreemia.

Festivali korraldaja, Saue vallavalitsuse kultuuritöö juht Kaia Velmet, mitmes kord see Laagris kohtuda oli? “Vist on kuues kord seda festivali Saue vallas võõrustada ja korraldada. Ja viimane, nii oleme otsustanud. On aeg anda korraldamine mõnele teisele Harjumaa omavalitsusele, ma olen üpris kindel, et sellest saab festival vaid võita,” ütles Velmet.

Muusika köidab

“Huvi musika ja laulmise vastu ikka püsib, kuidas muidu registreeruks 17 vokaalansamblit. Aga tõsi ta on, et arvestades Harjumaa suurust, võiks ansambleid olla vähemalt kolm korda enam. Ansamblilaul on üsna keeruline kunst, sest ainult ilusast häälest ja viisipidamisest ei piisa. Vaja on osata teha koostööd, ühiselt mõelda ja hingata. Hea ansambel kujuneb välja üsna pika aja jooksul, sest kokkukõla ei teki lihtsalt niisama, see vajab aega,” jätkas naine.

Miks on aga juhendajaid väga vähe ehk üks õpetaja juhib mitut ansamblit? “Festivalil osales oma ansamblitega kuus õpetajat. See arv on Harjumaa kohta ikka väga tagasihoidlik. Põhjust ma ei tea, võin vaid spekuleerida. Üks on kindlasti see, millest viimasel ajal palju ajakirjanduses juttu olnud – koorijuhtide keskmine vanus kipub otsapidi juba pensioniikka jõudma ja uusi tegijaid ei tule piisavalt peale, ” oletas Velmet.

Teise põhjusena, mis paljusid õpetajaid on pannud nii kooride kui ansamblite juhatamisest loobuma, tõi ta välja selle, et koori ja ansambli tundide eest makstakse ringijuhi tasu. See on õpetaja tunnipalgast väiksem ja see pisku ei kajastu puhkusetasus, sest makstakse käsunduslepinguga. Ja kolmas aspekt on see, et mitte kõik muusikaõpetajad ei ole põhjusel või teisel võimelised koori või ansamblit juhatama, nii lihtsalt on.

Kas lapsed ja noored armastavad ikka eesti keeles laulda?

“Kui solistide konkursil hakkab kõrva, et mida vanem solist, seda enam on kuulda ingliskeelset laulu, siis vokaalansamblite repertuaar oli eranditult eestikeelne. Ja ükski laul ei kordunud terve päeva jooksul, seega repertuaari jagub,” rõõmustas Kaija Velmet.

Konkursi korraldasid Saue vallavalitsus (Kaija Velmet ja Kristiina Hunt) ja Saue valla kultuurikeskus (Ingrid Novikova), konkursi korraldamist toetas Harjumaa Omavalitsuste Liit.