Kui kodu peetakse kullast kallimaks ja selle kindlustamine ootamatuste vastu on loomulik, siis viimastel aastatel mõtlevad kliendid aina rohkem ka enda tervise peale ja sõlmivad tervisega seotud riskide maandamiseks üha rohkem ka õnnetusjuhtumikindlustust. Viimane hüvitab ootamatu õnnetusega kaasnevad väljaminekud ning aitab materiaalse turvatunde loomisel. Samas on mitu klientidele teadmata nüanssi, kus õnnetusjuhtumikindlustus saab aidata ja seda eriti just laste puhul.

“Näiteks ei tea paljud, et meie õnnetusjuhtumikindlustus kehtib terves maailmas. Salvas on päris mitmeid juhtumeid, kus reisil olles registreeritakse reisikindlustuse kahju, aga unustatakse ära, et tegelikult saab lisaks hüvitist küsida ka õnnetusjuhtumikindlustuse alt,” tõi näite Salva Kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse osakonna juhataja Tiina Velli-Vällik.

Eriti oluline on see teadmine just suuremate traumade puhul. “Kui reisil olles murtakse suusatamisel jalaluu või basseini ääres komistades käeluu, siis reisikindlustus katab ravi välismaal, aga kui trauma tõttu tuleb ka koju tagasi jõudnuna töölt eemale jääda või nõuab vigastus pikemat järelravi, siis aitab õnnetusjuhtumikindlustus neid kulusid katta,” märkis Velli-Vällik. “Kui ravi kestab vähemalt kuus päeva, siis maksame lisaks ka valuraha.”

Suvele ja koolivaheajale vastu minnes on eriti laste puhul oluline teada, et õnnetusjuhtumikindlustus katab ka juhtumeid, kus otsest kehavigastust ei teki, kuid on tekkinud oht tervisele. Selle alla läheb päikesepiste, kuumarabandus või gaasimürgitus. “Näiteks kui väike laps viibib kuumal suvepäeval kõigest paar tundi otsese päikese käes, siis kuumarabandus on lihtne tulema. Tagajärjeks võib olla loidus, oksendamine ja kõrge palavik. Raskematel juhtudel võib laps vajada taastumiseks haiglaravi. Kui ka lapsevanem jääb seetõttu last hooldama ja peab töölt eemal olema, siis aitab kindlustus seda sissetuleku vähenemist katta,” selgitas Velli-Vällik.

“Üldiselt on suvel laste puhul kõige tavapärasemad juhtumid igasugused kukkumistega seotud traumad – põrutused, nikastused, naha marraskile tõmbamised jne. Kõige enam just jalgrataste pealt aga ka kukkumised batuudilt või mänguväljakul ronides,” lisas Velli-Vällik.

Lastele saab õnnetusjuhtumikindlustust sõlmida juba alates sünnist ning juunis kehtib laste 5- aastasele õnnetusjuhtumikindlustusele Salvas ka erihind. Mitmeaastane poliis tagab pikaajalise ja katkematu kindlustunde ja on kliendi jaoks kindlasti kõige muretum lahendus.

Salva statistika kohaselt juhtub umbes veerand õnnetustest just lastega ja seda eelkõige lasteaia- ja algkoolieas. Ka lapsega toimunud õnnetus võib kindlustuse puudumisel tekitada olukorra, kus pere sissetulek seetõttu väheneb. “Kui lapsevanem peab vigastada saanud lapsega koju jääma ja ei saa tööl käia, siis see võib tekitada valusa augu pere eelarvesse. Keskmised hüvitised kergemate põrutuste ja luumurdude korral jäävad 150–500 euro vahele, olenevalt poliisile valitud kindlustussummast,” selgitas Salva Kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuht.

Lisainfo Tiina Velli-Vällik, Salva Kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuht, 680 0500