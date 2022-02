Kolmapäeval, 12. jaanuaril toimus Harjumaa omavalitsuste liidu volikogu, kus valiti ka uus juhatus. Juhatuse esimeheks valiti üksmeelselt Jõelähtme kauaaegne vallavanem Andrus Umboja, tegevdirektoriks kinnitati Raasiku kauaaegne vallavanem Andre Sepp.

HOL-il täitub 1. aprillil 30. tegutsemisaasta. Kui kaua sina oled HOL-iga seotud olnud?

HOL-iga olen kokku puutunud sellest 30 aastast 13 aastat, mis moodustab pea poole HOL-i tegevusajast. Just niipalju aastaid olen olnud tegev Jõelähtme vallavanemana. Pole küll statistikat teinud, aga ilmselt olen hetkel vaat et kõige kauem ametis olnud omavalitsusjuht Harjumaal. Senine kokkupuude HOL-iga on olnud omavalitsusjuhi tasandil läbi HOL-i volikogude, juhatusse pole varem kandideerinud.

Millisena sa mäletad esimest kokkupuudet omavalitsuste liiduga?

Pean tunnistama, et ei mäleta seda esmast kokkupuudet, see toimus aastal 2006 maikuus ja küllap toimus siis korraline HOL-i volikogu koosolek, kus arutati sel hetkel päevakajalisi teemasid.

Millised on HOL-i tänased funktsioonid, kuidas need on ajas muutunud?

HOL-i baasfunktsioon koostöövõrgustike hoidja ja loojana ei ole ajas muutunud, kuid seoses maavalitsuste kaotamisega on HOL-i tähtsus maakondlikult olulisel määral suurenenud.

HOL-i uus oluline roll on maakonna identiteedi hoidmine ja edasikandmine. Lisaks anti nii mõnedki endise maavalitsuse funktsioonid omavalitsusliidule üle, nagu näiteks maakondliku arengu suunamine, siseturvalisuse valdkond, maakondliku kultuuritegevuse suunamine jne. Ehk HOL on saanud juurde palju praktilisi tegevusi ja väljundeid ning see ei ole enam pelgalt mõtete vahetamise platvorm, kuigi ka seda funktsiooni ei tohi alahinnata.

Sa oled aastaid olnud ka Jõelähtme vallavanem. Milline on see tugi, mida sa vallavanemana tunned, et oled HOL-ilt saanud?

Omavalitsusüksuste juhtimine ei ole universaalne tegevus, seda tehakse igal pool küll ühe ja sama baasseaduse alusel, aga igal pool natuke isemoodi.

HOL annab platvormi omavalitsusjuhtidele kogemuste vahetamiseks, nõu saamiseks.Just kogemuste vahetamine võib anda ideid ja lahendusi, mis üksi toimetades võivad tunduda lahendamatud.

HOL on koht, mille raames toimuvad olulised kohtumised riigitasandiga, olgu siis ministrite ja kõrgemate riigiametnike või ka riigiettevõtete otsustustasandi inimestega. Igal omavalitsusel üksi ei oleks võimalik sel tasemel kohtumisi organiseerida. HOL-i tasemel on lahendatud ka praktilisi teemasid, näiteks oleme käivitanud ühistranspordikeskuse, ka on meil HOL-i egiidi alla hetkel mitme omavalitsuse peale võetud ühine andmekaitseametnik.

Kui konsensuslikud on need otsused, mida juhtkond langetab? Või hakkab tähtsate otsuste korral (näiteks riigi raha jagamine) igaüks tekki enese poole kiskuma?

HOL-i volikogu tasandi otsused on alati olnud üksmeelsed ja ma ei mäleta, et oleks rakendatud hääletamist.

Juhatuse esimehena soovin ka praktiseerida konsensusjuhtimist, rääkida tuleb niikaua, kuniks asjad on selgeks saanud ja parimad otsused leitud. Sama põhimõtet olen rakendanud ka Põhja-Eesti ühistranspordikeskuses, mille juhatuse esimees olen olnud pea viimased kolm koosseisu.

Harjumaa tänas maakonna parimaid

Läinud neljapäeval, 20. jaanuaril toimus Estonia teatris Harjumaa omavalitsuste liidu tänuüritus „Harjumaa tänab“.

Väikese HOLMER-i pälvisid Harku vallavolikogu liige, kauaaegne koolijuht Maris Viisileht ja Anija staažikas abivallavanem Enn Pung (paremal). Suure HOLMER-i aga kauaaegne Raasiku vallavanem, nüüdne HOL-i tegevjuht Andre Sepp.

Harjumaa kõrgeima autasu, aukodaniku teenetemärgi sai Rein Raamat Eesti kultuurilukku antud suure panuse eest joonisfilmi ja animatsioonikunsti arendajana.

HOL-i kultuurinõunik Ruth Jürisalu koos Harjumaa kultuuripreemia Kultuuripärl laureaadi Merike Halliku šaržiga. Merike Hallik ei saanud ise galal osaleda.

Omavalitsusjuhtide kõrgeima autasu, suure HOLMER-i laureaadiks sai kauaaegne Raasiku vallavanem ja HOL-i endine esimees, värske tegevdirektor Andre Sepp. Väikese HOLMER-i said Harku vallavolikogu liige Maris Viisileht ja Anija abivallavanem Enn Pung. Tiitli Harjumaa Kultuuripärl 2022 pälvis kauaaegne HOL-i kultuurinõunik Merike Hallik.

Traditsiooniliselt kirjutati alla ka Estonia teatri ja Harjumaa omavalitsuste liidu koostöölepingule.

Meeleolu aitas luua Kadri Voorand. Fotod Peeter Hütt, Tippfoto

Kokkutulnuile esines duo Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand.