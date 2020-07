24. juuni valmistas halva üllatuse neile, kes soovisid pärastlõunal Naissaarelt ja Aegnalt Ujukoma OÜ reisilaev Monicaga mandrile tagasi sõita. Vähe sellest, et laeva kapten Tarmo Kasak oli Naissaarel kakluses viga saanud ja ebakaines olekus – päris kained polnud ka Monica abikapten ja kiiruga saarele viidud asenduskapten. Reisijad tõi Naissaarelt mandrile konkureeriva Sunlines Co aurik Katharina.

Rauno Salumets oli 23. juunil Naissaare jaanitule DJ Männikul. Pidu algas õhtul kell seitse. “Panin pillid kotti, kui kell oli pool üks öösel,” meenutas mees.

Salumetsa sõnul oli lõkkeplats Peedo Lehtla Rähnipesa saloonis, üritusest võttis osa 110–120 inimest. “Oli väga lõbus. Kui seal oli mingit kaklemist, siis mina seda küll ei näinud.”

Andres Vaatmann, kelle Ujukoma OÜ-le reisilaev Monica kuulub, lahkus Naissaare jaanituleplatsilt hommiku poole ööd kella nelja paiku. “Siis oli jaanituli lõppenud ja kõik oli rahulik.”

Kisma varahommikul

Saatuslik tüli leidis aset mõned tunnid hiljem Rähnipesa salooni juures. “See ei olnud isegi kaklus, see oli kahe inimese arvete klaarimine,“ selgitas Salumets sündmuste arengut.

“See oli jaanipäeva hommikul kella kuue või seitsme ajal. Mulle löödi peahaav,” täpsustas Monica kapten Tarmo Kasak. Lööja nime ta meenutada ei suutnud. “Ma ei tea, ma ei tundnud seda inimest.“

Nüüd juba endine Monica kapten Tarmo Kasak. Foto Facebook

“Oli väike ekslik kähmlemine, aga pärast seda nad leppisid omavahel ära ja kallistasid. Nende vahel on vihavaen lõppenud. Noh, purjus inimesed ikka rusikatega võib-olla liiga palju vehivad,” arvas Vaatmann.

Raul Mik, kes tegutseb ühtlasi Naissaare rongijuhina, helistas kümme minutit peale kaheksat politseile. Väljakutse peale saarele sõitnud PPA kaater toimetas Kasaku mandrile ja andis üle kiirabile.

“Selle peale ei avatud isegi mingisugust toimikut, sest see olevat ta enda süü olnud,“ väitis Salumets. Politseile teatati üldsõnaliselt, et üks alkoholi tarvitanud mees oli kukkunud ja pea piirkonda vigastusi saanud.

“Tehti seitse õmblust ja sellega asi piirdus,” kirjeldas Vaatmann Kasaku ravi Tallinnas. Pärast kapteni maismaale toomist võttis juhtimise üle Monica tüürimees ehk abikapten.

Enne kella kolme pärastlõunal sõitis PPA kaater tagasi Naissaarele selgitama, kuidas saarel olijad tagasi mandrile saavad. Nüüd muutus olukord tõsiselt piinlikuks.

Kolm vintis kaptenit

“Reisilaeva Monica abikapten pakkus ennast rooli, kuid politseinikud selgitasid, et ta oli alkoholi tarvitanud ning seetõttu takistasid tal rooli minemast. Samas oli saarele naasnud esimene kapten, kes pakkus, et küllap võib ta juba ise nüüd rooli minna. Et tema joove oli endiselt suur, takistasid politseinikud ka temal sõitu minemast,” teatas PPA operatiivjuht Urmet Tambre.

Palju Kasak pärastlõunal ikkagi alkomeetrisse puhus? “0,3 vist oli, aga ma olin just ennem mingit Longerot joonud ka,” keerutas mees. Talle jäi see viimaseks tööpäevaks Vaatmanni firmas. “Meil on suusõnalised lepingud, kirjalikke lepinguid ei ole meil kunagi olnud,” väitis sule sappa saanud mees.

Vaatmann oli varuvariandina Naissaarele kamandanud ka 67-aastase kapten Aleksandr Aljoškini, kellel pidi enda teada vaba päev olema. “Ma olin kodus, kui mulle helistati, et tuleb sõita Naissaarele. Ma ütlesin, et ma ei või sõita.” Jaaniööl kella kaheni napsutanud mees laskis end siiski pehmeks rääkida.

Politsei tuvastas ka Aljoškinil joobe, mehe enda sõnul esimesel puhumisel 1,15 promilli, pool tundi hiljem 0,9 promilli. “See kapten, kes toodi, tal olid jääknähud,” tunnistas Vaatmann Harju Elule.

Konkureeriva laevafirma Sunlines omanik Herki Haldre, kes on ühtlasi aurik Katharina kapten, kuulis eriskummalisest olukorrast, kui politsei tema juurde tuli ja küsis et kas ta ei saaks aidata. Katharinal nimelt oli väljumine Naissaarelt ette nähtud tund aega hiljem kui Monical ehk kell neli pärastlõunal.

“Meie tõime 68 Monica inimest ära,” täpsustas Haldre. Neid, kes algselt Katharinaga Tallinnasse minema pididki, oli laeval veel ca 30.

Ujukoma OÜ juhatuse liige Andres Vaatmann. Fotod Andres Tohver

Politsei protokollist on näha, et lõpuks kell 16.55 mõõdeti Aleksandr Aljoškinil 0,0 promilli. “Varukapten sai Monicaga väljuda alles siis, kui tal oli 0,0,” selgitas Vaatmann.

Kell 17.02 ehk kavandatust kaks tundi hiljem väljunud Monica võttis peale mõned inimesed Naissaarelt, teiste seas Rauno Salumetsa ja Tarmo Kasaku, lisaks veel 30 inimest Aegnalt. Kodusadamasse Piritale jõudis laev veerand kaheksa õhtul.

Firma on omaniku nägu

Enne saatuslikku jaanipäeva oli Kasak Monicaga üle kümne aasta sõitnud. Kas mees kahetseb juhtunut? “No loomulikult kahetsen,” ütles ta Harju Elule.

Pinged on laes ka Aljoškinil, ehkki tema töökoht esialgu säilib – 26. juunil käis mees haiglas lausa kardiogrammi tegemas.

“Seda asja oleks saanud vältida, kui ei oleks ööseks Naissaarele jäänud, sest peaaegu iga jaanipäev on Naissaarel vigastustega intsidente,” tõi Vaatmann välja kurva tõe.

“Me tugevndame kontrolli. Nendega, kellega on probleeme, me koostööd ei jätka. Tarmo Kasaku tööleping on peatud,” rõhutas Vaatmann.

“Meie ettevõte ei pea sellist asja õigeks,” kommenteeris Monica kaptenite probleeme Haldre. Tema sõnul kahjustavad sellised juhtumid terve laevandussektori mainet.

“Omanik peab valima töötajaid ja omanik peab kehtestama firmas kultuuri. Iga firma on oma omaniku nägu,” lisas Haldre.