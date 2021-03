“Idee tuli juhuslikult. Nagu sellised ideed ikka tulevad. Vaagisime muidugi mitmeid võimalusi, aga see tundus kõige kindlam. Kindla peale minek.”

Nii kõneleb Eliise Riimand, Kiili Gümnaasiumi 11. klassi õpilane iseenda ja oma klassiõdede ühisest firmast. Õpilasfirmast nimega Punkt, milles löövad kaasa veel Eliise klassiõed Lisandra Pekkenen ja Mia Marta Olonen.

Kindla peale minek tähendab aga seda, et avastati võimalus osta ehete toorikud ja hakata siis neid ise disainima ja kujundama. Nii valmivadki kaunid kõrvarõngad ja kaelakeed, millest ükski pole täpselt teisele sarnane. Lõpuks ehted müüakse ehk turustatakse. Sest mis firma ja äri see muidu on, kui oma kaupa maha ei müüda.

Noorte disainerite näppude vahel sünnivad kõige erinevamad kõrvarõngad – ovaalsed, tilgakujulised, ümmargused, toonitud erinevates toonides ja disainitud erinevate mustritega. “Alguses töötasime kõik koos, arutasime omavahel palju. Siis aga kui aasta tagasi karantiin tuli, hakkasime igaüks ise omas kodus disainima,” täpsustab Lisandra Pekkenen. Turustatakse ja tööks vajalikke materjale hangitakse aga ikka koos.

Ehteid käiakse müümas laatadel, ostjateks on aga ka kaasõpilased, teinekord õpetajaidki. Kõik, kes kaunitest ehetest oskavad lugu pidada.

“Kokku oleme valmistanud ja müünud ehk 150 paari kõrvarõngaid, natuke vähem kaelakeesid,” meenutab Mia Marta Olonen.

Kõik noored disainerid on õppinud ka Kiili Kunstide Koolis – see annab nüüd kindlust tegutseda. Kas noored neiud peale gümnaasiumi lõpetamist disaini alal aga jätkavad, pole sugugi kindel – igaühel on omad mõtted, omad erinevad soovid nagu selles vanuses ikka. Ainult Lisandra Pekkenen ei välista, et üks tema tulevikuvalikutest on ka disain. Ühes võib aga kõigi kolme neiu puhul olla kindel: toimiva äriettevõtte omamine annab esimesed teadmised ettevõtlusest, planeerimisest, arvepidamisest, protsesside juhtimisest, aga ka ohtudest, mis ettevõtluses igat ettevõtjat alati varitsevad. Kas või allajäämine konkurentidele.

“Jah, mõned õpilasfirmad teevad veel ehteid, aga meie koolis nad ei tegutse. Nii et päris kodu lähedal meil konkurente pole,” teab Eliise Riimand.

Nii et kuigi firma nimi on Punkt, ei tähenda see, et see firma paneks punkti ettevõtlike tüdrukute edaspidisele äritegevusele. Pigem vastupidi.

Punkt tähendab hoopis seda, et õpilasfirma aitab punkti panna kliendi välimusele. “Kui välimus on juba ükskõik kuhu minekuks täiuslik, siis lõpliku punkti välimusele panevad ikkagi meie ehted,” naeravad tüdrukud koos. “Meilt ostetud ehted teevad igaühe välimuse perfektseks.” Vaat mis tähendab Punkt.