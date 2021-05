Oxford Sustainable saavutas 70 miljoni eurose Baltikumi projektiga kõigi aegade parima Breeami/Leedi tulemuse.

Harjumaal asuv ettevõte Oxford Sustainable OÜ, mis tegeleb kinnisvaraarenduse ja nõustamisega, sai eile Suurbritannia teadusasutuselt BRE-lt (British Research Establishment) Breeami või Leedi kombineeritud kontori- ja jaemüügiprojekti eest kõigi aegade parima tulemuse Baltikumis.

Muljetavaldavaid tulemusi saavutanud Origo projekt on mitmeotstarbeline arendus, mis koosneb Riia südames asuva keskrongijaama ja Rail Balticu terminali kõrval asuvatest büroo- ja kaubanduspindadest.

“Origo projekt on meie jaekaubandus- ja büroopindadest tähtsaim keskus Riias. Oxford Sustainable / Green Baltics on olnud väga edukas juba kümme aastat ja peale kõiki neid aastaid on meil hea meel teatada veel ühest erakordsest tulemusest. Ettevõte sai Balti riikides büroo-/jaekaubanduspindade kombineeritud valdkonnas jätkusuutlikkuses (Breeam) kõrgeima hinde,” sõnas Linstowi projektijuht Andis Kublačovs.

Oxford Sustainable’i ja Green Balticsi tegevjuht Hadley Barrett lisas: “Erinevalt enamikest kinnisvaraarendajatest oleme oma projektides alati arvestanud nii kasumi, inimeste kui ka planeediga. Oleme selle põhimõtte alusel arendanud ja nõustanud juba üle 17 aasta, ammu enne seda kui see teema oli populaarne ja oluline – nagu see peaks olema. Arvestades meie kogemusi eri riikides, võin öelda, et leidub vähe inimesi või ettevõtteid, kes suudaks jätkusuutliku kinnisvaraarenduse valdkonnas meie teadmiste ja saavutustega konkureerida.”

Erinevalt nendest erasektori saavutustest on paljud eraettevõtted öelnud, et Eesti valitsus, standardiinstituudid, ülikoolid ja vabaühendused võitlevad endiselt jätkusuutlikkuse ideega. Üldiselt järgivad nad lihtsalt ELi norme, tehes ise vähe uuendusi või jagavad toetusi valedele inimestele või valdkondadele. Isegi õigusaktides on selle kohta ainult mõned read ja vaid lõiguke energiatõhususest, mis on ainult üks väike osa jätkusuutlikkusest.

Ühe alternatiivi sellele seisukohale esitab Piibe Lind Eesti GBC’st: “Selles on omajagu tõde, kuid vabaühenduste lipu all tegutseva eraettevõtete rühmana oleme püüdnud olla eeskujuks taastuvenergia ja jätkusuutliku kinnisvara valdkonnas, vahetades teadmisi (rahvusvaheliselt), pakkudes kogemusi, asjatundlikkust, koolitusi ja õppeprogramme ning arendades üht ekspordiprogrammi, mis tutvustab meie Eesti liikmetele umbes 200 miljoni euro väärtuses jätkusuutlikke projekte. Meie panuseks on olnud juhtivate advokaadibüroode koostatud juriidilised tekstid, täielikult koostatud standardid, uuendused ja uued tööviisid. Kahjuks on endiselt liiga palju väljakujunenud otsustajaid, kes on praeguse olukorraga rahul, seega avalikus/teadussektoris tekivad paljude nende algatuste ette ületamatud takistused.”

Samal ajal on Eesti GBC arendatud algatusi võetud kasutusele ka meie naaberriikides Põhja- ja Baltimaades. Nii Läti kui ka Leedu on nüüd kinnisvaravaldkonnas jätkusuutlikkuse ja innovatsiooni osas Eestist tublisti ees.

Mida saame siit õppida? Võib-olla seda, et Eestis on mõned suurepärased ja uuendusmeelsed inimesed ja ettevõtted, kuid riigina peame nende inimeste toetamiseks tegema palju rohkem kui teised riigid, kui Eesti tahab saavutada maailmas juhtpositsiooni, mida ta väärib.