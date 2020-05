Kuu aja pärast valmib Paldiskis uus keskväljak. Kuigi asula ajalugu ulatub üle 300 aasta tagasi, pole esinduslikku väljakut linnal siiani olnudki. Nüüdne on esimene ning läheb vallale maksma 450 000 eurot.

Väljak asub Lääne-Harju valla ainsas linnas, Sadama ning Rae tänavate ristmikul. Ühelt poolt piiravad seda Pakri Plaza, Konsum ning kaubamaja, teisest küljest aga elumajad ja haljasalad.

Alates sügisest käivad platsil ehitustööd ja ala on piiratud aiaga. Riigihange väljaku ehitusliku osa rajaja leidmiseks toimus septembris 2019. Leping edukaks osutunud pakkujaga Mullamutt OÜ sõlmiti 15. oktoobril. Kohe seejärel algas ka töö, projekti koostas vallavalitsus. Kogu ehitamiseks ning sisustamiseks kuluv raha tuleb omavalitsuse eelarvest.

Tahaks saada ka Sadama ning Rae tänavate ristmiku korda. Kõnnitee äärekivid sai toodud allapoole, et saaks ka rattaga ja lapsevankriga hõlpsalt üle. Veel tuleb siia ka jalajäijate tsoon,” ütleb Madis Vaikmaa. Fotod Allar Viivik

Lääne-Harju valla avaliku ruumi spetsialist Madis Vaikmaa ütleb maikuu kolmandal reedel juba valminut tutvustades, et kogu projekt on eksperimentaalne lahendus. Näiteks linna kaubamaja pool asub paekivikompositsioon. Sinna vahele istutatakse aga kõrrelised. “See oleks nagu poolsaare pankrannik, kus paelahmakad on alla kukkunud ning nende vahele on kasvanud rohi,” seletab Vaikmaa. Samuti istutatakse sinna kibuvitsadest riba, mis on viide Laulasmaa rannale, kus neid palju kasvab.

Toob mere tagasi

Sillutuskividega kaetud lipuplats sümboliseerib merd. Seal on nimelt vaheldumisi heledad ja tumedamad viirud. Plaanis on paigutada samasse ka ribavalgustid.

Kiviplatsile tuuakse viis moodulitest koostatud istepinki-konteinerit, millel osades on madalad põõsad. “Konteinerid meenutavad paati ning taimestik purjesid. Vajadusel saab neid platsilt ära viia,” seletab Vaikmaa.

Tahapoole on plaanis aga tuua lumivalge tüvega kased ning sinakashallid kuused. Palju on ka kontpuud. Kogu taimestik peaks meenutama mererannikut. Lisaks on platsil ka võimalus ühendada kaableid elektrivõrku. “Kui tahab laata või kontserti korraldada, ei pea enam kaugelt alajaamast kaabliga toidet vedama,” räägib mees.

Kogu platsi idee on tuua meri Paldiski kesklinna tagasi. “Talvel, kui puud raagus, siis siit Sadama tänavalt meri paistab, aga keset suve pole merd väga näha. Ometi oli just siin lähedal purjelaevade sadam,” meenutab Vaikmaa.

Kavalad metalltähed

Lipuplatsi ümbritseb haljasala, mida läbivad väljakuga ühenduses olevad jalgteed. “Enne olid rajad elanike poolt suvaliselt rohu sisse käidud. Nüüd on plaatidest rajad,” ütleb Vaikmaa. Keset platsi seisab punastest metalltähtedest kiri “Paldiski”, aga see ei ole niisama skulptuur, vaid tähti saab kasutada jalgrattahoidjana.

“Peenikesed torud seisavad paralleelselt ja nende vahele saab kinnitada ratta. Mõtlesin seda vist umbes nädala,” ütleb Vaikmaa. Lisaks tuuakse väljakule lauatennise laud ning kabinetijalgpalli laud. Ainsad kataloogitooted linna keskväljakul on prügikastid.

“Konteinerid meenutavad paati ning taimestik purjesid.”

Lisaks on uue väljaku servas väike avalik joogikraan. “Tavaliselt tullakse siia raudteejaama poolt rattaga, et sõita edasi poolsaare tippu. Aga joogivett kesklinnas ei saagi. Suvest on see võimalus olemas,” rõõmustab Madis Vaikmaa.

Keskväljak on elanike hulgas tuntud paigana, kuhu detsembris püstitatakse linna suur kuusk. “See ei jää mingil juhul ära, sest olemas on kaks kaevu kuuse jaoks. Puu saame paigutada kas platsi poole või elamute poole,” selgitab ta.

Kui uus keskväljak valmib jaaniks, siis ei tähenda see linna avaliku ruumi tööde lõppu. Teisel pool vallamaja ehk Pakri Plazat valmib Sadama tänava ääres spordiväljak. Järgmisel aastal on plaanis korrastada ka kõlakoda ning seda ümbritsev park.