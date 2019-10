Kolmapäeva, 9. oktoobri õhtul jagas muinsuskaitseamet tänavusi preemiad ning tunnnustusi. Kokku pälvisid need 55 objekti, leidu, inimest või organisatsiooni. Üks aasta leiu preemia tuli Padise kloostri renoveerimistöödele .

Muinsuskaitseameti teatel avastati leid kiriku kaguseinalt, millel on säilinud keskaegne krohv koos polükroomiaga. Tänavu suvel tehti Padise kloostris toimuvate restaureerimistöde käigus avastus: kiriku kaguseina ülaosalt leiti muidu valge lubivärviga viimistletud seintelt värviline krohvilaik. Lähemal uurimisel selgus, et krohvil on säilinud punase ja sinise värviga teostatud maalingukatke. Üllatus oli ootamatu, sest kirikuruumist puuduvad varasemad teated maalingutest. Tekkis kahtlus, et otsa vaadetakse keskajale. Kahtluseid kinnitasid

Kunstiakadeemia professorid Hilkka Hiiop ja Anneli Randla, kes on hästi kursis keskaegsete maalingute hingeeluga. Võib liialduseta öelda, et kirikutest keskaegsete viimistluskihtide leidmine on muinsushuvilistele ja keskajafännidele tõeline suursündmus: keskaega dateeritavaid viimistluskihte on Eesti kirikutes seniteadaolevalt säilinud siiski pigem vähe, mistõttu omab iga pisemgi infokild hindamatut arhitektuuriajaloolist väärtust. Tunnustuse võttis vastu avastuse tegija ehk Tarrest LT OÜ esindaja Marko Kozeren.